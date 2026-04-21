Nuevo vídeo CGI del adeptus mechanicus para Dawn of War IV

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LLEGA EL ADEPTUS MECHANICUS A DAWN OF WAR IV CON UN NUEVO VÍDEO CGI

Adéntrate en las tierras baldías de Kronus ¡Toda gloria al Omnissiah!

Deep Silver y KING Art Games han revelado la segunda de cuatro secuencias narrativas CGI dentro del juego para Warhammer 40.000: Dawn of War IV, centrada esta vez en el Adeptus Mechanicus y su implacable búsqueda de tecnología ancestral.

Debutando por primera vez en la saga Dawn of War, el Adeptus Mechanicus se incorpora como nueva facción jugable.

Puedes ver el tráiler CGI del Adeptus Mechanicus:

Resumen CGI del Adeptus Mechanicus

Continuando con el capítulo CGI anterior, cada cinemática sirve como introducción a una de las cuatro facciones jugables. En esta ocasión, el foco se traslada al Adeptus Mechanicus, los devotos servidores del Omnissiah, impulsados por una persecución incansable del conocimiento y la tecnología antigua.

El tráiler CGI del Adeptus Mechanicus sigue al Magos Dominus Nulpherus‑1 y a un compañero sacerdote tecnólogo mientras descienden a lo que creen que es una tumba Necrona enterrada desde hace milenios, movidos por su sed de conocimiento perdido. Al principio, la estructura parece inerte, con sus secretos esperando a ser desvelados…

…pero cuanto más profundo se adentran, más evidente resulta la verdad: la tumba no está tan silenciosa como parece.

Los Necrones comienzan a despertar, transformando una exploración meticulosamente calculada en un tiroteo caótico dentro de las ruinas que se derrumban. Con la situación escapando rápidamente de todo control, el Magos Nulpherus‑1 se ve obligado a emprender una retirada combatiendo.

La salvación llega en forma de los Sicarian Ruststalkers, que atraviesan la oscuridad mientras el Adeptus Mechanicus logra escapar. Lo que comienza como una misión de descubrimiento se convierte rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia.

Este CGI del Adeptus Mechanicus es la segunda de las cuatro revelaciones de facciones de Dawn of War IV. ¡Permanece atento para descubrir las restantes!

Dawn of War IV ofrece una experiencia inolvidable de estrategia en tiempo real de ciencia ficción ambientada en una fiel recreación del adorado universo Warhammer 40,000. Dirige cuatro facciones en una historia épica que abarca múltiples campañas no lineales, enfréntate a otros jugadores en intensos combates multijugador y disfruta de los modos favoritos de los fans, como Batalla Final, Escaramuza y muchos más.

Visita la página web oficial para más información: dawnofwar4.com

Título: Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Plataforma: PC

Género: Estrategia en tiempo real

Desarrollador: KING ART Games

Editor: Deep Silver / PLAION

Fecha de lanzamiento: 2026