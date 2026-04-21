Dead Island 2 celebra 3 años del apocalipsis zombiede HELL-A

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El Pack de la Saga Dead Island Llega a Consolas

Junto con una Actualización de Colaboración Gratuita con Zona de Cuarentena Y un Nuevo Arte Exclusivo

Deep Silver y Dambuster Studios celebran hoy un hito importante para la franquicia Dead Island, ya que Dead Island 2 alcanza su tercer aniversario. Para celebrar la ocasión, el equipo ha preparado algunas iniciativas asesinas:

Dambuster Studios se ha asociado con Brigada Games y Devolver Digital para lanzar una actualización gratuita temática de Dead Island 2 para Zona de Cuarentena en Steam.

La actualización trae un pedazo de HELL‑A a Quarantine Zone, permitiendo a los jugadores encontrarse ‑ y emprender ‑ misiones únicas en nombre de los supervivientes favoritos de los fans de Dead Island 2, incluyendo a Amanda Styles, Burt Michaels, Curtis Sinclair, Rikki Rex y Roxanne Kwon.

El Pack de la Saga Dead Island (anteriormente exclusivo de Steam) llegará por primera vez a Xbox Series SX y PlayStation 5, ofreciendo a los fans veteranos la excusa perfecta para revisitar la saga completa de un solo bocado ‑ y a los recién llegados la oportunidad de sumergirse por primera vez en el Apocalipsis Zombi de forma consecutiva, en la plataforma de su elección.

Los fans también podrán disfrutar de una pieza de arte recién creada por Roberto Ricci, junto con una nueva infografía de aniversario que muestra las impresionantes y sangrientas cifras y hábitos de su viaje por HELL‑A.

A lo largo de las calles empapadas de sangre de HELL‑A, Dead Island 2 ha ofrecido un caos visceral y rompedor de huesos eliminando zombis para fans de todo el mundo. Las celebraciones del aniversario son un agradecimiento a la apasionada comunidad por mantener la isla con vida desde el lanzamiento… y un recordatorio de que el Apocalipsis Zombi está lejos de haber terminado, con mucha vida aún en los no‑muertos!

Título: Dead Island 2 Ultimate Edition

Plataforma: PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Mac y Amazon Luna

Género: Horror, RPG de Acción en Primera Persona, Festival Apocalíptico‑Zombi‑Sangriento

Desarrollador: Dambuster Studios

Publisher: PLAION