AMD Ryzen AI Halo ofrece hasta un 34% velocidad a agentes en inferencia loca



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AMD Ryzen AI Halo ofrece hasta un 34% velocidad a agentes en inferencia loca

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AMD Ryzen AI Halo ofrece hasta un 34% velocidad a agentes en inferencia loca, En su el blog que publicamos recientemente sobre el papel cada vez más relevante de la CPU del cliente en la IA agentiva, hemos lanzado una nueva entrada en la que profundizamos en cómo los agentes de IA están cambiando la forma en la que debería evaluarse el rendimiento de la IA en el cliente.
A medida que los flujos de trabajo con agentes incluyen cada vez más procesamiento de documentos, recuperación, orquestación y validación junto con la inferencia del modelo, defendemos que la finalización de flujos de trabajo de extremo a extremo se está convirtiendo en una métrica más representativa del rendimiento real que centrarse únicamente en la inferencia.
En el blog destacamos:
Tienes disponible el blog completo aquí. Si necesitas ampliar cualquier punto, no dudes en contactar con nosotros.

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