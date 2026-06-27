Prueba Rhythm Paradise Groove en la versión de prueba gratuita, ya disponible para Nintendo Switch

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Descubre una animada colección de divertidos minijuegos rítmicos en la demo gratuita Rhythm Paradise Groove (versión de prueba), ya disponible en Nintendo eShop*1. Rhythm Paradise Groove llega el 2 de julio para Nintendo Switch, y tanto la versión de prueba como el juego en sí son compatibles con Nintendo Switch 2.

Déjate llevar por el ritmo en Rhythm Paradise Groove (versión de prueba) y prueba los primeros cinco juegos de ritmo para una persona; o haz pandilla con tus amigos y amigas y poned a prueba vuestra precisión usando las pinzas. Tras el lanzamiento de Rhythm Paradise Groove, tendrás la opción de transferir tu progreso al juego completo y descubrirás más juegos rítmicos que podrás ir desbloqueando.

En Rhythm Paradise Groove, saltarás a través de aros, atraparás verduras al vuelo, blandirás un mazo y mucho más. Solamente hay una regla, y no cambia por muy estrambótica que sea la situación: ¡hay que pulsar los botones al compás de la melodía! Déjate guiar por la música y pon a prueba tus reflejos en más de 80 nuevos juegos rítmicos para una sola persona. En el juego completo podrás desbloquear, además, el modo Beatspell, y usar el poder mágico del ritmo para lanzar hechizos y derrotar a los monstruos. Y hasta cuatro jugadores pueden dar el do de pecho juntos en más de 30 minijuegos rítmicos competitivos y cooperativos.

Rhythm Paradise Groove ya puede reservarse en Nintendo eShop y en Nintendo Store. Para más Información visita la web oficial de Nintendo.