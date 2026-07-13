Descubre un misterio a través del tiempo en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 con DIGIMON STORY TIME STRANGER

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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy el lanzamiento de DIGIMON STORY TIME STRANGER para Nintendo Switch™ y Nintendo Switch™ 2. Desarrollado por Media.Vision Inc., este JRPG aclamado por la crítica lleva a los jugadores a un viaje épico a través de dos reinos interconectados, el Mundo Humano y el Mundo Digital, unidos por el destino.

En DIGIMON STORY TIME STRANGER, los jugadores deben domar, entrenar y forjar vínculos profundos con sus compañeros Digimon para evitar el inminente colapso de ambos mundos. A medida que el tiempo mismo comienza a desmoronarse, viajarán a través del tiempo para descubrir la verdad que se esconde tras una misteriosa amenaza que pone en peligro la realidad tal y como la conocen.

En el corazón de la experiencia, coleccionar Digimon y crear vínculos con ellos sigue siendo fundamental, con más de 450 Digimon disponibles para descubrir, reclutar, entrenar y hacer que evolucionen. Las amplias rutas de Digievolución y las opciones de personalización permiten a los jugadores diseñar sus propias estrategias, especialmente durante las emocionantes batallas por turnos del juego contra enemigos formidables y jefes gigantescos.

Junto con su lanzamiento para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, ya está disponible una actualización gratuita en todas las plataformas. Los jugadores pueden aprovechar una nueva opción de Modo Gráfico (disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch 2), que les permite dar prioridad a la calidad visual o al rendimiento, con velocidades de fotogramas de hasta 60 FPS. La actualización también introduce un Modo Foto para la exploración del terreno, así como a Terriermon Assistant como nuevo personaje jugable. Además, los usuarios de la Digigranja ahora pueden consultar las condiciones de digievolución directamente desde el menú, lo que hace que la gestión de los Digimon sea más ágil y accesible.

DIGIMON STORY TIME STRANGER ya está disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El juego también está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.