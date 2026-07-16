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LOS X GAMES LLEGAN A SAN VANSTERDAM EN SKATE. TEMPORADA 4

Una auténtica experiencia de los X Games llega a skate., con un nuevo Estadio temático de los X Games, desafíos, progresión y recompensas exclusivas del 21 de julio al 25 de agosto.

EA y Full Circle, en colaboración con los X Games, llevan la adrenalínica competición de los X Games a las calles de San Vansterdam. Del 21 de julio al 25 de agosto, el Estadio de skate., que abrió al comienzo de la Temporada 4, se transformará completamente en la sede de los X Games San Van e incluirá desafíos, tareas, cosméticos inspirados en los X Games y mucho más. Estas incorporaciones suponen otro paso adelante en el enfoque continuo de skate. en la auténtica cultura del skate, ofreciendo una experiencia masiva y multifase que permite evolucionar de skater callejero local a leyenda de los X Games en el escenario mundial.

Echa un vistazo al tráiler de los X Games San Van

A medida que se desarrolla la temporada 4, San Vansterdam celebra su propia fiesta resucitando un evento clásico de su historia, el San Van Open. Del 21 de julio al 25 de agosto, el Estadio se transformará en una sede inspirada en los X Games, con un rediseño basado en el circuito MoonPay X Games League Championship en Nueva Orleans. Podrás explorar un nuevo parque temático callejero, enfrentarte a un bowl de competición único y patinar en una rampa vertical masiva, con acceso abierto durante y después del período del evento de los X Games. Puedes encontrar todos los detalles aquí.

“Los X Games siempre han consistido en dar a los mejores skaters del mundo un escenario para llevar al límite lo posible”, dijo Jeremy Bloom, director ejecutivo de los X Games. “Llevar esa experiencia a skate. permite a millones de personas competir en un auténtico circuito de la X Games League, representar a sus clubes y experimentar la intensidad, la progresión y la creatividad que definen nuestro deporte. Es una extensión natural de lo que estamos construyendo.”

El evento de los X Games también introduce un sistema de progresión repleto de nuevas misiones, varios desafíos inspirados en momentos icónicos de la historia de los X Games y tareas de equipo únicas codiseñadas en torno a los trucos característicos de atletas reales de los X Games. Por primera vez, los desafíos cobran vida con la voz del atleta de los X Games Dashawn Jordan, lo que añade una capa extra de autenticidad y energía a la experiencia. Los conjuntos de tareas del Club X Games están ambientados en las escenas de skate de Los Ángeles, São Paulo, Nueva York y Tokio, y cada uno se basa en trucos legendarios de estas regiones. Vuelven las batallas de zonas favoritas de las comunidad con un nuevo giro competitivo, y el tamaño de los grupos y los desafíos cooperativos se han ampliado para admitir hasta ocho personas.

También se pueden conseguir una variedad de recompensas exclusivas en el juego, incluyendo fondos, iconos y destacadas camisetas de equipo para Los Ángeles, São Paulo, Nueva York y Tokio. Además de las recompensas obtenibles, podrás personalizar a tus equipos y expresarte con cosméticos auténticos y únicos de la X Games League disponibles en la tienda.

“Trabajando en estrecha colaboración con el equipo de los X Games, nos propusimos capturar la energía y la intensidad del circuito de las X Games League Finals y trasladarlo a San Vansterdam de una forma que se sienta auténtica en ambos mundos”, dijo Deran Chung, director creativo sénior de Full Circle. “Desde el diseño hasta el fluir de cada línea, se trataba de traducir una experiencia de competición del mundo real en algo que las personas jugadoras pudieran explorar y hacer suyo.”

La temporada 4 de skate. estará disponible hasta el 25 de agosto, trayendo la energía competitiva de los X Games a la ciudad. Todos los detalles de la temporada 4 se pueden encontrar aquí. El evento de los X Games San Van y el Estadio se extenderán del 21 de julio al 25 de agosto y están disponibles para todo el mundo.

Se pueden encontrar más detalles sobre los X Games San Van y el acceso abierto al Estadio aquí.