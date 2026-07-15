Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy que Once Upon A KATAMARI llegará a Nintendo Switch 2 el 8 de octubre de 2026. ¡La diversión sigue a todo rodar con una nueva edición, Once Upon A KATAMARI Rolling LIVE Highlights Edition, que incluye el contenido descargable Rolling LIVE Highlights con nuevos niveles, canciones y mucho más!

El juego básico Once Upon A KATAMARI lleva a los jugadores a un viaje a través del tiempo por el período Jurásico, la Edad de Hielo, el Japón histórico y mucho más, con un modo multijugador competitivo. El juego cuenta con la memorable banda sonora de la serie y nuevas melodías, ofrece opciones de personalización del Príncipe y otros primos, y añade divertidos potenciadores, como el imán para atraer objetos cercanos. Esta nueva versión para Nintendo Switch 2 aportará emocionantes novedades al juego, como una nueva sensación al rodar gracias a los controles exclusivos del ratón de la consola, una tasa de fotogramas más fluida y gráficos mejorados.

Además del juego base, Once Upon A KATAMARI Rolling LIVE Highlights Edition incluirá el DLC Rolling LIVE Highlights, que aportará 10 misiones y sus icónicas bandas sonoras del juego para móviles Katamari Damacy Rolling LIVE, donde todo gira en torno a las retransmisiones en directo. Algunos contenidos pueden diferir de los de Katamari Damacy Rolling LIVE (2025). Los jugadores rodarán junto a los streamers de la Tierra y conocerán a nuevos primos, haciendo crecer su Katamari para ayudar al Rey a mantenerse a la vanguardia de las tendencias e impresionar a sus fans para ganar aún más popularidad.

El juego básico Once Upon A KATAMARI lleva a los jugadores a un viaje a través del tiempo por el período Jurásico, la Edad de Hielo, el Japón histórico y mucho más, con un modo multijugador competitivo. El juego cuenta con la memorable banda sonora de la serie y nuevas melodías, ofrece opciones de personalización del Príncipe y otros primos, y añade divertidos potenciadores, como el imán para atraer objetos cercanos. Esta nueva versión para Nintendo Switch 2 aportará emocionantes novedades al juego, como una nueva sensación al rodar gracias a los controles exclusivos del ratón de la consola, una tasa de fotogramas más fluida y gráficos mejorados.

Coincidiendo con estos lanzamientos, se han preparado nuevas ediciones:

Standard Edition

● Juego Base “Once Upon A KATAMARI”

Once Upon A KATAMARI Rolling LIVE Highlights Edition

● Juego Base “Once Upon A KATAMARI”

● DLC “Rolling LIVE Highlights”

Once Upon A KATAMARI Royal Sound Edition

● Juego Base “Once Upon A KATAMARI”

● DLC “Rolling LIVE Highlights”

● Canciones Katamari Damacy Series: Cara A

● Canciones Katamari Damacy Series: Cara B

● Remixes Katamari Dance Dance

● Remixes Katamari Neo

La edición Royal Sound sustituye a la edición King of Sound de Once Upon A KATAMARI, cuya comercialización finalizará el 7 de octubre de 2026. El DLC Rolling LIVE Highlights también estará disponible para su compra por separado en todas las plataformas en las que se lance Once Upon A KATAMARI.

Los jugadores de Nintendo Switch podrán transferir sus partidas guardadas a la Nintendo Switch 2, a menos que ya haya una partida guardada en su Nintendo Switch 2. Los propietarios de la versión para Nintendo Switch que jueguen en la Nintendo Switch 2 recibirán una actualización gratuita para mejorar el rendimiento y desbloquear la función de control con ratón.

Once Upon A KATAMARI llegará el 8 de octubre de 2026 a Nintendo Switch 2 y ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC a través de Steam y Nintendo Switch.

Para obtener más información sobre Once Upon A KATAMARI