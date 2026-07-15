Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition llega mañana, 16 de juli

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Esta versión mejorada de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer cuenta con mayor resolución y frecuencia de imágenes, además de presentar nuevos modos y desafíos.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition llegará mañana, 16 de julio, con nuevas formas de ponerse en movimiento. Esta edición incluye resolución y frecuencia de imágenes mejoradas, así como nuevos modos y desafíos que aprovechan las funciones exclusivas de Nintendo Switch 2.

Descubre con Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition un entrenamiento que se adapta a tu estilo de vida y a tu forma física. La versión para Nintendo Switch 2 ofrece aún más maneras de boxear al ritmo de la música: en el modo de puntuación avanzada, se tendrán en cuenta la precisión rítmica y la velocidad de tus golpes. Por otro lado, con la nueva función Desafío ↑ se irá aumentando la velocidad del entrenamiento ronda a ronda para que te entrenes con mayor intensidad.

Sírvete de una cámara USB-C compatible*1, para ver tus movimientos en pantalla y ajustar tu postura en tiempo real, gracias a CameraPlay. Además, hasta tres personas podréis sudar la gota gorda en grupo, usando GameShare*2 mediante comunicación local inalámbrica. Cualquier persona que tenga una Nintendo Switch o una Nintendo Switch 2 podrá unirse a la sesión y hacer ejercicio en compañía, todo ello con una sola copia del juego.

Las características exclusivas de la Nintendo Switch 2 Edition también están disponibles a través de un paquete de mejora*3, para aquellos usuarios que ya cuenten con una copia de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer para Nintendo Switch.