Análisis del videojuego Pragmata: Una obra maestra de Capcom que redefine el fotorrealismo y la narrativa de nueva generación

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Hoy os dejamos el Análisis del videojuego Pragmata: Una obra maestra de Capcom que redefine el fotorrealismo y la narrativa de nueva generación. Lo hemos probado en PS5 Pro. Para nosotros uno de los juegos del año. El la nueva IP de Capcom. Propiedad Intelectual. Básicamente una nueva serie o franquicia que podremos ver más en un futuro y la verdad que han hecho un gran trabajo

La industria del videojuego vive en una constante búsqueda de la «próxima gran frontera». Durante años, los jugadores han esperado un título que no solo aproveche el hardware actual, sino que proponga una visión artística y técnica disruptiva. Ese momento ha llegado con Pragmata. Capcom, en un estado de gracia creativo sin precedentes, ha entregado una experiencia que trasciende el simple entretenimiento para convertirse en un referente del medio.

En este análisis profundo, desglosamos por qué la odisea lunar de Diana y el astronauta Hugh no es solo el mejor lanzamiento del año, sino un punto de inflexión para la ciencia ficción interactiva. Para nosotros puede ser un canditato al Gotty. Puedes comprarlo en Amazon

Os dejamos el análisis en vídeo y primera media hora de gameplay

Mira como luce el juego en el trailer

Un espectáculo visual: La omnipotencia del RE Engine Next-Gen

Desde los primeros compases de Pragmata, queda claro que estamos ante un techo técnico difícil de superar. El uso del RE Engine, evolucionado específicamente para esta entrega, demuestra por qué Capcom lidera la vanguardia del desarrollo japonés.

Iluminación y trazado de rayos

El manejo de la luz en entornos de baja gravedad y el vacío lunar es, sencillamente, sobrecogedor. El Ray Tracing no se limita a reflejos en superficies metálicas; afecta la forma en que la luz rebota en el polvo lunar, creando una atmósfera densa y tangible. La refracción en el casco del protagonista y la manera en que la luz solar incide sobre la Tierra visible desde la Luna crea estampas que rozan el fotorrealismo puro. En PS5 Pro luce impresionante

Texturizado y detalle de materiales

El nivel de detalle en el traje del astronauta —con cada pliegue, desgaste y micro-componente mecánico— es un testamento al esfuerzo del equipo de arte. La piel de Diana, con una expresividad que evita el «valle inquietante», permite una conexión emocional inmediata sin necesidad de diálogos excesivos. Las partículas de carbono y el vidrio fracturado en las secuencias de acción poseen una física propia, reaccionando de manera realista a los cambios de presión y gravedad.

Paisajes Sonoros: El silencio que grita

Si lo visual nos entra por los ojos, el diseño sonoro de Pragmata es lo que nos mantiene anclados a su mundo. Capcom ha optado por una aproximación minimalista pero profundamente técnica.

Audio Espacial 3D: Es imprescindible jugar con auriculares de alta gama como los 3D Pulse Elite del Playstation. El posicionamiento de los sonidos en el vacío del espacio, donde las vibraciones se transmiten a través del traje y no del aire, está recreado con una fidelidad científica asombrosa.

La Banda Sonora: Una mezcla ecléctica de sintetizadores analógicos y arreglos orquestales melancólicos que subrayan la soledad de la Luna. La música no es invasiva; aparece en los momentos de clímax emocional para elevar la narrativa, dejando que el sonido ambiental —la respiración del protagonista, el zumbido de los sistemas de soporte vital— sea el verdadero narrador. Muy buena

Jugabilidad: La simbiosis perfecta entre acción y protección

Pragmata se aleja de los clichés del género para ofrecer una mecánica de juego fresca. La relación entre el protagonista y Diana no es una simple escolta; es el núcleo mecánico del título. La duración de Pragmata se estima entre 10 y 13 horas para completar la historia principal, ofreciendo una experiencia lineal enfocada en la narrativa. Si se busca explorar todas las zonas y conseguir el 100%, el tiempo de juego puede extenderse a unas 15-20 horas.

Mecánicas de gravedad cero

El combate y el desplazamiento integran la física de una forma nunca antes vista. No se trata de saltar más alto, sino de entender la inercia. El uso de gadgets tecnológicos para manipular el entorno permite resolver puzles ambientales de una complejidad gratificante, exigiendo al jugador pensar en tres dimensiones de forma constante.

El rol de Diana

Diana no es un NPC pasivo. Sus habilidades únicas interactúan con el traje del astronauta, permitiendo combos devastadores y soluciones creativas a los enfrentamientos. La IA de la pequeña está tan pulida que anticipa las necesidades del jugador, creando una sensación de equipo que muy pocos juegos han logrado ejecutar con éxito.

El Dream Team detrás del proyecto

El éxito de Pragmata no es casualidad. Es el resultado de la convergencia de los mejores talentos dentro de Capcom. El estudio ha sabido mezclar a veteranos de sagas como Resident Evil y Devil May Cry con mentes jóvenes que aportan una visión menos convencional. El resultado el brutal.

Dirección artística y visión

La dirección ha sabido mantener el misterio de la trama (la «distopía lunar») mientras ofrece un gameplay sólido. Se nota la mano de productores que entienden que el fotorrealismo no sirve de nada sin una dirección de arte con alma. La estética, que mezcla el futurismo de la NASA de los años 70 con tecnología cuántica imaginaria, es una delicia visual constante.

El Impacto en la industria y el futuro del gaming

Pragmata no es solo un videojuego; es un mensaje de Capcom al resto de la industria: el formato tradicional de «triple A» puede seguir innovando si se toma el tiempo necesario para pulir cada arista.

Optimización en consolas y PC

A pesar de su carga gráfica masiva, el juego corre con una fluidez envidiable. Los tiempos de carga son inexistentes gracias al uso inteligente de los SSD, permitiendo una transición fluida entre cinemáticas y gameplay que rompe las barreras de la inmersión. Lo hemos probado en una PS5 Pro y es espectacular.

¿Por qué Pragmata es un Imprescindible?

Originalidad: En un mercado saturado de secuelas y remakes, Pragmata es una propiedad intelectual nueva con una personalidad arrolladora. Calidad Técnica: Establece el nuevo estándar de lo que deberíamos exigir a la generación actual de hardware. Narrativa Visual: Cuenta una historia profunda sobre la humanidad, la tecnología y nuestra supervivencia sin necesidad de tutoriales intrusivos.

Conclusión: Una cita obligada con las estrellas

En definitiva, Pragmata es un triunfo absoluto. Capcom ha logrado equilibrar la ambición técnica con una jugabilidad adictiva y una historia que se queda grabada en la memoria mucho después de que los créditos terminan de rodar. Es un juego que exige ser experimentado, que invita a la contemplación y que recompensa la curiosidad del jugador.

Si buscas la verdadera experiencia de «nueva generación», la búsqueda termina aquí. Pragmata es, con diferencia, la obra más fascinante y pulida de la década hasta la fecha. Prepárate para perder la gravedad y encontrar una nueva forma de entender los videojuegos.

Ficha Técnica de Pragmata

Apartado Nota Destacado Gráficos 10/10 El mejor uso del RE Engine hasta la fecha. Sonido 9.5/10 Inmersión total mediante audio 3D. Jugabilidad 9.5/10 Mecánicas de gravedad innovadoras. Narrativa 9.0/10 Una historia emotiva y misteriosa.

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