Próximamente en XBOX Game Pass: Gears of War E-Day Open Beta, Mio: Memories in Orbit, Cricket 26 y mucho más

XBOX ha anunciado los nuevos títulos que llegarán a Game Pass este mes para consola, PC, dispositivos handheld y la nube, entre los que se incluyen juegos como: Gears of War: E-Day Open Beta, Mio: Memories in Orbit y Cricket 26.
Gears of War: E-Day Open Beta – Acceso anticipado – 6 de agosto
Como beneficio de tu suscripción a XBOX Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Más información aquí.
Semana del 3 de agosto:
- Heretic + Hexen – 4 de agosto
- Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en Nube, Consola, Handheld y PC
- Beast of Reincarnation – 4 de agosto
- Disponible desde el día uno en XBOX Game Pass
- Llega a Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Jugable en Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC
- Monsters are Coming! – 6 de agosto
- Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC
- PowerWash Simulator 2 – 6 de agosto
- Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en Nube, XBOX Series X|S y PC
Semana del 10 de agosto:
- Bounty Star – 11 de agosto
- Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en Nube, XBOX Series X|S y PC
- Date Everything! – 11 de agosto
- Llega a Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass
- Jugable en Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC
- Grounded 2 (Game Preview) – 11 de agosto
- Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC
- Ball x Pit – 12 de agosto
- Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC
- Cricket 26 – 13 de agosto
- Llega a Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass
- Jugable en Nube, Consola y PC
- Mio: Memories in Orbit – 13 de agosto
- Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC
- Sandustry (Game Preview) – 13 de agosto
- Llega a Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en PC
Semana del 17 de agosto:
- Egging On – 18 de agosto
- Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC
En caso de que te lo hayas perdido, Tears of Metal (Game Preview) también se ha añadido recientemente a Game Pass:
- Tears of Metal (Game Preview)
- Llega a Game Pass Ultimate y PC Game Pass
- Jugable en PC
Para obtener más información sobre los nuevos juegos que se incorporan a XBOX Game Pass, las actualizaciones de los títulos y las ventajas in-game que estarán disponibles este mes para los suscriptores de XBOX Game Pass, consulta nuestra publicación en XBOX Wire que dejamos traducida
¡Prepara tus etiquetas COG, porque nos adentramos en la beta abierta de acceso anticipado de Gears of War: E-Day ! También puedes usar tus Dateviators para ligar con todo el mundo y tu bate para dominar el campo en Cricket 26. ¡ Muchos accesorios en esta nueva tanda de juegos que llegarán pronto a Xbox Game Pass!
Gears of War: E-Day Beta Abierta – Acceso Anticipado a partir del 6 de agosto
Prepárate para aplastar larvas en la beta abierta de acceso anticipado de Gears of War: E-Day, que comienza el 6 de agosto, como beneficio de tu suscripción a Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Experimenta el nuevo modo Horda Asedio PvE, una versión mejorada del icónico modo de supervivencia cooperativa por oleadas de Gears, diseñado para mapas más grandes, más jugadores y batallas más épicas. Obtén más información sobre Gears of War: E-Day aquí.
Disponible hoy
Heretic + Hexen (Nube, Consola, Portátil y PC) – 4 de agosto.
Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
Adéntrate en la reedición definitiva de dos oscuros juegos de disparos con magia que marcaron un hito en el género. Esta restauración mejorada pone Heretic + Hexen al alcance de nuevos jugadores y fans de siempre, con mayor accesibilidad en más plataformas e idiomas que nunca.
Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 4 de agosto.
Game Pass Ultimate, PC Game Pass.
¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! El nuevo título de Game Freak, Beast of Reincarnation, es un RPG de acción que fusiona combates en tiempo real y por turnos. Vive la experiencia de este innovador RPG de acción para un jugador y un perro en el hermoso pero implacable mundo de Beast of Reincarnation . ¿Qué les espera a Emma y Koo al final de su aventura?
Muy pronto
¡Los monstruos se acercan! (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 6 de agosto.
Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
¡Ya disponible en Xbox Series X|S y juegos en la nube! En este roguelike de supervivencia en torres, protege una ciudad en constante movimiento de hordas implacables. Reúne recursos, fortifica tus defensas y mejora tu potencial mediante una progresión de jugador mejorada. ¿Llegarás al Arca?
PowerWash Simulator 2 (Cloud, XBOX Series X|S y PC) – 6 de agosto.
Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
PowerWash Simulator ha vuelto, repleto de escenarios nuevos, equipos de última generación y funciones espectaculares. Transforma sin esfuerzo entornos sucios en escenas limpias y tranquilas, solo o con amigos. ¡La satisfacción está a un paso!
Bounty Star (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 11 de agosto.
Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
Bounty Star es un juego de acción en 3D en tercera persona que combina el combate y la personalización de mechas con la agricultura y la construcción de bases. El jugador encarna a Clem, un exsoldado maltrecho pero poderoso, veterano de guerra, talentoso luchador y experto piloto de mechas.
¡Todo disponible! (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 11 de agosto.
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass.
Date Everything! es un simulador de citas tipo sandbox ambientado en la comodidad de tu hogar, ¡con 100 personajes con voces totalmente dobladas con los que puedes tener citas! Deja que el romance fluya entre tu cama, la alarma de humo y… ¿una abrumadora sensación de angustia existencial? ¿Estás listo para Date Everything ?
Grounded 2 (Vista previa del juego) (Nube, Xbox Series X|S, Portátil y PC) – 11 de agosto.
Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
Encogido de nuevo, pero el mundo es mucho más grande. En esta aventura de supervivencia de mundo abierto, para un jugador o cooperativa, crea armas y armaduras, construye tu base y recorre el terreno en tu buggy. Ahora, sumérgete en la mayor actualización de Grounded 2 hasta la fecha: Into The Abyss.
Ball x Pit (Cloud, XBOX Series X|S, portátil y PC) – 12 de agosto.
Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
Ball x Pit es un roguelite de supervivencia donde debes romper ladrillos, fusionar bolas y construir bases. Derrota hordas de enemigos con bolas que rebotan y reúne las riquezas del foso para expandir tu base, generar recursos y reclutar héroes únicos.
Cricket 26 (Nube, Consola y PC) – 13 de agosto. Disponible en
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.
El enfrentamiento definitivo comienza en Cricket 26. Ábrete camino hacia la cima en nuestro nuevo modo carrera de entrenador. Vive la mayor rivalidad del cricket en un modo Ashes ampliado. Crea tu equipo perfecto en Pro Team y da rienda suelta a tu creatividad en el campo con mecánicas de juego mejoradas.
Mio: Memories in Orbit (Cloud, XBOX Series X|S, portátil y PC) – 13 de agosto.
Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
Un metroidvania artesanal ambientado en un vasto mundo decadente, reclamado por la naturaleza y los robots. Ponte en la piel de Mio, una ágil androide que explora entornos laberínticos, lucha contra máquinas rebeldes y descubre recuerdos perdidos en una aventura de gran atmósfera, repleta de secretos y peligros.
Sandustry (Vista previa del juego) (PC) – 13 de agosto
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! Explora y extrae recursos de mundos totalmente destructibles. Automatiza cadenas de producción cada vez más complejas. Adéntrate en las profundidades para descubrir los poderosos secretos de una civilización ancestral y aprende a amar la arena en este juego de fábrica donde cada píxel es un recurso valioso.
Egging On (Cloud XBOX Series X|S, portátil y PC) – 18 de agosto.
Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
Este juego es de alto riesgo. Acepta el reto de ser un huevo real y frágil. Escapa del gallinero y salta, rueda y trepa a través de una tienda de la granja, una fábrica y otros entornos peligrosos. Con determinación, tal vez logres alcanzar tu libertad.
Por si te lo perdiste
Tears of Metal (Avance del juego) ( PC) – 22 de julio
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Lucha en solitario o en modo cooperativo con hasta cuatro jugadores para recuperar tu isla junto a tu batallón escocés. En cada campaña, consigue nuevas y poderosas mejoras, reúne a tus fuerzas y detén al invasor mientras extrae su poder de la Piedra Madre.
Juegos clásicos originales de Xbox, ahora disponibles para PC y dispositivos portátiles – 22 de julio.
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass.
Disfruta de tus juegos favoritos donde quieras con la retrocompatibilidad de Xbox en PC. Clásicos originales de Xbox, como BLiNX: The Time Sweeper , Conker: Live and Reloaded , Crimson Skies: High Road to Revenge y Fuzion Frenzy , ya están disponibles en PC y dispositivos portátiles compatibles con funciones mejoradas e incluidos en todos los planes de Game Pass. Obtén más información sobre la retrocompatibilidad de Xbox en PC aquí .
Actualizaciones del juego
EA Sports Madden NFL 27: Prueba de acceso anticipado de EA Play (Consola y PC) – Disponible el 6 de agosto
Gestiona la liga decisión a decisión durante hasta 10 horas con EA Play. Los miembros reciben un paquete de bienvenida de EA Play y ahorran un 10 % en Madden Points y mucho más. Además, consigue un paquete mensual de Ultimate Team. Juega la prueba en Game Pass Ultimate o PC Game Pass con EA Play, disponible en consola, PC y en la nube.
Beneficios dentro del juego
Call of Duty: Warzone – Paquete 7 de Game Pass (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Ya disponible en
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential y PC Game Pass.
Los suscriptores de Game Pass obtienen un paquete gratuito dentro del juego para Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone . Este paquete incluye 2 aspectos de operador, 4 planos de armas, un remate, un amuleto de arma, un gesto, un aspecto de equipo, una tarjeta de visita, un emblema, 2 pegatinas de armas y 2 fichas de XP de guerra (1 hora).
Salida el 15 de agosto
Los siguientes juegos pronto dejarán de estar disponibles en Game Pass. ¿No quieres que se acabe la diversión? ¡Ahorra en estos juegos ahora antes de que desaparezcan de Game Pass!
- Amenaza (Vista previa del juego) (PC)
- Atlas Fallen (Nube, Consola y PC)
- Aliens: Firesteam Elite (Nube, Consola y PC)
- Firewatch (Nube, Consola y PC)
Ahora que les hemos dado una selección de juegos para empezar, cuéntennos a cuál van a jugar primero. ¡Los estamos siguiendo en redes sociales para Xbox y Xbox Game Pass ! Nos vemos pronto aquí para contarles qué novedades les esperan. ¡Saludos!. Leer artículo completo en Frikipandi Próximamente en XBOX Game Pass: Gears of War E-Day Open Beta, Mio: Memories in Orbit, Cricket 26 y mucho más.