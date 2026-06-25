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Descubre la Razer Soma Chroma: La primera silla gaming inalámbrica con iluminación RGB reactiva. Inmersión RGB total con la nueva silla Razer Soma Chroma

Razer, el referente global en estilo de vida para entusiastas de los videojuegos, ha presentado oficialmente la nueva Razer Soma Chroma. Este modelo inaugura una revolucionaria línea de asientos gaming inmersivos, convirtiéndose en la primera silla inalámbrica de la marca que integra tecnología de iluminación activa para transformar por completo las sesiones de juego. Integrada con más de 300 juegos, un soporte lumbar ergonómico incorporado y conectividad inalámbrica de modo dual. Diseñada para brindar comodidad durante todo el día y una inmersión total en la zona de juego.

Características principales de la Razer Soma Chroma

Iluminación Razer Chroma™ RGB reactiva: Sincronización dinámica e inteligente con más de 300 videojuegos compatibles para una inmersión visual absoluta.

Ergonomía avanzada: Incorpora un sistema de soporte lumbar diseñado específicamente para mantener una postura óptima y garantizar la máxima comodidad durante largas jornadas frente a la pantalla.

Conectividad total: Dispone de un sistema inalámbrico de modo dual para una configuración limpia, libre de cables y sin latencia.

Con este lanzamiento, Razer redefine el concepto de mobiliario gaming, evolucionando la silla tradicional de un elemento pasivo a un componente periférico interactivo. La Razer Soma Chroma está pensada para los jugadores más exigentes que buscan optimizar su setup y experimentar una sincronización perfecta entre su entorno y la acción del juego.

Razer™, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy Razer Soma Chroma, una silla gaming RGB wireless que proporciona una experiencia Razer Chroma™ RGB reactiva junto con una comodidad para disfrutar a diario.

La Soma Chroma, la primera silla de la nueva línea de sillas gaming inmersivas de Razer, es también la primera silla gaming RGB de la marca. Transforma la silla, pasando de ser un mueble pasivo a una parte activa de la experiencia de juego, diseñada para jugadores que exigen una inmersión total y una estación de batalla que se mueve al unísono.

“El espacio de juego se ha convertido en una forma de autoexpresión. Pero la silla, la pieza clave en cada sesión, no ha evolucionado al mismo ritmo. Existen sillas gaming con luces, pero las luces por sí solas no crean una experiencia inmersiva”, afirmó Addie Tan, Directora Global de la División de Estilo de Vida de Razer. “Con Soma, la iluminación reacciona en tiempo real a lo que sucede en pantalla. No es decoración, sino participación. Si a esto le sumamos un soporte ergonómico diseñado para largas sesiones y la libertad inalámbrica que mantiene tu configuración ordenada, tenemos una silla que realmente forma parte de tu espacio de juego”.

Chroma™ RGB que reacciona en tiempo real



El corazón de la Soma Chroma es la iluminación reactiva para juegos Razer Chroma™ RGB, que responde en tiempo real a la acción en pantalla en más de 300 juegos integrados, convirtiendo la silla en una extensión viva de la estación de batalla. Mediante Razer Synapse, la iluminación se puede ajustar con 16,8 millones de colores y 10 preajustes para adaptarse a cualquier configuración o estado de ánimo.

Construida para durar por mucho tiempo

Diseñada para sesiones maratonianas, la silla Soma Chroma combina un soporte lumbar ergonómico integrado con un cojín de asiento de espuma de doble densidad curada en frío para brindar una sujeción firme desde la primera hasta la última hora. La curva lumbar contorneada acuna suavemente la zona lumbar y favorece una postura neutra para reducir la fatiga, mientras que el respaldo y el asiento, firmes pero mullidos, están diseñados para aliviar los puntos de presión durante largos periodos. Cuando llega el momento de cambiar de ritmo, el respaldo se reclina hasta 155°, pasando suavemente de una posición erguida, lista para la competición, a una posición totalmente reclinada entre partidos.

Un cable. Cero desorden.

Diseñada para mantener tu estación de juego ordenada, la Soma Chroma se alimenta mediante una única conexión USB Tipo-C, ya sea desde una toma de corriente o una batería externa estándar, eliminando el desorden de cables sin necesidad de atar la silla al escritorio.

Un panel de control integrado te permite tener todo al alcance de la mano, cambiando entre efectos de iluminación, niveles de brillo y conexiones para PC (a través de un USB Dongle 2,4 GHz) o dispositivos móviles (a través de Bluetooth con la app Razer Furniture) con solo pulsar un botón. Sin menús, sin complicaciones, sin distracciones.

Construida con los mejores materiales

La silla se sustenta en un chasis de acero reforzado y una base de acero de 5 radios, lo que proporciona al Soma Chroma la durabilidad y el equilibrio necesarios para mantenerse firme durante años de juego diario, anclando la estación de batalla en lugar de simplemente estar a su lado.

El trono para tu zona de juego

Iluminación de juego reactiva con tecnología Razer Chroma™ RGB: Ilumina cada partida con efectos personalizados para más de 300 juegos integrados, con 16,8 millones de colores y 10 preajustes de iluminación para crear el ambiente perfecto en Razer Synapse.

Ilumina cada partida con efectos personalizados para más de 300 juegos integrados, con 16,8 millones de colores y 10 preajustes de iluminación para crear el ambiente perfecto en Razer Synapse. Soporte lumbar ergonómico integrado: Favorece una postura saludable durante largas sesiones, sujetando suavemente la zona lumbar y promoviendo una posición neutra para reducir la fatiga.

Favorece una postura saludable durante largas sesiones, sujetando suavemente la zona lumbar y promoviendo una posición neutra para reducir la fatiga. Cojín de asiento de espuma de doble densidad curada en frío: Diseñado para una distribución óptima de la presión, equilibrando una sujeción firme con una comodidad mullida para aliviar la presión durante largas horas sentado.

Diseñado para una distribución óptima de la presión, equilibrando una sujeción firme con una comodidad mullida para aliviar la presión durante largas horas sentado. Conexión USB tipo C versátil: Alimenta la silla sin cables, conectándola a una toma de corriente o a una batería externa estándar para una estética limpia e inalámbrica.

Alimenta la silla sin cables, conectándola a una toma de corriente o a una batería externa estándar para una estética limpia e inalámbrica. Panel de control integrado: todo al alcance de la mano para ajustes rápidos y sencillos: Cambia entre efectos, ajusta el brillo y alterna entre PC (2,4 GHz) y móvil (Bluetooth) con solo pulsar un botón.

Cambia entre efectos, ajusta el brillo y alterna entre PC (2,4 GHz) y móvil (Bluetooth) con solo pulsar un botón. Estructura de acero de primera calidad: Un armazón de acero reforzado y una base de ruedas de acero de 5 radios garantizan una durabilidad y estabilidad excepcionales para un rendimiento fiable durante años.

Un armazón de acero reforzado y una base de ruedas de acero de 5 radios garantizan una durabilidad y estabilidad excepcionales para un rendimiento fiable durante años. Reclinación de hasta 155°: Se adapta a todas las posiciones, ya sea sentado para jugar o reclinado para ver una película.

Integración total. Inmersión RGB. Con iluminación Chroma RGB reactiva, soporte ergonómico para todo el día y alimentación inalámbrica limpia, todo en un solo asiento, la Soma Chroma está diseñada para jugadores que quieren que su silla sea parte de la experiencia, no solo un elemento más de la configuración.