Análisis de EA SPORTS UFC 6 en PS5 Pro: el simulador definitivo de artes marciales mixtas da un golpe sobre la mesa

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El EA Sports UFC 6 ya está entre nosotros y lo jugamos con cierto miedo después de que UFC 5 dejara la vel listón muy alto

EA SPORTS UFC 6 llega con la responsabilidad de continuar una de las sagas deportivas más exigentes del mercado. Después de varios años de evolución, Electronic Arts ha conseguido ofrecer la entrega más ambiciosa de la franquicia, un videojuego que aprovecha el potencial de PlayStation 5 Pro para ofrecer un nivel de realismo, fluidez y espectacularidad que sitúa el listón muy alto dentro del género de la lucha deportiva. Con mejoras importantes en la recreación de los combates, una evolución del sistema de golpes y movimiento, nuevos modos de juego y una presentación audiovisual sobresaliente, UFC 6 demuestra que todavía había margen para reinventar la experiencia del octógono.

EA SPORTS UFC 6 es un juego de lucha de artes marciales mixtas (MMA) desarrollado por EA Vancouver y publicado por Electronic Arts bajo el sello EA Sports. Lanzado el 19 de junio de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el juego cuenta con una extensa lista de luchadores de la UFC, incluyendo campeones actuales, aspirantes y atletas legendarios. UFC 6 introduce mejoras en golpes y agarres, daños realistas en los luchadores, animaciones optimizadas y múltiples modos de juego como Carrera, Campeonatos en línea y Combate rápido, ofreciendo una de las experiencias de la UFC más auténticas hasta la fecha.

Desde el primer combate queda claro que esta entrega no pretende ser únicamente una actualización gráfica. La sensación es la de estar ante un videojuego construido alrededor de los propios luchadores. ¿QWuieres ser TopuriaCada peleador transmite personalidad, ritmo y características propias, algo que EA ha perseguido mediante nuevas tecnologías de captura de movimiento y un sistema de animaciones mucho más avanzado.

PS5 Pro lleva UFC 6 a un nuevo nivel

Si existe una plataforma donde EA SPORTS UFC 6 consigue mostrar todo su potencial, esa es PlayStation 5 Pro. La consola de Sony permite disfrutar de una imagen extraordinariamente limpia, con una resolución muy elevada, una tasa de imágenes estable y una iluminación que transforma completamente la percepción del combate.

Los modelos de los luchadores alcanzan un nivel de detalle espectacular. Cada tatuaje, expresión facial, cicatriz o gesto transmite la sensación de estar viendo una retransmisión televisiva. El sudor aparece de forma progresiva durante el combate, los músculos reaccionan al esfuerzo y los impactos producen deformaciones muy convincentes sobre el cuerpo del rival.

El nuevo hardware también beneficia enormemente a los escenarios. La iluminación dinámica, los focos del pabellón, las sombras proyectadas sobre la lona y la respuesta del público generan una atmósfera mucho más inmersiva que en anteriores entregas.

Durante las pruebas realizadas en PS5 Pro apenas aparecen caídas de rendimiento y funciona bien a 4K y 60 fps. Incluso en los momentos más intensos, con intercambios rápidos de golpes o transiciones constantes en el suelo, la sensación de fluidez permanece intacta, algo fundamental en un videojuego donde cada fotograma puede decidir el resultado de un combate.

Un apartado gráfico espectacular

Visualmente, UFC 6 representa un importante salto generacional dentro de la franquicia.

Electronic Arts ha refinado prácticamente todos los aspectos gráficos del videojuego. El acabado de la piel, el movimiento del cabello, las repeticiones a cámara lenta, las animaciones posteriores al combate y la iluminación hacen que muchas escenas puedan confundirse fácilmente con una retransmisión oficial de UFC.

Especialmente llamativo resulta el trabajo realizado sobre las expresiones faciales. Los luchadores muestran cansancio, concentración, dolor y confianza dependiendo del desarrollo del combate.

El resultado es uno de los videojuegos deportivos más espectaculares que pueden encontrarse actualmente en PlayStation 5 Pro.

Un sistema de golpes mucho más natural

La verdadera revolución de UFC 6 llega en su jugabilidad.EA ha rediseñado completamente la manera en la que los luchadores conectan golpes. Ya no se trata únicamente de memorizar combinaciones de botones. Se saca todo el partido al mando de la PS5.

Además ahora influye mucho más la distancia, el ángulo del ataque, la velocidad de ejecución, el equilibrio del luchador y el momento exacto del impacto.Los intercambios resultan mucho más naturales.

Un jab correctamente lanzado puede abrir una combinación devastadora, mientras que un gancho mal medido deja completamente expuesto al peleador.

Este nuevo sistema consigue que cada combate sea distinto.Los especialistas en boxeo destacan por su precisión.

Los kickboxers aprovechan mejor las piernas.Los luchadores de wrestling buscan constantemente los derribos.

Los expertos en jiu-jitsu encuentran nuevas oportunidades para finalizar sobre la lona.

Cada estilo realmente se siente diferente, uno de los grandes objetivos perseguidos por EA SPORTS en esta nueva entrega.

En este video simulamos un combate brutal dentro del videojuego UFC 6 entre dos estilos completamente opuestos: la precisión técnica y control de Ilia Topuria contra la agresividad salvaje de Justin Gaethje.

Flow State cambia completamente el ritmo de los combates

Una de las novedades más interesantes es el sistema denominado Flow State.

Esta mecánica pretende representar la confianza y el momento psicológico que experimenta un luchador durante una pelea. Cuando un peleador consigue enlazar acciones exitosas comienza a desarrollar un ritmo mucho más agresivo y preciso.

Lejos de convertirse en una mecánica exagerada, el sistema añade profundidad táctica a cada enfrentamiento.

Obliga a mantener la concentración constantemente porque un pequeño error puede cambiar completamente la dinámica del combate.

El resultado son peleas mucho más emocionantes y repletas de cambios de iniciativa que mantienen al jugador completamente concentrado.

Una inteligencia artificial más convincente

Otro de los aspectos donde más evoluciona UFC 6 es la inteligencia artificial.

Los rivales ya no parecen limitarse a repetir patrones. Cada luchador intenta desarrollar el estilo que le caracteriza dentro de la UFC real.

Los especialistas en lucha buscan constantemente cerrar la distancia.Los grandes pegadores intentan mantener el combate en pie.

Los expertos en sumisiones aprovechan cualquier error para llevar la pelea al suelo.

Esta variedad consigue que aprender los puntos fuertes y débiles de cada peleador resulte tan importante como dominar los propios controles.

El modo Carrera da un importante paso adelante

Uno de los apartados que más atención ha recibido es el renovado modo Carrera.

EA ha decidido convertir la progresión del luchador en una experiencia mucho más cinematográfica.

Las decisiones fuera del octógono adquieren mayor importancia. Las relaciones con entrenadores, rivales y medios de comunicación ayudan a construir una trayectoria mucho más personal.

El jugador siente realmente que está desarrollando una carrera deportiva completa.

Las sesiones de entrenamiento también presentan mayor variedad.El crecimiento del luchador deja de depender únicamente de acumular victorias.

Ahora resulta necesario gestionar mejor la preparación física, el aprendizaje de nuevas técnicas y la evolución del estilo de combate.

Más contenido para jugar durante meses

EA SPORTS UFC 6 incorpora nuevos modos pensados para ampliar considerablemente la vida útil del videojuego.

El Legado

El modo Legacy introduce una experiencia narrativa centrada en la evolución de un luchador. El Legado es el modo carrera, pero con una historia de fondo. En este caso no nos creamos a un personaje, sino que vamos a tomar control de Chris Cartes, un luchador universitario que quiere forjar su destino siendo el mejor peleador de la historia. Es algo nuevo, no está mal, le agrega un condimento extra y no son solo peleas una atrás de otra, sino que tiene una linda narrativa.

Hall of Legends

Hall of Legends permite revivir algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la UFC. Una de las apuestas más interesantes de esta entrega es el modo Hall of Legends, una especie de museo interactivo donde podés revivir momentos icónicos de la historia de la UFC, algo parecido a lo que vimos en otros juegos de deportes y que siempre funciona de una manera espectacular. En este caso tendremos un total de nueve peleas, que se dividen en tres por cada luchador: Max Holloway, Alex Pereira y Weili Zhang.

Los modos clásicos

Semana de la pelea, este modo se divide en tres. Primero tenemos el formato de apuestas con plata del juego a los resultados de las peleas reales dentro de la UFC. Segundo tenemos contratos que cumplir, donde el juego nos da peleas predeterminadas contra rivales en distintas dificultades, solo tenemos tres intentos.

Y por último tenemos los retos, el juego te da desafíos que debemos cumplir dentro de distintos modos para adquirir objetos o plata, ya sea pelear diez veces contra la máquina o tirar una cantidad de golpes, etc.

Carrera de UFC, acá nos creamos a nuestro luchador o podemos elegir uno existente, y vamos creando nuestro legado hasta que nos retiramos.

El Gym, conocido como el modo Manager, somos los dueños de un gimnasio y debemos reclutar luchadores. Podemos usarlos nosotros o dejar que los entrenadores se encarguen de todo. The Gym añade un nuevo espacio donde entrenar, mejorar habilidades y afrontar distintos desafíos antes de entrar en competición.

Pelea Ahora, modo clásico para sentarse y realizar una pelea contra la máquina o contra tus amigos en tu casa.

Además, EA mantiene su apuesta por actualizar periódicamente el juego mediante nuevos luchadores, eventos especiales y contenido relacionado con las grandes veladas de UFC.

Un sonido sobresaliente

El apartado sonoro acompaña perfectamente al excelente trabajo visual. Los impactos transmiten contundencia.

Las patadas generan un sonido muy realista.Los golpes al cuerpo resultan especialmente convincentes.

El rugido del público aumenta conforme avanza cada combate.Las presentaciones mantienen toda la espectacularidad propia de los eventos oficiales de UFC.

Todo ello ayuda enormemente a crear la sensación de estar participando en un gran evento deportivo.

El DualSense vuelve a marcar diferencias

PlayStation 5 Pro hereda todas las ventajas del mando DualSense.

Las vibraciones hápticas permiten percibir claramente la diferencia entre un golpe bloqueado, un impacto limpio o una potente patada.

Los gatillos adaptativos ofrecen una ligera resistencia en determinadas acciones que aumenta la sensación física durante el combate.

No se trata de una característica imprescindible, pero sí añade un nivel extra de inmersión que termina marcando diferencias respecto a otras plataformas.

Un multijugador muy competitivo

El modo online continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la saga.

Las mejoras en la respuesta de los controles hacen que los enfrentamientos competitivos resulten mucho más satisfactorios.

La estabilidad de las partidas es elevada y el sistema de emparejamiento consigue ofrecer rivales de nivel similar en la mayoría de ocasiones.

La inclusión del juego cruzado entre PlayStation 5 y Xbox Series también amplía considerablemente la comunidad disponible para encontrar combates rápidamente.

Una plantilla muy amplia

EA SPORTS UFC 6 continúa ampliando el número de luchadores disponibles.

Las estrellas actuales conviven con campeones históricos y nuevas incorporaciones que llegan mediante actualizaciones periódicas.

Alex Pereira y Max Holloway protagonizan las portadas del videojuego, aunque el plantel incluye una enorme variedad de estilos, categorías y leyendas de este deporte.

Cada luchador transmite sensaciones distintas gracias al enorme trabajo realizado sobre movimientos característicos, golpes exclusivos y comportamiento dentro del combate.

El mejor UFC creado por Electronic Arts

Después de varias entregas refinando la fórmula, UFC 6 consigue ofrecer la experiencia más completa de toda la saga.

La sensación permanente es la de controlar deportistas reales.

Los combates generan tensión.Cada victoria exige concentración.

Cada derrota invita inmediatamente a volver al octógono para corregir errores.

Esa capacidad para mantener al jugador constantemente implicado representa probablemente el mayor éxito del videojuego.

Optimización impecable para PS5 Pro

En PlayStation 5 Pro el rendimiento resulta excelente.Los tiempos de carga son prácticamente instantáneos gracias al SSD de alta velocidad.

La estabilidad de la imagen permite disfrutar plenamente de los intercambios más rápidos 4 K y 60 fps.

Las mejoras gráficas convierten cada repetición en una auténtica demostración tecnológica. No existe la sensación de estar ante un simple parche gráfico respecto a PS5. En PS5 Pro, el juego incluye oclusión ambiental con trazado de rayos, reescalado PSSR2 y salida de mayor resolución, hasta 4K y se nota de verdada sobre una PS5 normal.

La consola consigue elevar todavía más una base técnica que ya era sobresaliente.

Veredicto

EA SPORTS UFC 6 demuestra que la franquicia continúa evolucionando de forma muy sólida. Electronic Arts ha logrado construir una experiencia mucho más inmersiva, profunda y espectacular que sus predecesoras gracias a un sistema de combate refinado, una representación mucho más fiel de cada luchador y un importante salto técnico. La combinación de nuevas mecánicas como Flow State, un renovado modo Carrera, más contenido para un jugador y un apartado audiovisual de primer nivel convierten esta entrega en una referencia dentro de los videojuegos deportivos.

En PlayStation 5 Pro el resultado alcanza su máxima expresión. El incremento de calidad gráfica, la extraordinaria fluidez y el excelente aprovechamiento del hardware de Sony permiten disfrutar del octógono como nunca antes. Tanto para los aficionados veteranos a la UFC como para quienes buscan un simulador de combate profundo, exigente y visualmente espectacular, EA SPORTS UFC 6 se posiciona como una de las grandes recomendaciones del año y como el mejor representante de las artes marciales mixtas en el mundo del videojuego.