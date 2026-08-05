El Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct trae más detalles sobre este juego, centrado en combates estratégicos, que llegará en exclusiva a Nintendo Switch

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El 17 de septiembre comenzará un periplo a través del tiempo para salvar a cuatro héroes —y, de paso, el mundo— en la nueva entrega de la serie Fire Emblem.

En la presentación Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct que se ha emitido hoy, Nintendo ha compartido información inédita sobre la nueva entrega de la serie Fire Emblem, que se lanzará el 17 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch 2.

El Imperio dagdano es una tierra regida por los dioses que goza de una prosperidad sin precedentes. En su capital, Dagsion, valerosos guerreros de diversos lugares se dan cita para competir en los Juegos Heroicos. Quien se alce con la victoria en la competición verá concedido un deseo. Entre los contendientes se hallan cuatro héroes cuyo destino está vinculado al devenir del mundo.

En Fire Emblem: Fortune’s Weave, los jugadores descubrirán una historia de destinos entrelazados, forjada al calor del combate y a golpe de acero, aderezada con batallas estratégicas y la constante amenaza de la guerra.

El vídeo completo del Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct está disponible aquí. A continuación, repasamos más a fondo todas las novedades que se han presentado:

Dioses y héroes. Transcurridos cinco años desde los Juegos Heroicos, el Imperio dagdano se enfrenta a su destrucción a manos de Balor, el renacido dios demoniaco. Cuatro héroes que desempeñaron un papel destacado en los Juegos han desaparecido. Para lidiar con esta situación, Sothis, la Diosa Madre, encomienda a un alma la tarea de impedir la destrucción del mundo. Serán los propios jugadores quienes encarnen a esta providencial figura.

Protagonista principal. En un mundo donde reina el caos más absoluto, toca decidir: luchar en solitario contra las hordas demoniacas de Balor o utilizar la capacidad de viajar en el tiempo de la diosa Fortuna para cambiar el destino de los cuatro héroes. Los jugadores deberán reunir a sus tropas y trazar una senda que conduzca a la salvación de Dagda.

En un mundo donde reina el caos más absoluto, toca decidir: luchar en solitario contra las hordas demoniacas de Balor o utilizar la capacidad de viajar en el tiempo de la diosa Fortuna para cambiar el destino de los cuatro héroes. Los jugadores deberán reunir a sus tropas y trazar una senda que conduzca a la salvación de Dagda. Cuatro héroes. Al regresar a la época en la que se celebraron los Juegos Heroicos, será posible encarnar a uno de estos valientes. El desarrollo de la trama cambiará en función del que se elija. Cai: este joven, oriundo de la pacífica aldea de Ribeira, decide participar en los Juegos en compañía de sus amigos para salvar a su padre, que se encuentra encarcelado. Dietrich: tras naufragar a causa del ataque de un gigantesco monstruo, llega a las costas de Dagda, donde toma la decisión de competir en los Juegos al lado de sus nuevos aliados, con el fin de saciar su sed de batalla. Theodora: la monarca del reino de Saramis, al frente de sus curtidos súbditos, busca alzarse con la victoria para restaurar el honor de su diosa, la Guardiana de la Muerte y las Tinieblas, así como para defender la paz de su hogar. Leda: esta artista, perteneciente a una familia noble y dotada de talento para la música, lo ha sacrificado todo para lograr vengarse del asesino de su padre. Al descubrir que el culpable tiene planeado participar en los Juegos Heroicos, decide competir junto con sus compañeros para ajustarle las cuentas.

Al regresar a la época en la que se celebraron los Juegos Heroicos, será posible encarnar a uno de estos valientes. El desarrollo de la trama cambiará en función del que se elija.

Mientras los jugadores vayan siguiendo la trama de cada héroe, podrán viajar a través del tiempo para explorar las sendas de los otros personajes. El progreso se guarda de manera individual para cada uno, así que tienen la opción de jugar las cuatro historias en paralelo.

Los Juegos Heroicos. Esta competición consiste en una serie de combates que se disputan en honor a Dagda, el fundador y primer regente del Imperio dagdano. Solel, el soberano actual, concederá un deseo a quien se alce con la victoria. Con todo, tal hazaña no es tarea sencilla, así que resulta vital prepararse a fondo.

Preparativos para el combate. Entre un enfrentamiento y otro, los jugadores podrán explorar Dagsion y visitar distintos establecimientos para hacerse con equipamiento, mejoras y otros artículos. A medida que progresen en la aventura, tendrán acceso a más instalaciones y, además, podrán realizar expediciones más allá de los muros de la ciudad para fortalecer a su equipo. Al final, en sus manos queda cómo invertir el tiempo del que disponen. Coliseo: en esta ubicación es posible entrenar para mejorar las competencias, lo cual puede llevar a aprender nuevas técnicas y tener la opción de blandir armas cada vez más poderosas. En los días en que se celebre un combate, los jugadores podrán acudir como espectadores para recabar datos sobre los oponentes. Zona comercial: en los distintos establecimientos es posible adquirir herramientas y armas, así como mejorar estas últimas con los materiales reunidos. Barrio de los templos: en estas edificaciones se puede ayudar con distintas tareas y recibir a cambio bendiciones útiles para los combates; por ejemplo, algunas proporcionan mejoras temporales, mientras que otras sirven para reducir el daño sufrido. Exámenes de aptitud: los jugadores pueden hablar con un examinador para presentarse a estas pruebas, que les permiten conseguir nuevas clases para sus unidades. El aprobado no está garantizado, así que deberán asegurarse de que el candidato posee las competencias necesarias. Misiones: al completar las misiones que les encarguen los ciudadanos dentro del plazo establecido, los jugadores podrán obtener recompensas. Nunca se sabe quién acudirá a solicitarles ayuda: ¡quizá se lleven más de una sorpresa! Reclutar: es posible engrosar las filas del equipo reclutando a poderosos guerreros. Aunque quizá rechacen la primera oferta, siempre queda la opción de ganarse su favor haciéndoles regalos o invitándolos a comer. Posadas: en estos establecimientos no solo es posible comer y alojarse, sino también hacer que transcurra el tiempo para obtener experiencia y materiales automáticamente. Aquí también se pueden presenciar las conversaciones de apoyo entre los personajes que hagan buenas migas.

Entre un enfrentamiento y otro, los jugadores podrán explorar Dagsion y visitar distintos establecimientos para hacerse con equipamiento, mejoras y otros artículos. A medida que progresen en la aventura, tendrán acceso a más instalaciones y, además, podrán realizar expediciones más allá de los muros de la ciudad para fortalecer a su equipo. Al final, en sus manos queda cómo invertir el tiempo del que disponen. Allende Dagsion. Al salir de la ciudad se puede explorar el mapa del mundo. El tiempo transcurre con cada movimiento, así que es importante planificar las expediciones con cuidado. Mapa del mundo: los jugadores pueden visitar aldeas para comprar productos locales, reunir información útil y mejorar las habilidades del equipo en escaramuzas. Además, cada uno de los cuatro héroes puede servirse de sus habilidades únicas en el mapa. Más allá de Dagsion, también abundan las zonas explorables. Zonas explorables: se pueden investigar a fondo para reunir tesoros y materiales con los que reforzar las armas. Al toparse con los enemigos que merodean por estos lugares, darán comienzo batallas rápidas por turnos que difieren de los combates habituales, y en las que será posible ejecutar ataques combinados con los aliados.

Al salir de la ciudad se puede explorar el mapa del mundo. El tiempo transcurre con cada movimiento, así que es importante planificar las expediciones con cuidado. Combates. De manera similar a entregas previas de la serie Fire Emblem, los enfrentamientos se basan en la estrategia. Los jugadores deberán elegir a sus unidades y ubicarlas en el campo de batalla para que la refriega dé comienzo. El área de desplazamiento de cada unidad se muestra en azul, y el alcance de sus ataques, en rojo. Cuando todas las unidades hayan completado sus acciones, comenzará el turno del oponente. Luego, los turnos se irán sucediendo hasta que se dirima quién se alza con la victoria.

Clases, combates y otros elementos. En cada una de las cuatro sendas, los jugadores deberán enfrentarse a imponentes enemigos, independientemente de dónde y cuándo decidan luchar.

Clases. Las competencias de una unidad, junto con las armas que puede blandir y su alcance de movimiento, pueden cambiar drásticamente en función de su clase. Existen varias categorías entre las que elegir: Iniciales: son un total de cinco y todas suponen el fundamento de los combates. Entre ellas se incluyen los gladiadores, expertos en el manejo de armas; los augures, quienes recurren a la magia; y los jinetes de ornius, que pueden recorrer mayores distancias. Intermedias: hay más de diez en total, cada una de las cuales posee habilidades especializadas. Por ejemplo, los soldados acorazados gozan de un blindaje soberbio, las Alas Celestes pueden sobrevolar los obstáculos y cubrir más terreno, y los cuadrigueros son capaces de golpear a varios enemigos en línea recta. Avanzadas: estas clases cuentan con una elevada destreza en combate. Por ejemplo, los catafractos poseen la misma movilidad que los jinetes y llevan una poderosa armadura, los guardianes dominan el uso de la magia y de las lanzas, y los jinetes de elefantes luchan a lomos de grandes bestias.

Las competencias de una unidad, junto con las armas que puede blandir y su alcance de movimiento, pueden cambiar drásticamente en función de su clase. Existen varias categorías entre las que elegir: Métodos de ataque. Durante los combates, las unidades pueden utilizar armamento de diverso tipo, como espadas, guanteletes (que facilitan el esquivar los ataques), lanzas (que infligen mucho daño a las unidades montadas), hachas (poco precisas, pero dotadas de un gran poder ofensivo), arcos (que permiten atacar a distancia) o la magia (efectiva contra enemigos fuertemente blindados y útil para sanar o apoyar a los aliados). También hay espadas que lanzan rayos, guanteletes que funcionan como armas de fuego y muchas otras armas singulares.

Durante los combates, las unidades pueden utilizar armamento de diverso tipo, como espadas, guanteletes (que facilitan el esquivar los ataques), lanzas (que infligen mucho daño a las unidades montadas), hachas (poco precisas, pero dotadas de un gran poder ofensivo), arcos (que permiten atacar a distancia) o la magia (efectiva contra enemigos fuertemente blindados y útil para sanar o apoyar a los aliados). También hay espadas que lanzan rayos, guanteletes que funcionan como armas de fuego y muchas otras armas singulares. Posición de las unidades. Este elemento resulta clave en el campo de batalla. Para evitar posibles contrataques, se puede atacar a distancia a los enemigos que blanden armas de corto alcance, y desde cerca a los que portan armas de largo alcance. El terreno también puede conferir cierta ventaja. Además, es posible potenciar a aliados cercanos. Los jugadores deberán evaluar la situación para tratar de dominar el campo de batalla.

Este elemento resulta clave en el campo de batalla. Para evitar posibles contrataques, se puede atacar a distancia a los enemigos que blanden armas de corto alcance, y desde cerca a los que portan armas de largo alcance. El terreno también puede conferir cierta ventaja. Además, es posible potenciar a aliados cercanos. Los jugadores deberán evaluar la situación para tratar de dominar el campo de batalla. Técnicas de combate y de ignición. Las técnicas de combate son ataques que se ejecutan a expensas de la durabilidad de las armas. Resultan mucho más potentes, tienen mayor alcance u ofrecen otros efectos ventajosos, por lo que es recomendable utilizarlas en momentos decisivos. Las técnicas de ignición son acciones especiales que pueden influir en el devenir del combate, si bien consumen la salud de un héroe a cambio de poder. Por ejemplo, Cai es capaz de sembrar de llamas una amplia zona, Dietrich puede envolverse en su negra capa para teletransportarse a zonas de difícil acceso y Leda tiene la opción de tocar la vihuela para potenciar a sus aliados o invocar a un monstruo formidable.

Las técnicas de combate son ataques que se ejecutan a expensas de la durabilidad de las armas. Resultan mucho más potentes, tienen mayor alcance u ofrecen otros efectos ventajosos, por lo que es recomendable utilizarlas en momentos decisivos. Las técnicas de ignición son acciones especiales que pueden influir en el devenir del combate, si bien consumen la salud de un héroe a cambio de poder. Por ejemplo, Cai es capaz de sembrar de llamas una amplia zona, Dietrich puede envolverse en su negra capa para teletransportarse a zonas de difícil acceso y Leda tiene la opción de tocar la vihuela para potenciar a sus aliados o invocar a un monstruo formidable. Bendición de Fortuna. Tras ejecutar una acción, es posible retroceder a cualquier momento previo en la batalla para replantearse la estrategia si las cosas no marchan según lo previsto o si una unidad cae en combate de manera inesperada.

Aquí da comienzo la historia que vivirán los jugadores, en un mundo que agoniza entre las garras del dios demoniaco. ¿A qué héroes reclutarán para reforzar sus tropas? ¿Qué senda seguirán para salvar el mundo?

Fire Emblem: Fortune’s Weave se lanzará el 17 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch 2; las reservas ya se han abierto en Nintendo eShop. En la misma fecha, también se pondrá a la venta Fire Emblem: Fortune’s Weave (colección dagdana), una edición especial que incluye una caja SteelBook®, tarjetas ilustradas de los personajes, un póster con un mapa de Dagda y un libro de ilustraciones.

A lo largo de hoy, una selección de canciones del juego, incluido el tema principal, se añadirán a Nintendo Music*1, un servicio que permite escuchar melodías Nintendo en cualquier momento y lugar. Además, a partir de mañana estará disponible un nuevo tema de Fire Emblem en la aplicación para dispositivos inteligentes*2 Nintendo Today!, y también se añadirán nuevos detalles sobre Fire Emblem: Fortune’s Weave para ir abriendo boca de cara al lanzamiento. Por último, el 15 de septiembre se publicará en el sitio web de Nintendo una nueva entrega de «Pregunta al desarrollador»*3, en la que los desarrolladores del juego compartirán sus impresiones y anécdotas sobre el proceso.

En la presentación que se ha emitido hoy, Nintendo ha compartido más novedades sobre Fire Emblem: Fortune’s Weave. En el vídeo se ha podido conocer la historia que van tejiendo los cuatro héroes, así como los combates estratégicos y otras funciones que los jugadores probarán de primera mano cuando el juego llegue el 17 de septiembre en exclusiva a Nintendo Switch 2. De cara al lanzamiento, se podrán descubrir más detalles sobre Fire Emblem: Fortune’s Weave en una nueva entrega de la serie «Pregunta al desarrollador» que se publicará el 15 de septiembre, así como en la aplicación Nintendo Today! para dispositivos inteligentes.