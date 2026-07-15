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Battlefield 6 Tráiler oficial de juego de la temporada 4

Battlefield 6 ha lanzado el tráiler de la temporada 4, ofreciendo un primer vistazo a la llegada de la guerra naval, disponible a partir del 21 de julio de 2026. Este tráiler muestra el combate naval a gran escala en acción en los nuevos mapas que llegan a Battlefield.

BATTLEFIELD 6 – TRÁILER DE JUEGO DE COMBATE NAVAL

Desplíegate en Arrecifes de Tsuru, nuestro campo de batalla más grande hasta la fecha, donde extensas islas, olas dinámicas, lanchas, cazas, helicópteros y vehículos terrestres chocan en batallas masivas. Controla la costa con la lancha patrullera RCB-90 o atraviesa las olas en la NSW RHIB de 7,7 m.

Amplía tu arsenal con cuatro nuevas armas, entre las que se incluye un nuevo rifle de francotirador y luego asciende en la clasificación en una nueva temporada de Battle Royale repleta de nuevas recompensas. Y más adelante en la temporada, regresa Isla Wake.

¡Avísanos si tienes alguna pregunta!