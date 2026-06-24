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Mañana es el gran día. Las reservas de Grand Theft Auto VI, incluyendo Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, comenzarán el 25 de junio, a partir de medianoche (hora local).

Grand Theft Auto VI, la evolución más grande e inmersiva de la saga hasta la fecha, ofrece una experiencia para un jugador que se lanzará el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition amplía esta experiencia con una colección exclusiva de vehículos prémium, armas, moda y acción que recorren toda la historia de Jason y Lucía.

Además de la Standard Edition y la Ultimate Edition, todas las reservas y compras de Grand Theft Auto VI realizadas antes del 20 de noviembre disfrutarán del pack Vintage Vice City, una colección de artículos que evoca a cuando los neones brillaban de verdad.

Los jugadores que reserven las versiones digitales de Grand Theft Auto VI podrán comenzar la precarga el 12 de noviembre, para asegurarse de poder jugar en el lanzamiento, el 19 de noviembre. La versión física de Grand Theft Auto VI incluirá un código de descarga dentro de la caja y estará disponible a partir del 12 de noviembre para permitir la precarga.

GTA VI abre reservas el 25 de junio con Ultimate Edition, pack Vintage Vice City y un mes gratis de GTA+

Grand Theft Auto VI ya tiene detallada su campaña de reservas. Rockstar Games abrirá las compras anticipadas el 25 de junio de 2026 a partir de la medianoche, hora local, tanto en tiendas digitales como en puntos de venta seleccionados. El lanzamiento está fijado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una edición estándar y una Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition cargada de contenido adicional para la historia de Jason y Lucía.

La nueva entrega de Rockstar Games se prepara para convertirse en uno de los grandes acontecimientos del año. Grand Theft Auto VI llegará con una experiencia para un jugador ambientada en Leónida, el estado que acoge Vice City y sus alrededores, una región donde Jason y Lucía se verán arrastrados a una conspiración criminal tras un golpe que no sale como esperaban. Rockstar define esta entrega como la evolución más grande e inmersiva de la saga hasta la fecha, una promesa que vuelve a situar a GTA VI en el centro de la conversación global del videojuego.

Grand Theft Auto VI ya prepara sus reservas para PS5 y Xbox Series X|S

Las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán el 25 de junio de 2026 a medianoche, hora local. A partir de ese momento, los jugadores podrán asegurar su copia en PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store y otros distribuidores seleccionados. El juego se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con un precio confirmado de 79,99 dólares para la edición estándar y 99,99 dólares para la Ultimate Edition.

La campaña de reservas llega acompañada de tres grandes claves para los jugadores. La primera es la presentación completa de Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, una versión ampliada con vehículos prémium, armas, ropa, actividades y establecimientos exclusivos que se desbloquearán a lo largo de la historia de Jason y Lucía. La segunda es el pack Vintage Vice City, una bonificación incluida con las compras digitales realizadas antes del 20 de noviembre de 2026 y con las reservas físicas mientras haya existencias. La tercera es un mes gratis de GTA+ para quienes reserven cualquier edición digital del juego en PlayStation Store o Microsoft Store.

Rockstar también ha confirmado cómo funcionará la precarga. Los jugadores que reserven las versiones digitales de Grand Theft Auto VI podrán comenzar la descarga el 12 de noviembre de 2026, una semana antes del estreno oficial. La versión física también estará disponible a partir de esa fecha para permitir la precarga, aunque con un detalle importante: la caja incluirá un código de descarga digital y no un disco.

Qué incluye Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition será la edición más completa del nuevo GTA. Rockstar la presenta como una colección exclusiva de contenido que atraviesa toda la historia de Jason y Lucía, con nuevos artículos disponibles en distintos capítulos de la campaña. No se trata solo de un lote cosmético inicial, sino de un paquete diseñado para acompañar el progreso del jugador por Leónida y Vice City.

Uno de los grandes atractivos de la Ultimate Edition será el Vapid Dominator Buggy del 67, un vehículo pensado para moverse con solvencia por terrenos difíciles. Esta máquina todoterreno estará especialmente orientada a las zonas rurales del monte Kalaga y otras áreas alejadas del asfalto urbano. Su incorporación vendrá acompañada del garaje Paradise, situado en Watson Bay, una propiedad con armero y un depósito donde guardar mercancía robada antes de llevarla al perista. Este detalle apunta a que los garajes personales tendrán una función más profunda que la simple conservación de vehículos, integrando también la gestión del arsenal y del botín.

La edición también incluirá el Grotti Cheetah del 95, un deportivo noventero inspirado en la tradición de coches de alto rendimiento de la saga. Con una cubierta minimalista de aire retrofuturista, este modelo funciona como un homenaje a Shore Drive y a la cultura de los deportivos clásicos de Vice City. En un juego donde la conducción forma parte de la identidad de la experiencia, el Cheetah del 95 promete convertirse en una de las piezas más deseadas por los jugadores que busquen estilo, velocidad y nostalgia.

Jason también tendrá contenido vinculado a su piso franco. La Ultimate Edition añade una moto Dinka Enduro militar, un kayak Crest y un kit retro para la Vapid Ganado, la camioneta del protagonista. Las modificaciones exclusivas de la Ganado incorporan elementos como un alerón de cabina, antenas traseras y una cubierta especial, reforzando la idea de un vehículo usado, resistente y con personalidad propia. Rockstar parece apostar por que los vehículos no sean simples herramientas, sino extensiones del personaje y de su historia.

Talleres exclusivos, coches clásicos y nuevas actividades en Leónida

La personalización de vehículos tendrá un peso destacado en Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition. Dos talleres abrirán sus puertas en exclusiva para quienes tengan esta edición: Rideout Customs, en Vice City, y One-Eyed Willie’s, en el lago Leónida. El primero estará centrado en transformar vehículos de serie en piezas únicas con interiores detallados, llantas llamativas y modificaciones de estilo donk. El segundo se orientará a vehículos todoterreno y a acabados pintados a mano, reforzando la variedad estética entre la ciudad y las zonas más rurales del estado.

La Ultimate Edition también incorporará una colección de coches clásicos. Este contenido girará en torno a Wyman, un coleccionista excéntrico y mecánico de confianza que encargará la búsqueda de vehículos abandonados o a medio restaurar. El jugador podrá devolverlos a su esplendor original y personalizarlos a su gusto. Entre esos modelos habrá cuatro coches exclusivos de la Ultimate Edition, lo que añade una capa de exploración, restauración y coleccionismo pensada para quienes quieran recorrer Leónida más allá de la historia principal.

Otro de los contenidos destacados será el Shitzu Squalo, una embarcación de color rosa y azul degradado atracada en Washington Beach. Rockstar la presenta como una lancha preparada para hacerse a la mar con un arsenal cargado de explosivos, ideal para navegar por la bahía de Gambito, pescar y descubrir actividades acuáticas. Su presencia apunta a que los entornos marítimos volverán a tener relevancia en GTA VI, tanto para el ocio como para la acción.

En el apartado de armas, la Ultimate Edition sumará los revólveres Hawk & Little Morgan, disponibles en Ammu-Nation conforme avance la historia. Estas armas, cortesía de la casa Vercetti, tendrán versiones masculina y femenina con un diseño clásico de Vice City, empuñaduras decoradas con palmeras, detalles elegantes, mira mejorada y acabados personalizados. También habrá variantes personalizadas para las pistolas Girardi ES9 de Jason y Klose K17 de Lucía, con grabados especiales pensados para diferenciar el arsenal de ambos protagonistas.

PTT Youngin$, moda urbana, tatuajes y contenido para Jason y Lucía

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition no se limitará a vehículos y armas. La edición ampliará la experiencia con contenido narrativo y actividades vinculadas a los PTT Youngin$, una banda de Leónida conocida por su actividad social y por cultivar productos hidropónicos prémium en lugares inesperados. Los jugadores podrán buscar la forma de asaltar su almacén de mercancía ilegal en el sur de Vice City para salir con artículos especiales y contrabando de alto valor.

La moda también tendrá un papel central. Jason y Lucía recibirán estilos exclusivos de Vice City, con atuendos, tatuajes y opciones estéticas pensadas para distintos momentos de la campaña. La Ultimate Edition añadirá además el llamado equipamiento de la diversión, una colección cápsula de ropa y accesorios inspirada en Macca, el caimán protagonista de un exitoso programa televisivo dentro del estado. Este tipo de detalles refuerza el tono satírico de GTA, donde la cultura popular del propio universo del juego suele convertirse en parte esencial de la ambientación.

La tienda Stock 305 abrirá en exclusiva para los jugadores de la Ultimate Edition. Situada en Stockyard, se presentará como una meca de la moda urbana refinada, con conjuntos únicos para Jason y Lucía. Su identidad estará vinculada al arte del barrio, sus murales, sus tags y su estética callejera, de forma que la ropa no será solo un añadido visual, sino una extensión de la ciudad y de sus comunidades.

También habrá servicios exclusivos de personalización física. La peluquería unisex Sara’s ofrecerá estilos especiales para Jason y Lucía, incluyendo barbería para él y maquillaje y manicura para ella. A esto se sumará Electric Fang Tattoo, uno de los estudios de tatuajes más emblemáticos de Stockyard, donde los protagonistas podrán acceder a más de 50 diseños exclusivos firmados por el colectivo artístico FAILE. Con estos añadidos, Rockstar amplía la dimensión estética de la aventura y refuerza la idea de que Jason y Lucía evolucionarán visualmente a lo largo de su historia.

Quienes compren la Standard Edition no quedarán necesariamente fuera de este contenido. Rockstar también lanzará Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition Upgrade, una mejora independiente que podrá adquirirse por separado en cualquier momento por los jugadores que ya tengan la edición estándar. De esta forma, será posible empezar con la versión base y ampliar posteriormente la experiencia con los extras de la Ultimate Edition.

Pack Vintage Vice City: el gran incentivo de reserva de GTA VI

El pack Vintage Vice City será la bonificación principal para quienes compren Grand Theft Auto VI durante el periodo de lanzamiento. Estará incluido con todas las compras digitales realizadas antes del 20 de noviembre de 2026 y también con las reservas de la versión física mientras haya existencias. Jason y Lucía podrán acceder a todos estos artículos conforme avance la historia, por lo que el contenido se integrará de forma progresiva dentro de la campaña.

Este paquete funciona como una carta de amor a la Vice City clásica. Su objetivo es recuperar la estética de la época en la que los neones brillaban con más fuerza, con artículos inspirados en el lujo decadente, el crimen estilizado, los tonos pastel y los excesos visuales que convirtieron a Vice City en una de las ciudades más recordadas de la historia de la saga.

El pack incluye el Vapid Stanier del 55, un sedán bicolor clásico con el que pasear por Shore Drive. El vehículo vendrá acompañado del garaje de Shore Court, situado cerca de las arenas de Ocean Beach. Como otros garajes personales de Leónida, esta propiedad contará con armero para personalizar el arsenal y con un depósito para guardar mercancía robada antes de entregarla al perista local. Este contenido no solo añade nostalgia, sino también utilidad dentro de la estructura jugable.

Jason recibirá un traje de lino en tonos pastel vintage, acompañado de un peinado inspirado en la década de la decadencia. Lucía, por su parte, contará con un minivestido rojo de lentejuelas y rizos, una combinación que evoca directamente el exceso, el brillo y la estética nocturna de Vice City. El pack también incluirá un patrón de arma tropical inspirado en Tommy Vercetti y en su icónica camisa de palmeras, una referencia directa a uno de los personajes más recordados de la franquicia.

El pack Vintage Vice City será uno de los elementos más buscados por los fans veteranos. Más allá del contenido práctico, representa un puente entre la nueva Leónida y la memoria de Vice City como icono cultural. Rockstar recupera así parte del imaginario que marcó a toda una generación de jugadores, pero lo reintroduce en una entrega contemporánea, con Jason y Lucía como nuevos protagonistas.

Un mes gratis de GTA+ para las reservas digitales

Las reservas digitales de cualquier edición de Grand Theft Auto VI en PlayStation Store o Microsoft Store incluirán un mes gratis de GTA+. Esta bonificación estará disponible inmediatamente después de reservar y deberá canjearse antes de su fecha de caducidad. Tras el mes gratuito, la suscripción se renovará automáticamente al precio mensual habitual hasta su cancelación, aunque podrá cancelarse en cualquier momento. Rockstar limita esta promoción a un canje por cuenta en cada plataforma.

GTA+ ofrece ventajas para GTA Online y otros contenidos del ecosistema de Rockstar. Entre sus beneficios se incluye un ingreso mensual de 500.000 GTA$ en la cuenta bancaria del personaje de GTA Online, acceso a tarjetas Tiburón especiales con un 15% más de GTA$, vehículos gratuitos o rebajados dentro de GTA Online, una selección rotatoria de clásicos de Rockstar Games y otros títulos destacados en la biblioteca de juegos de GTA+. La suscripción se integra así como una forma de mantener activos a los jugadores dentro de GTA Online mientras esperan el estreno de Grand Theft Auto VI.

Esta promoción resulta especialmente relevante porque conecta la reserva de GTA VI con el ecosistema actual de GTA Online. Rockstar no solo incentiva la compra anticipada del nuevo juego, sino que también ofrece un puente directo hacia Grand Theft Auto V, GTA Online y la biblioteca de GTA+. Para los usuarios que todavía juegan de forma habitual al modo online, el mes gratuito puede tener valor inmediato, ya que se puede canjear tras realizar la reserva digital.

La inclusión de GTA+ en la campaña de reservas también confirma la importancia que Rockstar sigue dando a su comunidad online. Aunque Grand Theft Auto VI se presenta con una experiencia para un jugador protagonizada por Jason y Lucía, el universo de GTA Online continúa siendo una parte esencial de la estrategia de la compañía. El mes gratis funciona como una bonificación adicional, pero también como una forma de mantener conectada a la comunidad durante los meses previos al lanzamiento.

Precarga desde el 12 de noviembre y versión física sin disco

La precarga de Grand Theft Auto VI comenzará el 12 de noviembre de 2026 para quienes reserven la versión digital. Esto permitirá descargar el juego una semana antes del lanzamiento oficial y tenerlo listo para jugar el 19 de noviembre. En un lanzamiento de esta magnitud, la precarga será clave para evitar esperas el día del estreno, especialmente si el tamaño final de la descarga es elevado.

La versión física también estará disponible desde el 12 de noviembre para permitir la precarga, pero Rockstar ha confirmado que no incluirá un disco en la caja. En su lugar, las copias físicas de Grand Theft Auto VI contendrán un código que podrá canjearse por la descarga digital del juego. Este movimiento marca un cambio importante para los coleccionistas, ya que la caja seguirá existiendo como producto físico, pero el acceso al juego dependerá de la descarga.

El detalle del código de descarga será uno de los puntos más comentados de la campaña de reservas. Para muchos jugadores, la edición física conserva valor como objeto de colección, especialmente tratándose de una entrega tan esperada como GTA VI. Sin embargo, la ausencia de disco modifica la relación tradicional con el formato físico y refleja una tendencia cada vez más extendida en la industria: cajas que sirven como soporte comercial, pero no como soporte completo del contenido jugable.

Aun así, la disponibilidad desde el 12 de noviembre permitirá que tanto compradores digitales como físicos puedan preparar el juego antes del lanzamiento. La diferencia estará en el formato de adquisición, no en la posibilidad de tener Grand Theft Auto VI listo para el primer día. Con millones de jugadores pendientes del estreno, esta ventana de precarga será una parte fundamental de la campaña.

Jason, Lucía y el regreso a Vice City

Grand Theft Auto VI llevará a los jugadores al estado de Leónida, con Vice City como gran epicentro de la experiencia. La historia seguirá a Jason y Lucía, dos protagonistas que siempre han sabido que tienen las cartas en contra. Cuando un golpe aparentemente sencillo sale mal, ambos quedan atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado.

El regreso a Vice City es uno de los grandes pilares emocionales de GTA VI. La ciudad es una de las localizaciones más queridas de la saga, asociada a neones, playas, lujo, crimen, música y una identidad visual inconfundible. Rockstar recupera ese legado, pero lo traslada a una versión moderna de Leónida, con una escala mayor y un enfoque narrativo centrado en la relación entre Jason y Lucía.

La Ultimate Edition y el pack Vintage Vice City refuerzan esa conexión con el pasado y el presente de la saga. Por un lado, la edición premium introduce contenido nuevo que expande la historia y la personalización. Por otro, la bonificación de reserva mira directamente al legado de Vice City y a figuras como Tommy Vercetti. El resultado es una campaña de lanzamiento diseñada para atraer tanto a nuevos jugadores como a seguidores veteranos.

GTA VI entra en la recta final hacia su lanzamiento

Con las reservas activas desde el 25 de junio de 2026, la precarga prevista para el 12 de noviembre y el lanzamiento fijado para el 19 de noviembre, Grand Theft Auto VI entra en su fase decisiva. La Standard Edition ofrecerá el acceso principal a la nueva historia de Rockstar, mientras que la Ultimate Edition añadirá vehículos, armas, negocios, moda, tatuajes, actividades y contenido progresivo para quienes quieran una experiencia más amplia desde el primer día.

El pack Vintage Vice City se perfila como la bonificación más nostálgica del lanzamiento, con el Vapid Stanier del 55, el garaje de Shore Court, atuendos clásicos para Jason y Lucía y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti. A ello se suma el mes gratis de GTA+ para reservas digitales, una ventaja pensada para mantener conectada a la comunidad de GTA Online hasta la llegada de la nueva entrega.

Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Antes, el 25 de junio, comenzará oficialmente la carrera por reservar una de las producciones más esperadas de la historia del videojuego. Para los fans de Rockstar, la cuenta atrás hacia Leónida, Vice City, Jason y Lucía ya tiene fechas, ediciones, recompensas y una promesa clara: volver al mundo de GTA con más ambición que nunca.