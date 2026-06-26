Kingdom Come: Deliverance II supera los 6 millones de copias vendidas en todo el mundo

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Warhorse Studios y Deep Silver se enorgullecen de anunciar que el aclamado Kingdom Come: Deliverance II ha vendido más de 6 millones de copias en todo el mundo.

Para celebrar este nuevo hito, Kingdom Come: Deliverance II se suma a las Rebajas de Verano de Steam, junto con otros títulos de la franquicia Kingdom Come, con descuentos de hasta el 80% en productos seleccionados.

Desde su lanzamiento, Kingdom Come: Deliverance II ha recibido elogios generalizados por parte de jugadores y crítica. El juego obtuvo múltiples nominaciones a Juego del Año, incluida una nominación en The Game Awards, y ganó el BAFTA Games Award a Mejor Narrativa, consolidando su lugar entre los RPG más celebrados de los últimos años.

Nada de esto habría sido posible sin la pasión y el apoyo de la comunidad de Kingdom Come: Deliverance, cada vez más grande. Desde el primer día, los jugadores han cabalgado junto a Henry en este viaje, y Warhorse Studios espera seguir celebrándolo con los fans durante todo el verano en eventos, conciertos y encuentros con la comunidad.

Mientras Warhorse Studios mira hacia el futuro con dos RPG de mundo abierto recientemente anunciados —incluida una nueva aventura de Kingdom Come y un viaje a la Tierra Media—, el estudio continúa construyendo sobre el extraordinario éxito de Kingdom Come: Deliverance II.

Kingdom Come: Deliverance II está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Título: Kingdom Come: Deliverance II

Plataforma: PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5

Género: Action RPG, Medieval, Open World

Desarrollador: Warhorse Studios

Publisher: Deep Silver / PLAION