AMD Ryzen AI Halo ofrece hasta un 34% velocidad a agentes en inferencia loca, En su el blog que publicamos recientemente sobre el papel cada vez más relevante de la CPU del cliente en la IA agentiva, hemos lanzado una nueva entrada en la que profundizamos en cómo los agentes de IA están cambiando la forma en la que debería evaluarse el rendimiento de la IA en el cliente.
A medida que los flujos de trabajo con agentes incluyen cada vez más procesamiento de documentos, recuperación, orquestación y validación junto con la inferencia del modelo, defendemos que la finalización de flujos de trabajo de extremo a extremo se está convirtiendo en una métrica más representativa del rendimiento real que centrarse únicamente en la inferencia.
En el blog destacamos:
- La transición desde la IA conversacional en la nube hacia agentes de IA autónomos ejecutados localmente en el dispositivo. Esto reduce los costes recurrentes de tokens en la nube, mejora la privacidad y la seguridad de los datos y permite trabajar sin conexión.
- Que los flujos de trabajo agentivos dependen de forma significativa de la CPU para la planificación, el enrutamiento y el movimiento de datos, no solo del rendimiento bruto de la GPU.
- En flujos de trabajo agentivos de varios pasos, el sistema AMD Ryzen AI Halo completó tareas de extremo a extremo y gestionó la orquestación de la CPU más rápido que NVIDIA DGX Spark (GB10), lo que se traduce en un menor coste por flujo de trabajo completado.
Tienes disponible el blog completo aquí. Si necesitas ampliar cualquier punto, no dudes en contactar con nosotros.. Leer artículo completo en Frikipandi AMD Ryzen AI Halo ofrece hasta un 34% velocidad a agentes en inferencia loca.