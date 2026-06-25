Hasbro Games Junior Collection da vida a los clásicos favoritos de toda la familia

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Outright Games, en colaboración con Hasbro, Inc., ha anunciado Hasbro Games Junior Collection, una nueva versión de algunos de los juegos de mesa familiares más populares a nivel mundial. La colección reúne Monopoly Junior, Cluedo Junior y The Game of Life Junior en una experiencia lúdica e interactiva diseñada para todas las edades.

Al trasladar estos juegos clásicos a un vibrante mundo digital, Hasbro Games Junior Collection añade nuevas dimensiones de diversión con retos interactivos, recompensas y entornos llenos de color. Diseñada pensando en los jugadores más jóvenes, pero sin dejar de atraer a los aficionados de toda la vida, la colección ofrece algo para todos, tanto para quienes descubren estos títulos por primera vez como para quienes vuelven a disfrutar juntos de sus antiguos juegos favoritos.

Accesible y fácil de aprender, el juego cuenta con reglas simplificadas y una mecánica intuitiva, lo que lo hace ideal para jugadores de todos los niveles. Con avatares personalizables, atuendos desbloqueables y un sistema de progresión a lo largo de los tres juegos de mesa distintos de Monopoly Junior, Cluedo Junior y Game of Life Junior, combina lo familiar con una experiencia de juego novedosa y atractiva. Al admitir hasta cuatro jugadores en el modo multijugador local, aporta una nueva dimensión a las noches de juegos en familia.

Cada juego ofrece su propio estilo de juego. En Monopoly Junior, los jugadores lanzan los dados, se hacen con propiedades y compiten por el tablero. Cluedo Junior invita a los detectives en ciernes a seguir pistas y resolver el misterio, mientras que The Game of Life Junior permite a los jugadores girar la ruleta, explorar y recoger estrellas por el camino. Repleta de retos apasionantes, recompensas y momentos interactivos, la colección hace que cada partida sea divertida y variada.

Hasbro Games Junior Collection llegará el 6 de noviembre de 2026 a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.