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THE PATH OF THE WARRIOR: ART OF FIGHTING 3 R de SNK llega a Steam

ART OF FIGHTING 3 se une a la Selección Premium NEOGEO de SNK con dos luchadores adicionales, un netcode rollback, un Modo Práctica robusto y un Modo VS

SNK CORPORATION anunció hoy que THE PATH OF THE WARRIOR: ART OF FIGHTING 3 R, una versión renovada del clásico NEOGEO de 1996, llegará a Steam como parte del sello NEOGEO Premium Selection de SNK. Más detalles, incluida su fecha de lanzamiento, se anunciarán en una fecha posterior.

Mira el tráiler de anuncio aquí.

Originalmente lanzado por SNK para NEOGEO en 1992, ART OF FIGHTING es una de las franquicias insignia de juegos de lucha de SNK que ayudó a definir la primera era de los juegos de lucha competitivos. Una entrega derivada de la serie ART OF FIGHTING, ART OF FIGHTING 3 está ambientada en Glasshill Valley y sigue las batallas e historias personales de un diverso elenco de artistas marciales.

Considerado durante mucho tiempo la entrega más distintiva de la saga, este remaster de ART OF FIGHTING 3 preserva las cualidades únicas del original a la vez que introduce características modernas, incluyendo multijugador online, netcode rollback, un robusto Modo Práctica y un Modo VS. Además, dos de los personajes más queridos de la serie Art of Fighting, King y Yuri Sakazaki, debutan como luchadores jugables en ART OF FIGHTING 3 R.

SOBRE SNK

Fundada en 1978, SNK CORPORATION es una empresa japonesa de videojuegos con sede en Osaka, Japón. SNK es un acrónimo de Shin Nihon Kikaku, que significa Proyecto Nuevo Japón, y fue el nombre legal de la empresa hasta que se acortó a SNK en 1986. SNK es más conocido por crear el sistema arcade NEOGEO y varias franquicias de juegos, incluyendo THE KING OF FIGHTERS, METAL SLUG, SAMURAI SHODOWN y FATAL FURY. SNK también publicó juegos clásicos como WORLD HEROES, NINJA MASTER’S y SENGOKU. Descubre más sobre SNK CORPORATION visitando https://www.snk-corp.co.jp/us/.