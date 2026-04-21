MOVA E40 Ultra: el mejor robot aspirador por debajo de 500€

Potencia de 19.000 Pa, estación todo en uno con hasta 75 días sin mantenimiento y funciones premium como fregado avanzado, secado con aire caliente y dosificación automática de detergente, ahora al alcance de todos
Reconocida por su innovación en la industria de los robots aspiradores, MOVA extiende su experiencia a un público más amplio con el lanzamiento del E40 Ultra. Diseñado para hacer que la tecnología de limpieza avanzada sea más accesible, el E40 Ultra redefine la relación calidad-precio en el segmento de menos de 500 €, ofreciendo a un precio de entrada un rendimiento que antes se consideraba de gama alta.
Con una impresionante potencia de succión de 19 000 Pa, el E40 Ultra se posiciona como el robot aspirador más potente en su rango de precio. Además, integra funciones premium normalmente reservadas para modelos de gama alta, como un mayor alcance de la mopa, secado de la mopa con aire caliente y dosificación automática de detergente. Diseñado para satisfacer las necesidades de limpieza diarias, es la opción perfecta para quienes se inician en el mundo de las aspiradoras robot y buscan potencia, inteligencia y comodidad sin renunciar a nada.
Rendimiento óptimo
• Potencia de succión de 19 000 Pa: Entre todos los modelos de menos de 500 €, el E40 Ultra destaca por su potente succión, que captura eficazmente más del 99,5 % de las partículas grandes en una sola pasada.
• Estación base todo en uno: Hasta 75 días sin necesidad de mantenimiento, con recolección automática de polvo, con lavado de la mopa y secado con aire caliente para obtener almohadillas siempre frescas y listas para usar.
Funciones premium a un precio accesible
Muchas de estas características, normalmente solo disponibles en modelos de gama alta, están ahora a disposición de un público más amplio:
• Tecnología de fregado MaxiReach™: Los mopas extensibles ofrecen una limpieza completa de borde a borde, llegando a rincones donde otros robots no llegan.
• Depósito de agua integrado (80 ml): Garantiza un flujo de agua constante para un fregado uniforme y una eliminación eficaz de manchas.
• Detección ultrasónica de alfombras y elevación automática del mopa: Protege las alfombras de la humedad elevando automáticamente la mopa 10,5 mm y aumentando la potencia de succión cuando está sobre ellas, cambiando de modo de forma inteligente para obtener resultados óptimos.
Diseñada para una amplia vida útil
El E40 Ultra está diseñado para una amplia vida útil, permitiendo a los usuarios desbloquear más funciones a medida que la usan:
• Depósito de detergente opcional, con la posibilidad de añadir un dispensador automático de detergente para una limpieza más profunda, una función generalmente exclusiva de los modelos de gama alta.
• Cepillo principal Clean Chop opcional: Equipado con cuchillas integradas, corta sin esfuerzo el cabello enredado para mantener el rodillo del cepillo limpio.
Disponibilidad
El robot MOVA E40U está disponible en Amazon y en la web de oficial de MOVA España:
Amazon: https://amzn.to/4cpQRfC
Página web de MOVA: https://es.mova.tech/products/robot-aspirador-mova-e40-ultra