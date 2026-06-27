Descubre una animada colección de divertidos minijuegos rítmicos en la demo gratuita Rhythm Paradise Groove (versión de prueba), ya disponible en Nintendo eShop*1. Rhythm Paradise Groove llega el 2 de julio para Nintendo Switch, y tanto la versión de prueba como el juego en sí son compatibles con Nintendo Switch 2.
Déjate llevar por el ritmo en Rhythm Paradise Groove (versión de prueba) y prueba los primeros cinco juegos de ritmo para una persona; o haz pandilla con tus amigos y amigas y poned a prueba vuestra precisión usando las pinzas. Tras el lanzamiento de Rhythm Paradise Groove, tendrás la opción de transferir tu progreso al juego completo y descubrirás más juegos rítmicos que podrás ir desbloqueando.
En Rhythm Paradise Groove, saltarás a través de aros, atraparás verduras al vuelo, blandirás un mazo y mucho más. Solamente hay una regla, y no cambia por muy estrambótica que sea la situación: ¡hay que pulsar los botones al compás de la melodía! Déjate guiar por la música y pon a prueba tus reflejos en más de 80 nuevos juegos rítmicos para una sola persona. En el juego completo podrás desbloquear, además, el modo Beatspell, y usar el poder mágico del ritmo para lanzar hechizos y derrotar a los monstruos. Y hasta cuatro jugadores pueden dar el do de pecho juntos en más de 30 minijuegos rítmicos competitivos y cooperativos.
Rhythm Paradise Groove ya puede reservarse en Nintendo eShop y en Nintendo Store. Para más Información visita la web oficial de Nintendo.. Leer artículo completo en Frikipandi Prueba Rhythm Paradise Groove en la versión de prueba gratuita, ya disponible para Nintendo Switch.