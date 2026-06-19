Protege tu hogar y disfruta de la tranquilidad del verano con las ofertas de Prime Day de eufy

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El verano es el momento perfecto para disfrutar más y preocuparte menos: eufy trae sus ofertas de Prime Day con descuentos exclusivos en cámaras de vigilancia inteligentes y robots aspiradores de última generación, para que tu casa esté protegida y en orden mientras tú estás a lo tuyo (playa, escapadas o tardes eternas).

Con tecnología avanzada y un diseño intuitivo, los dispositivos eufy son el aliado ideal para quienes buscan un hogar más seguro, cómodo y eficaz durante los meses de más movimiento. Aprovecha las ofertas por tiempo limitado en Amazon, del 15 al 26 de junio, también disponibles en su web oficial.

El guardián de tu seguridad

Con eufyCam C37 2+1 kit, este verano, deja que la tranquilidad te acompañe dentro y fuera de casa. Mientras los días se llenan de planes y escapadas, disfruta de la libertad de saber que tu hogar está protegido sin estar pendiente de ángulos muertos: su seguimiento por IA 360° con giro e inclinación cubre toda la vivienda y mantiene a las personas siempre centradas.

Cuando cae la noche, su visión nocturna en color 2K y el foco integrado iluminan detalles para que no se te escape nada. Y si quieres ir un paso más allá, con HomeBase Mini gestionas todas las cámaras desde una sola app y desbloqueas funciones más inteligentes como reconocimiento facial, IA más rápida, seguimiento entre cámaras y almacenamiento ampliable.

Aprovecha el 33% de descuento y hazte con ellos por solo 199,99€ (antes 299,99€) en Amazon. También disponibles en la web de eufy del 15 al 26 de junio.

La solución definitiva para un hogar seguro

Con eufyCam S4, este verano puedes despreocuparte: combina en un solo dispositivo una triple lente BulletPTZ con Bullet 4K (130°) para visión fija y PTZ dual 2K con seguimiento inteligente y zoom 360°. Cuando detecta a alguien, la PTZ lo enfoca, lo sigue y hace zoom para ver detalles a hasta 50 m, ajustando el encuadre si entran más personas.

Se mantiene activa con SolarPlus 2.0 y panel solar desmontable de 5,5 W. Puede funcionar sin HomeBase con IA integrada (personas/vehículos/mascotas) y 32 GB ampliables a 256 GB, o mejorar con HomeBase S380 (BionicMind y hasta 16 TB). combina radar y PIR para alertas

con menos falsas alarmas; si detecta una amenaza dentro de tu zona u horarios, activa luces rojas y azules y una sirena de 105 dB para disuadir.

Aprovecha el 20% de descuento y hazte con ellos por solo 279,99€ (antes 349,99€) en Amazon. También disponibles en la web de eufy del 15 al 26 de junio.

Para tener una mayor comodidad

El sacaleches calefactable eufy S1 Pro está pensado para el verano y para moverte sin complicaciones: su tecnología HeatFlow aporta calidez tipo spa, ayuda a evitar obstrucciones y puede aumentar la producción un 30% (según usuarias).

Con estuche de carga inalámbrica y hasta 5 días de autonomía, puedes extraer fuera de casa cuando lo necesites. Además, la app eufy Baby con

OptiRhythm ajusta ritmo y succión a ti, con succión hospitalaria hasta 300 mmHg y un diseño fino, manos libres, ultrasilencioso (46 dB) y a prueba de fugas.

Aprovecha el 33% de descuento y hazte con ellos por solo 199,99€ (antes 299,99€) en Amazon. También disponibles en la web de eufy del 15 al 26 de junio.

El mejor aliado para un hogar limpio sin esfuerzo

Este verano, el eufy HydroJet S2 limpia por ti mientras tú disfrutas. Ofrece 30.000 Pa de succión AeroTurbo (potencia constante incluso en alfombras) y una limpieza de alfombras inteligente: eleva el chasis hasta 5 cm, evita flecos y no moja el tejido.

Para fregar, integra HydroJet 2.0 con presión de 15 N y agua electrolizada para manchas y olores, llegando de esquina a borde. Con CleanMind AI esquiva más de 200 obstáculos, evita enredos de pelo y, con la base UniClean 12 en 1, es casi totalmente manos libres: lava y seca la mopa con agua a 60 °C.

Aprovecha el 31% de descuento y hazte con ellos por solo 1099,99€ (antes 1599,99€) en Amazon. También disponibles en la web de eufy del 15 al 26 de junio.

Encuentra aquí en detalle todos los descuentos en los dispositivos eufy:

Dispositivo Amazon (del 15 al 26 de junio) En eufy.com (del 15 al 26 de junio) Precio Original Precio Oferta % eufy HydroJet S2 Robot Aspirador Amazon.es eufy.com 1599,00€ 1099,00€ -31% eufy E25 Omni Robot Aspirador Amazon.es eufy.com 899,00€ 579,00€ -36% eufy Security SoloCam S4 Amazon.es eufy.com 349,99€ 279,99€ -20% Sacaleches calefactable eufy S1 Pro Amazon.es eufy.com 299,99€ 199,99€ -33% eufyCam c37 2 + 1 Kit Amazon.es eufy.com 299,99€ 199,99€ -33% eufyCam E42 Amazon.es eufy.com 179,99€ 129,99€ -28% EufyCam C35 2+1 Kit Amazon.es eufy.com 199,99€ 109,99€ -45% eufy Security Video Doorbell E340 Amazon.es eufy.com 199,99€ 119,00€ -40%

Apuesta por eufy y disfruta del verano: tecnología inteligente, máxima seguridad y la tranquilidad de proteger tu hogar en todo momento.