Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

CADA EQUIPO MARCA LA DIFERENCIA: EA SPORTS™ NHL® 27 RENUEVA POR COMPLETO LAS 32 ARENAS Y LA RETRANSMISIÓN PARA UNA INMERSIÓN TOTAL

Impulsado por datos reales de NHL EDGE™ y libros de jugadas exclusivos de cada equipo, NHL® 27 llegará el 11 de septiembre con el talento generacional Macklin Celebrini en portada

Electronic Arts Inc. ha presentado hoy EA SPORTS NHL 27, que saldrá a la venta el 11 de septiembre de 2026 para PlayStation®5 y Xbox Series X|S. EA SPORTS™ NHL® 27 traslada la autenticidad de las 32 arenas de la NHL a la pantalla: una presentación que refleja la identidad única de cada equipo, un nuevo equipo de comentaristas, un sistema de público dinámico y un paquete de retransmisión totalmente modernizado. Junto con el nuevo modo Connected Franchise, este año marca uno de los saltos más significativos en la historia de la franquicia.

Mira el tráiler de presentación

El talento generacional y delantero de los San Jose Sharks, Macklin Celebrini, protagoniza las portadas de la Standard Edition y la Deluxe Edition, marcando el inicio de una nueva era para la franquicia EA SPORTS™ NHL.

«Es increíble ver el Shark Tank cobrar vida de esa manera«, comentó Macklin Celebrini, atleta de portada de NHL 27. «El nivel de detalle del estudio es impresionante: desde nuestra entrada al hielo saliendo por la boca del tiburón y la iluminación icónica en cada asiento, hasta escuchar nuestro himno de gol al anotar. Se siente exactamente como estar en un partido real. La afición de los Sharks va a sentir que están allí con nosotros, es algo muy especial«.

El juego incluye las 32 arenas recreadas con total fidelidad para capturar el sonido, el espectáculo y la identidad de cada equipo local. Himnos de gol reales, una presentación previa al partido auténtica y un público renovado hacen que cada estadio se sienta igual que en la realidad. Todo esto, sumado a un equipo de comentaristas totalmente nuevo formado por John Buccigross y Darren Pang, garantiza que cada equipo se vea, suene y juegue como en la realidad, desde el saque inicial hasta la bocina final.

Connected Franchise, un modo que llega a NHL 27 tras años de peticiones por parte de la comunidad, permite a la comunidad de jugadores crear, personalizar y gestionar una liga online compartida de hasta 32 equipos controlados por humanos. Este modo ofrece un calendario flexible, gestión exhaustiva de plantillas y herramientas de comisionado diseñadas para evolucionar junto con la comunidad.

«Nuestro objetivo para EA SPORTS™ NHL 27 es que quienes juegan sientan el cambio en cuanto pisen el hielo«, afirmó Mike Inglehart, Director Senior de Diseño de Juego de EA SPORTS™ NHL 27. «Cada elemento de la atmósfera del estadio y de la retransmisión ha sido diseñado para transmitir esa sensación única de cada equipo. Sabemos que lo importante es jugar, y estamos deseando que la afición experimente esta energía por sí misma”.

El atleta de portada de este año es un escaparate de una nueva generación de talentos de élite del hockey enfocados en el impacto inmediato. El delantero de los San Jose Sharks, Macklin Celebrini, aporta su habilidad comprobada y su creación de juego dinámico a la portada, prestando sus habilidades a una franquicia que da un paso adelante para demostrar su compromiso directamente sobre el hielo. Su presencia refleja una nueva y decisiva era para el juego, una que responde al llamado de la comunidad con características como Connected Franchise y que se basa en la verdadera identidad de equipo.

Reserva* EA SPORTS™ NHL 27 Deluxe Edition para recibir 7 días de acceso anticipado.

Reserva EA SPORTS™ NHL® 27 Deluxe Edition y recibe:

7 días de acceso anticipado

Equipamiento limitado WOC de Macklin Celebrini

Pack de Celebrini New Wave de HUT

Además, incluido con NHL 27 Deluxe Edition:

4600 Puntos NHL

Pack de Elección de Ícono de HUT

Pack de Elección de Héroes de HUT

Pack de Jugador NHL de HUT

Pack de Elección de Fans de HUT

2x Fichas de Doble XP para WOC

Los jugadores que reserven EA SPORTS™ NHL® 27 Standard Edition recibirán:

Pack de jugador NHL de HUT

500 Puntos NHL

Potenciador de 2XP para WOC

Toda la información y las ediciones de reserva se pueden encontrar aquí.

Mantente al tanto para conocer todos los detalles de NHL 27 en las próximas semanas. Para mantenerte al día de las últimas noticias e información del juego, visita https://www.ea.com/games/nhl/nhl-27 y sigue nuestros canales sociales.

Las personas suscritas a EA Play pueden jugar una prueba de acceso anticipado de 10 horas a EA SPORTS™ NHL 27 a partir del 4 de septiembre de 2026. Quienes cuenten con la suscripción también consiguen recompensas que incluyen 3.000 Monedas Chel y Fichas Multiplicadoras de XP para el Pase de Temporada WOC, además de recibir un 10% de descuento en el contenido digital de EA, incluyendo reservas, descargas de juegos, Puntos NHL y contenido descargable (DLC). Para más información sobre EA Play, visita https://www.ea.com/ea-play.