Battlefield 6 Tráiler oficial de juego de la temporada 4



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


Battlefield 6 Tráiler oficial de juego de la temporada 4

Dar de alta como fuente en Google Frikipandi

Battlefield 6 Tráiler oficial de juego de la temporada 4

Battlefield 6 ha lanzado el tráiler de la temporada 4, ofreciendo un primer vistazo a la llegada de la guerra naval, disponible a partir del 21 de julio de 2026. Este tráiler muestra el combate naval a gran escala en acción en los nuevos mapas que llegan a Battlefield.

BATTLEFIELD 6 – TRÁILER DE JUEGO DE COMBATE NAVAL

Desplíegate en Arrecifes de Tsuru, nuestro campo de batalla más grande hasta la fecha, donde extensas islas, olas dinámicas, lanchas, cazas, helicópteros y vehículos terrestres chocan en batallas masivas. Controla la costa con la lancha patrullera RCB-90 o atraviesa las olas en la NSW RHIB de 7,7 m.

Amplía tu arsenal con cuatro nuevas armas, entre las que se incluye un nuevo rifle de francotirador y luego asciende en la clasificación en una nueva temporada de Battle Royale repleta de nuevas recompensas. Y más adelante en la temporada, regresa Isla Wake.

¡Avísanos si tienes alguna pregunta!

Visíta en Battlefield.com.

. Leer artículo completo en Frikipandi Battlefield 6 Tráiler oficial de juego de la temporada 4.
Dar de alta como fuente en Google Frikipandi

Te interesa

League of Legends Classic llega en la versión 26.15

League of Legends Classic llega en la versión 26.15

El 29 de julio League of Legends Classic llega en la versión 26.15 una nueva …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.