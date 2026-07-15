¡El nuevo juego oficial de Digimon para móviles,»DIGIMON UP», ya está disponible!

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¡El nuevo juego oficial de Digimon para móviles,»DIGIMON UP», ya está disponible!

Bandai Namco Entertainment Inc. se complace en anunciar que Digimon UP, el último juego oficial para móviles de Digimon, ya está disponible en la App Store y en Google Play desde el 15 de julio.

Para celebrar su lanzamiento, también se ha presentado un nuevo tráiler oficial conmemorativo. ¡No dejes de verlo!

¿Qué es DIGIMON UP?

Digimon UP es el nuevo juego móvil de los Digimon, construido en torno al concepto de «Un viaje Digimon que avanza con tu vida.»

Con sprites de pixel art recién creados exclusivamente para este título, el juego está repleto de elementos de Digimon inspirados en los icónicos Digivices, el Digital Monster Card Game y más.

¡Recompensas de lanzamiento ya disponibles!

Gracias al éxito de campañas anteriores, todos los jugadores pueden recibir recompensas especiales de lanzamiento, incluyendo a Tai Kamiya y Agumon, junto con otros objetos valiosos dentro del juego.

Características del juego

Digimon Pixel-Art completamente nuevo

Una gran variedad de Digimon aparece en pixel art bellamente elaborado exclusivamente para Digimon UP.

El juego conserva el encanto nostálgico de los Digimon clásicos mientras ofrece una experiencia visual fresca para los jugadores modernos.

Cría a tu propio Digimon Compañero

Elige tu propio compañero Digimon al inicio de tu aventura. Aliméntate, entrena y fortalece tu vínculo mientras ayudas a tus Digimon a crecer y a digievolucionar.

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