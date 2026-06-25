Ya disponible FIFA Heroes, con experiencias exclusivas dentro del juego para los usuarios de Motorola

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Ya disponible FIFA Heroes, con experiencias exclusivas dentro del juego para los usuarios de Motorola

Hoy se lanza FIFA Heroes a nivel mundial, llevando a los jugadores una experiencia de fútbol arcade protagonizada por las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, personajes de ficción y reconocidos creadores de contenido

Con motivo del lanzamiento, los usuarios de Motorola recibirán contenido y recompensas exclusivas dentro del juego

FIFA Heroes está optimizado de forma exclusiva para los dispositivos motorola razr fold, aprovechando su pantalla de 8,1”

Hoy se lanza oficialmente el juego FIFA Heroes, ofreciendo a los aficionados del fútbol de todo el planeta una forma vertiginosa de disfrutar en sus teléfonos del deporte más popular del mundo. El despliegue global supone el primer hito importante en la alianza de Motorola con Solace, el editor de este nuevo título de fútbol 5 de estilo arcade.

Anunciado en marzo, Motorola, compañía de Lenovo, se convirtió en el partner oficial de smartphones del juego FIFA Heroes. El título combina en un mismo campo a jugadores reales, mascotas de la Copa Mundial de la FIFA™, personajes ficticios y algunos de los creadores más influyentes del mundo. Diseñado para partidos rápidos y llenos de acción, FIFA Heroes ofrece una experiencia ágil y emocionante, tanto para jugadores como para aficionados del fútbol. Al combinar la tecnología móvil de vanguardia de Motorola con el diseño dinámico del juego, la alianza busca ofrecer a los fans una forma fluida de jugar donde quiera que surja la inspiración.

Para celebrar el lanzamiento de FIFA Heroes y la asociación entre Motorola y Solace, los jugadores de Motorola recibirán una serie de contenido exclusivo y ventajas dentro del juego, entre las que se incluyen:

La Celebración de Gol “Sssh Snap” de Motorola, con una animación exclusiva del razr, el jugador se lleva el teléfono al oído, provoca al rival con un “Sshh” y cierra el teléfono de golpe.

La Explosión de Gol “Full Strength” de Motorola, en la que un razr retro dorado realiza una animación especial como guiño a un icono de los videojuegos, flanqueado por barras de señal doradas y brillantes que representan el juego a plena potencia.

Un título de perfil exclusivo “Hello Moto”, que permite a los jugadores mostrar su identidad Motorola.

5.000 monedas que facilitan subir instantáneamente un personaje al Nivel 5 y obtener una ventaja temprana en la partida.

80 gemas canjeables en la Tienda para desbloquear packs de jugadores, bundles, celebraciones de gol u otro contenido dentro del juego.

Y próximamente contenido exclusivo adicional y otras ventajas.

Para facilitar aún más el acceso a los fans, FIFA Heroes vendrá preinstalado en una selección de próximos smartphones Motorola. Los aficionados de todo el mundo también pueden descargarlo directamente desde Google Play Store. Para los usuarios del motorola razr fold, la experiencia va incluso más allá. FIFA Heroes ha sido optimizado de forma exclusiva para la gama de dispositivos plegables de Motorola, aprovechando al máximo la amplia pantalla de 8,1″ del razr fold. El dispositivo ofrece una vista amplia e ininterrumpida del campo, con los controles posicionados cómodamente para una experiencia más limpia y ergónomica, redefiniendo lo que un plegable puede aportar al gaming.

Los fans pueden descargar FIFA Heroes hoy en Google Play Store y empezar a jugar de inmediato.