5 beneficios de las campañas de email marketing que siguen siendo efectivos

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De todas las herramientas de comunicación con las que contamos en nuestros días, las campañas de email marketing suelen ser las más añejas. Sin embargo, si echamos la vista atrás, veremos que son muchas las empresas que siguen contando con este recurso.

Como manera de seguir manteniendo el contacto con nuestros clientes y leads, nos encontramos ante una forma única de organizar a los clientes, y de no saltarnos a ninguno de los que siempre han actuado en nuestro favor. Si bien esta modalidad para algunos parece haber quedado obsoleta, lo cierto es que debemos darle una nueva oportunidad para ver cuáles son sus buenas utilidades. ¿Te gustaría saber más al respecto?

¿Cuáles son las ventajas de las campañas de email marketing para nuestra empresa?

Tanto si llevamos una empresa como si contamos con una cartera de clientes de lo más abundante, las campañas de email marketing pueden ayudarnos mucho más de lo que nunca hubiésemos imaginado. La práctica, que consiste en enviar correos electrónicos a nuestras bases de datos con diferentes objetivos, se ha convertido en una manera de estar en contacto con aquellos clientes que nunca fallan, con los que de verdad compran nuestros productos.

El ejercicio, que resulta bastante efectivo para aquellas empresas que ya disponen de una lista de correos a la que hacer sus envíos, lleva dando resultados cantidad de años atrás y es que, no hay nada como esa compañía que nos conoce y que quiere que veamos cuál es el artículo de novedades que mejor se adapta a las necesidades que tenemos en ese momento. A continuación, para que veas lo mucho que ganas con él, te dejamos con algunas ventajas probadas:

Canal de comunicación directo

El correo electrónico funciona como un canal de comunicación directo con nuestros clientes. Ofreciendo el contenido que queramos para ellos de forma directa, la idea es que las personas escogidas cuenten con una lista de productos que igual les interesa, con esos servicios nuevos que ahora ofreces y que pueden venir bien para el trabajo que están haciendo. ¿Sabes ya quiénes serán los elegidos?

Forma de fidelizar clientes

Todas las empresas que han hecho uso del email marketing como campaña de promoción coinciden en el detalle de que vale bastante para fidelizar clientes. De una manera bastante sencilla -y honesta- estaremos recordando a los más importantes que estamos ahí, que tenemos nuevos artículos para ellos. Reforzando también la imagen de marca que llevamos, seguro que comienzas a notar el cambio dentro de poco.

Conseguir mayor número de conversiones

En el momento en que hemos fidelizado los clientes que siempre están con nosotros, también abrimos puertas a conseguir un mayor número de conversiones y es que, con una estrategia bien definida sólo tendremos que agregar los nombres a la lista de correo para disfrutar de esas compras de nuestros productos, para que los mismos dispongan del servicio nuevo que hemos añadido. ¡No te quedes sin hacer la prueba!

Herramienta económica

Gracias a gestores automáticos como Mailchimp podemos hacer envíos por bloques de correos electrónicos sin gastar demasiado dinero. Con una buena estrategia de marketing y reconociendo qué es lo que quieren nuestros clientes en todo momento, la tarea resultará mucho más sencilla de lo que pensamos, podremos hacer esas bases de datos con las que llegar a las personas indicadas en el momento oportuno será sencillo. ¿No era esto lo que buscabas?

Envíos de forma automática

Con estas herramientas también podremos hacer los envíos de mail de forma automática. Planificando la campaña desde un inicio, el correo se podrá programar de manera que se manden en el día y la hora indicada, en ese momento en el que quieres que llegue al grupo de personas en cuestión. Podrás estar tranquilo de que el mensaje llegará a los distintos destinatarios, mientras podrás dedicarte a otras cosas sin problema.

Como vemos, las campañas de email marketing siguen siendo bastante efectivas en nuestros días. Jugando con nuestras herramientas, tendremos la oportunidad de valorar cuáles son las bases de datos que mejor se adaptan al nuevo producto que lanzamos, qué tipo de servicio es el que vienen buscando. Hoy, gracias a la cantidad de información que tenemos al respecto, resulta más sencillo que nunca dar en el clavo, conseguir que el formato haya gustado.

Sin dejar de lado la creatividad, tenemos la opción de llegar a otras personas, de conseguir que perfiles afines hagan conversión con nosotros. Siempre ofreciendo la mejor de las comunicaciones, con el paso del tiempo hemos visto cómo, al margen de otras técnicas, esta continua con nosotros como el primer día. Sencilla pero igual de potente, sólo tenemos que observar las que ya nos han funcionado para diseñar la siguiente campaña. ¿Qué esperas para ponerte manos a