Hasbro Games Junior Collection da vida a los clásicos favoritos de toda la familia

Outright Games, en colaboración con Hasbro, Inc., ha anunciado Hasbro Games Junior Collection, una nueva versión de algunos de los juegos de mesa familiares más populares a nivel mundial. La colección reúne Monopoly Junior, Cluedo Junior y The Game of Life Junior en una experiencia lúdica e interactiva diseñada para todas las edades.
Al trasladar estos juegos clásicos a un vibrante mundo digital, Hasbro Games Junior Collection añade nuevas dimensiones de diversión con retos interactivos, recompensas y entornos llenos de color. Diseñada pensando en los jugadores más jóvenes, pero sin dejar de atraer a los aficionados de toda la vida, la colección ofrece algo para todos, tanto para quienes descubren estos títulos por primera vez como para quienes vuelven a disfrutar juntos de sus antiguos juegos favoritos.
Accesible y fácil de aprender, el juego cuenta con reglas simplificadas y una mecánica intuitiva, lo que lo hace ideal para jugadores de todos los niveles. Con avatares personalizables, atuendos desbloqueables y un sistema de progresión a lo largo de los tres juegos de mesa distintos de Monopoly Junior, Cluedo Junior y Game of Life Junior, combina lo familiar con una experiencia de juego novedosa y atractiva. Al admitir hasta cuatro jugadores en el modo multijugador local, aporta una nueva dimensión a las noches de juegos en familia.
Cada juego ofrece su propio estilo de juego. En Monopoly Junior, los jugadores lanzan los dados, se hacen con propiedades y compiten por el tablero. Cluedo Junior invita a los detectives en ciernes a seguir pistas y resolver el misterio, mientras que The Game of Life Junior permite a los jugadores girar la ruleta, explorar y recoger estrellas por el camino. Repleta de retos apasionantes, recompensas y momentos interactivos, la colección hace que cada partida sea divertida y variada.
Hasbro Games Junior Collection llegará el 6 de noviembre de 2026 a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.