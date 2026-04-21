MotoGP 26 Lanza su tráiler Deep Dive

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UNA INMERSIÓN PROFUNDA EN MotoGP 26 PONE DE MANIFIESTO NUEVAS FÍSICAS, VALORACIÓN DINÁMICA DE PILOTOS Y CARRERA AMPLIADA

Con el lanzamiento del nuevo tráiler de «Deep Dive», Milestone y MotoGP Sports Entertainment Group ofrecen una mirada en profundidad a MotoGP 26, la siguiente evolución de la franquicia oficial de videojuegos. Con la alineación completa de la temporada 2026, MotoGP 26 reúne a 38 equipos y más de 70 pilotos, incluyendo nuevas inscripciones como Toprak Razgatlıoğlu y Diogo Moreira, así como el tan esperado regreso del Gran Premio de Brasil.

Mira aquí el tráiler de MotoGP 26 Deep Dive:

Difuminando la línea entre las carreras reales y virtuales, las Valoraciones Dinámicas de Pilotos traen actuaciones reales directamente a la parrilla del juego. Por primera vez, los jugadores pueden explorar las fortalezas y debilidades de cada piloto mediante una valoración global basada en cuatro atributos clave: contrarreloj, ritmo de carrera, cara a cara y fiabilidad. Actualizado constantemente tras los resultados reales del campeonato, el sistema mejora la inmersión con una representación más auténtica del equilibrio competitivo en la parrilla.

Desde el punto de vista físico, MotoGP™26 redefine la forma en que los jugadores interactúan con la moto. Un modelo de manejo rediseñado basado en el piloto ahora sitúa la gestión del cuerpo y la transferencia de peso del piloto en el centro de la jugabilidad, permitiendo correcciones más precisas, frenadas más suaves y un control más fino de cada movimiento. Este nuevo paradigma estará respaldado por animaciones más naturales para el piloto, mejorando la sensación de conexión entre jugador y máquina y haciendo que el manejo sea más realista. Tanto los recién llegados como los jugadores experimentados pueden experimentar esta evolución eligiendo entre las experiencias Arcade y Pro confirmadas, que siguen reflejando el doble compromiso de la franquicia con la accesibilidad y la profundidad.

Actuando como el centro de los fines de semana de carrera, un nuevo paddock 3D sumerge aún más a los jugadores en la vida de un piloto profesional. A partir de aquí, los aficionados pueden moldear su propio camino en MotoGP™ gracias a dos nuevas funciones que añaden una capa estratégica de gestión al modo carrera: ruedas de prensa los jueves y un mánager personal. Cada fin de semana comienza ahora frente a los medios, con los jugadores respondiendo a las preguntas de los periodistas y expresando su postura. Ya sea fijando metas a corto o largo plazo, desafiando rivales o exigiendo más a sus ingenieros, cada declaración tendrá consecuencias. Paralelamente, el Personal Manager desempeñará un papel clave en la formación del desarrollo profesional gestionando negociaciones, facilitando la interacción con equipos y fabricantes, y ayudando a los jugadores a tomar la decisión correcta en el mercado de fichajes. Esto será crucial tanto para quienes construyen su carrera con pilotos personalizados como para quienes estén deseosos de reescribir la historia. De hecho, por primera vez, MotoGP™26 permite a los aficionados ponerse en el papel de un verdadero héroe de MotoGP™ y reescribir su legado, comenzando como novato en Moto3™ y luchando por llegar a la cima a través de escenarios dinámicos de qué pasaría si.

Ofreciendo un descanso de la intensidad de las carreras de campeonato, MotoGP™26 amplía su modo Race Off con la incorporación de Canterbury Park, una nueva sede en el Reino Unido que se une a Borgo Caselle y Mont Lagard, junto con nuevos eventos de Production Bikes. Estas competiciones de marca única reúnen a pilotos de categorías de Moto3™, Moto2™ y MotoGP™, ofreciendo oportunidades adicionales para entrenar con motos de carretera de 1000cc y ampliando aún más la gama de disciplinas junto a Motard, Flat Track y Minibikes.

Es importante destacar que los nuevos sobres de cartas coleccionables recompensarán la progresión tanto dentro como fuera del modo carrera. Al completar eventos, será posible desbloquear más de 100 cartas de diversa rareza con riders y circuitos, incluyendo ilustraciones exclusivas del renombrado artista japonés Ranka Fujiwara.

El juego cruzado (En Nintendo Switch™ y Nintendo™ Switch 2 no hay juego cruzado, y la parrilla está compuesta por 12 pilotos), el emparejamiento mejorado y cuadrículas a tamaño completo de hasta 22 jugadores mejorarán la experiencia online, mientras que la pantalla dividida está confirmada para ofrecer emocionantes desafíos offline. Por último, MotoGP™26 liberará la creatividad de los jugadores con potentes editores, permitiéndoles personalizar cascos, números y libreas, y compartir** sus creaciones con la comunidad.

Con lanzamiento el 29 de abril de 2026, MotoGP™26 estará disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™2, Nintendo Switch™, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X y PC a través de Steam, Microsoft y Epic Games Store.