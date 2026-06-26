OPPO Reno16 Series llega con la cámara de nivel flagship del Reno16 Pro y AI Remix Collage, la nueva herramienta de IA para crear contenido sin límite

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OPPO Reno16 Series llega con la cámara de nivel flagship del Reno16 Pro y AI Remix Collage, la nueva herramienta de IA para crear contenido sin límites

La serie Reno16, “Your Pro Trendy Camera”, está compuesta por Reno16 Pro, Reno16 y Reno16 FS/F, todos con un sistema de cámaras ultra nítido

OPPO Reno16 Pro llega con una cámara de nivel flagship, liderada por su cámara principal de 200 MP

Toda la serie cuenta con una cámara selfie ultra gran angular de 50 MP y las herramientas de edición asistidas por IA, como AI Remix Collage , una función pionera en la industria

Se une al lanzamiento el OPPO Bubble, un innovador accesorio magnético que funciona como visor remoto y monitor para selfies

Toda la serie Reno16 cuenta con una gran oferta de lanzamiento hasta el 31 de julio

OPPO, marca líder de dispositivos inteligentes a nivel mundial, ha presentado hoy en España la serie OPPO Reno16, “Your Pro Trendy Camera”, compuesta por el Reno16 Pro, Reno16 y Reno16 FS/F. Combinando el distintivo diseño 3D Pop Planet con un sistema de cámaras de nivel flagship y un conjunto de herramientas de imagen y creatividad impulsadas por IA, la nueva serie OPPO Reno16 está diseñada para que capturar, editar y compartir contenido sea más intuitivo, creativo y expresivo, con una batería de hasta 6.500 mAh que acompaña la experiencia de creación. Desde herramientas como AI Remix Collage y POP Cam hasta experiencias personalizadas de IA impulsadas por ColorOS 16, la serie Reno16 aporta un enfoque fresco e intuitivo a la creatividad móvil.

OPPO Reno16 Series en Pop White y Starlight Black junto con las Reno Girls Natalia Palacios y Marina Barrial

La era de la Pro Trendy Camera: Cámara de nivel flagship para revolucionar la creación

Con la llegada de la serie Reno16, el concepto «Pro Trendy Camera» que caracterizaba a esta gama cobra más fuerza que nunca. El nuevo Reno16 Pro cuenta con cámaras de nivel flagship, y toda la serie viene equipada con funciones creativas de IA para que los jóvenes creadores puedan capturar, editar y compartir su mundo de manera única. No es solo un smartphone, es una nueva herramienta de narración visual diseñada para expresarse de la forma más atractiva y trendy.

En la parte trasera, el Reno16 Pro cuenta con una cámara principal ultra nítida de 200 MP, permitiendo a los usuarios recortar y reencuadrar las fotos mientras conservan un nivel de detalle extraordinario. El resto de los modelos, Reno16, Reno16 FS/F cuentan con un sistema de triple cámara que incluye una cámara principal de 50 MP de alta resolución con OIS, una cámara teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3,5x y una cámara ultra-gran angular para mayor flexibilidad de encuadre. En la parte frontal destaca una cámara selfie ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 100 grados, que permite incluir más personas en selfies grupales y proporciona perspectivas más dinámicas, perfecta para creadores de contenido y para sumarse a los formatos en tendencia en redes sociales.

Control profesional gracias a funciones de cámara avanzadas

Para potenciar la creatividad, la serie Reno16 estrena funciones de cámara avanzadas que ponen el control profesional en manos del usuario. AI Flash Photography 3.0 redefine los retratos nocturnos, garantizando imágenes perfectas en cualquier escenario al eliminar los tonos amarillentos y adaptar de forma inteligente la intensidad del flash para que los sujetos destaquen con una luz natural, incluso en escenas complejas de poca luz o contraluz.

Este compromiso con la autenticidad se extiende a Color Natural 2.0, que preserva el rango dinámico completo y reproduce la diversidad de tonos de piel con una fidelidad excepcional, sin blanquearlos en exceso, para un resultado radiante y lleno de vida. Finalmente, en el apartado de vídeo, Zoom Free Video elimina por completo los saltos y tirones al cambiar entre objetivos, ofreciendo una experiencia de zoom suave y cinematográfica que permite al creador centrarse únicamente en la composición.

Creatividad sin límites: IA para transformar ideas en contenido



La serie Reno16 también amplía las capacidades de edición creativa a través de un nuevo centro de creación dentro de la app Fotografías, reuniendo una variedad de herramientas impulsadas por IA diseñadas para contar historias más lúdicas y personalizadas. AI Remix Collage, la gran novedad de esta serie y una innovación pionera de OPPO en la industria, permite a los usuarios combinar múltiples fotos o vídeos cortos en composiciones visuales superpuestas con pegatinas animadas, contornos y texto, e incluso permite extraer temas en movimiento de Motion Photos o vídeos y usarlos como pegatinas, en unos simples pasos. Además, la serie Reno16 cuenta con Popout Collage 2.0, que mejora aún más la flexibilidad creativa al permitir que los sujetos salgan del encuadre en múltiples direcciones para lograr efectos visuales más dinámicos.

Como novedad en la serie Reno se incluye la función POP Cam, una experiencia de fotografía creativa dedicada directamente dentro de la app Cámara. Esta función permite al usuario aplicar efectos inspirados en estética vintage como Digicam, Instant Film y Light Leak con un solo toque, facilitando la creación de fotos distintivas con diferentes estados de ánimo y estética.

La creación de vídeo es igual de fluida en toda la serie Reno16. El 4K Vídeo con Estabilización Horizon ayuda a mantener el metraje nivelado mientras caminas o te mueves, mientras que el Video dual 2.0 introduce una estabilización mejorada y permite un cambio fluido entre objetivos traseros durante la grabación para experiencias de grabación más fluidas y flexibles.

Diseño distintivo 3D Pop Planet



La serie Reno de OPPO siempre se ha caracterizado por su seña de identidad en el diseño, y la serie Reno16 continúa esa evolución con su propio aspecto llamativo y distintivo .

La edición Pop White juega con una tecnología 3D HoloVerse pionera en la industria[1], creando un efecto visual flotante inspirado en nebulosas que cambia con la luz y el movimiento. Gracias a millones de microlentes que reconstruyen la luz en el espacio, el diseño 3D crea una sensación de profundidad en las imágenes que parecen flotar sobre la superficie del teléfono. Esto proporciona una firma visual llamativa, manteniendo un acabado refinado y premium.

La parte trasera está esculpida en una sola pieza en frío[2] y fluye sin problemas en el módulo de cámara para una apariencia limpia e ininterrumpida. El diseño integrado es suave al tacto y ayuda a reducir la acumulación de polvo alrededor de la zona de la cámara.

Además, la serie Reno16 está disponible en dos acabados mate, Starlight Black en el Reno16 Pro, mientras que los modelos Reno16, 16FS y 16F también llegan en versión Purple Black.

Por su parte los Reno16 Pro y Reno16 cuentan con una pantalla compacta de 6,32 pulgadas diseñada para un uso cómodo con una sola mano, complementada por una cubierta trasera de aluminio aeroespacial que proporciona un agarre cómodo y seguro. Por su lado, Reno16 FS/F ofrecen una pantalla más grande de 6,57 pulgadas para una experiencia de visualización aún más amplia.

Rendimiento fiable para la excelencia diaria

La serie Reno16 dispone de baterías de gran capacidad, que proporcionan una gran autonomía adaptada a estilos de vida activos, largas jornadas de creación de contenido, partidas interminables a juegos, streaming o el simple scrolling en redes sociales. En el caso de Reno16 Pro y Reno16 cuentan con una batería 6000mAh y carga rápida SUPERVOOCTM de 80W.Los modelos Reno16 FS/F, por su parte, están dotados de baterías de 6500mAh para usuarios que necesiten una mayor duración durante viajes, festivales o uso prolongado al aire libre, con carga rápida SUPERVOOCTM 40W.

El Reno16 Pro ofrece un rendimiento fluido y responsivo impulsado por la MediaTek Dimensity 8550 Super Platform, junto con AI HyperBoost 3.0, refrigeración mejorada y soporte para tasas de refresco de hasta 144Hz en juegos compatibles. Reno16 también ofrece un rendimiento fiable en el día a día con la plataforma móvil Snapdragon® 7 Gen 4. Por su lado Reno16 FS/F cuentan con MediaTek Dimensity 7300.

Para mejorar aún más la conectividad diaria, la serie Reno16 cuenta con AI LinkBoost 4.0 para un rendimiento de red más estable en entornos concurridos o zonas con señales más débiles, ayudando a reducir el retardo y mantener conexiones más fluidas durante juegos, streaming y videollamadas.

La serie también está diseñada para una mayor durabilidad en entornos cotidianos, con clasificaciones IP68, IP69 e IP69K de resistencia al agua y al polvo en todos los modelos. Splash Touch y Glove Touch mejoran aún más la usabilidad manteniendo la pantalla sensible incluso con las manos mojadas o con guantes.

Experiencias de IA más inteligentes y personalizadas

La serie Reno16 combina el último ColorOS 16 con una gama de experiencias inteligentes impulsadas por IA que hacen que las interacciones cotidianas sean más intuitivas, personalizadas y eficientes.

Por primera vez en un dispositivo de la serie Reno, se incluye el botón lateral AI Snap Key que ofrece acceso rápido a AI Mind Space. Mediante una simple pulsación, permite a los usuarios capturar y organizar instantáneamente el contenido en pantalla. Diseñado como un centro de información personalizado, AI Mind Space ayuda a los usuarios a almacenar fácilmente detalles importantes, revisar contenido guardado y gestionar la información cotidiana de forma más eficiente. Además, la función AI Bill Manager puede reconocer y organizar automáticamente los pagos digitales y los recibos físicos en registros de gastos claros e información clave.

La serie Reno16 también integra AI Mind Pilot, que coordina de forma inteligente múltiples modelos de IA para ofrecer una asistencia más relevante y consciente del contexto. Al extraer de forma segura la información guardada en AI Mind Space, AI Mind Pilot puede recomendar el modelo de IA más adecuado para diferentes tareas o permitir a los usuarios comparar respuestas una al lado de la otra para mayor flexibilidad y control.

Durante los viajes, AI Menu Translation facilita la experiencia gastronómica en el extranjero generando explicaciones visuales de platos extranjeros más allá de la simple traducción de texto, facilitando a los usuarios explorar menús desconocidos con mayor confianza.

OPPO Bubble: Un nuevo compañero para la expresión creativa

Junto con la serie Reno16, OPPO amplía el ecosistema creativo con el lanzamiento de OPPO Bubble, un innovador compañero magnético diseñado para llevar la expresión personal más allá del smartphone. Este dispositivo ultraligero, de solo 35 gramos y con un perfil de 7 mm de grosor, redefine la forma en que los usuarios interactúan con la cámara de su móvil. Su principal función es la de ser un potente asistente fotográfico. Gracias a su soporte magnético, se acopla a la trasera del teléfono y sincroniza su pantalla AMOLED de 1,73 pulgadas con la cámara principal. Esto lo convierte en el monitor perfecto para previsualizar selfies, fotos grupales y composiciones creativas con la máxima calidad. Además, funciona como visor y obturador remoto por Bluetooth a una distancia de hasta 10 metros, dando al usuario el control total sobre el temporizador (0s, 3s, 10s), el zoom óptico (0.6x, 1x, 3.5x) y el cambio entre modos como Foto, Vídeo o Retrato, sin necesidad de tocar el teléfono.

Pero OPPO Bubble es más que una herramienta fotográfica. Es un accesorio de moda que refleja el estilo y estado de ánimo del usuario. A través de una aplicación dedicada, su pantalla es completamente personalizable con imágenes estáticas, vídeos cortos de hasta 5 segundos, texto e incluso adorables mascotas virtuales. Es un lienzo digital para mostrar aficiones, intereses y creatividad en el día a día.

Diseñado para el uso diario, OPPO Bubble cuenta con resistencia IP54 al polvo y al agua. Su batería de 550mAh le proporciona una gran autonomía de hasta 21 horas de uso con una imagen estática, asegurando que esté siempre listo para capturar el momento o complementar cualquier look.

Precios y disponibilidad



La serie Reno16 ya está disponible para su compra en el e-commerce oficial de OPPO, y en todos los operadores y retailers a partir del 25 de junio con diferentes ofertas de lanzamiento.

La oferta de lanzamiento estará disponible desde el 25 de junio y contará con diferentes periodos promocionales según modelo, estando activa hasta el 31 de julio como fecha límite [3]: