Super Robot Wars Y celebra el 35º aniversario de la serie con una actualización gratuita y un nuevo DLC disponible a partir de hoy

SUPER ROBOT WARS Y, el juego de combate táctico por turnos que cuenta con un elenco estelar de mechas y pilotos, se suma a la celebración del 35º aniversario de la serie con una actualización gratuita y un nuevo DLC, que aportan nuevas unidades y aún más acción a los jugadores.
La actualización gratuita añade dos nuevas misiones conmemorativas, una para celebrar los 20 millones de copias vendidas de toda la serie Super Robot Wars y otra para celebrar su 35º aniversario. Ambas misiones se pueden desbloquear cumpliendo unas condiciones específicas en el CAPÍTULO 2. Por otra parte, se ha aumentado el nivel máximo de los pilotos a 200 y se ha introducido un nuevo modo de juego llamado “BOOST”. Este modo recompensa a los jugadores con el doble de experiencia, créditos y MXP, al tiempo que reduce los costes de modificación de las naves y de entrenamiento de los pilotos para acelerar la progresión de los personajes.
Ante la inminente catástrofe de una ruina inevitable, SUPER ROBOT WARS Y reta a los Guardianes del Acero a levantarse y vencer al destino. Esta aclamada serie combina un elenco estelar de mechas, animaciones de ataque repletas de acción y un sistema de mejoras para personalizar diversas unidades y pilotos. El juego también cuenta con una profunda historia original y cautivadora que entrelaza universos de diversos animes de mechas. En una batalla que decidirá el futuro del mundo, los jugadores dirigen estratégicamente un ejército en un campo de batalla basado en una cuadrícula, utilizando su arsenal de armas y habilidades para derrotar al ejército enemigo.
SUPER ROBOT WARS Y ya está disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC.