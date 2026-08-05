AMD Ryzen AI Halo ofrece hasta un 34% velocidad a agentes en inferencia loca

A medida que los flujos de trabajo con agentes incluyen cada vez más procesamiento de documentos, recuperación, orquestación y validación junto con la inferencia del modelo, defendemos que la finalización de flujos de trabajo de extremo a extremo se está convirtiendo en una métrica más representativa del rendimiento real que centrarse únicamente en la inferencia.

En el blog destacamos:

La transición desde la IA conversacional en la nube hacia agentes de IA autónomos ejecutados localmente en el dispositivo. Esto reduce los costes recurrentes de tokens en la nube, mejora la privacidad y la seguridad de los datos y permite trabajar sin conexión.

Que los flujos de trabajo agentivos dependen de forma significativa de la CPU para la planificación, el enrutamiento y el movimiento de datos, no solo del rendimiento bruto de la GPU.