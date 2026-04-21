MOVA E40 Ultra: el mejor robot aspirador por debajo de 500€

Rendimiento óptimo

• Potencia de succión de 19 000 Pa: Entre todos los modelos de menos de 500 €, el E40 Ultra destaca por su potente succión, que captura eficazmente más del 99,5 % de las partículas grandes en una sola pasada.

• Estación base todo en uno: Hasta 75 días sin necesidad de mantenimiento, con recolección automática de polvo, con lavado de la mopa y secado con aire caliente para obtener almohadillas siempre frescas y listas para usar.

Funciones premium a un precio accesible

Muchas de estas características, normalmente solo disponibles en modelos de gama alta, están ahora a disposición de un público más amplio:

• Tecnología de fregado MaxiReach™: Los mopas extensibles ofrecen una limpieza completa de borde a borde, llegando a rincones donde otros robots no llegan.

• Depósito de agua integrado (80 ml): Garantiza un flujo de agua constante para un fregado uniforme y una eliminación eficaz de manchas.

• Detección ultrasónica de alfombras y elevación automática del mopa: Protege las alfombras de la humedad elevando automáticamente la mopa 10,5 mm y aumentando la potencia de succión cuando está sobre ellas, cambiando de modo de forma inteligente para obtener resultados óptimos.