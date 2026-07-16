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HOT WHEELS Infinite Rush revela un nuevo tráiler que muestra cuatro islas y desafíos de exploración libre, ahora se lanza 10 de septiembre

Milestone, un destacado desarrollador global de juegos de carreras, y Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), una empresa líder mundial de entretenimiento y entretenimiento familiar y propietaria de una de las carteras de marcas más icónicas del mundo ha presentado hoy un nuevo tráiler de HOT WHEELS™ Infinite Rush, el próximo juego de carreras arcade anunciado en la presentación en directo del Summer Game Fest 2026. HOT WHEELS Infinite Rush se lanzará ahora el 10 de septiembre de 2026, con acceso anticipado a partir del 7 de septiembre de 2026.

HOT WHEELS Infinite Rush sumerge a los jugadores en un mundo a escala de fundición a presión distribuido en cuatro islas dinámicas y libremente explorables. Cada isla tiene una identidad visual distintiva y combina una variedad de desafíos de carrera, obstáculos inesperados y coleccionables ocultos, ofreciendo una experiencia cautivadora diseñada para fomentar la exploración y la diversión a alta velocidad.

Los jugadores comienzan su viaje en las bulliciosas calles de Wheelswood, la isla que capta la energía de una metrópoli moderna, encargada de encontrar la mejor ruta por largas rectas, rascacielos imponentes y calles laterales estrechas. Con playas de arena, parques verdes y aguas cristalinas, Tentacle Bay ofrece un entorno más relajado, dominado por la naturaleza y enriquecido por una zona rocosa y un parque arqueológico. Gearville cambia el tono hacia una isla desierta y dura, llena de profundos cañones, yacimientos de excavación industrial, enormes fábricas y maquinaria pesada. Por último, Templos a la Deriva transporta a los jugadores a un escenario crepuscular inspirado en la estética del este asiático, donde las calles de la ciudad iluminadas por neones se encuentran con cerezos en flor, canales de agua y templos antiguos, todo ello vigilado por un dragón gigante. Las cuatro islas están interconectadas a través del Lanzador, un sistema de teletransporte que permite a los jugadores saltar entre islas en cualquier momento.

El nuevo tráiler destaca la variedad de actividades de exploración libre disponibles, siendo las carreras solo una de las muchas formas de disfrutar el juego. En los desafíos de Daredevil, los jugadores pueden enfrentarse a vehículos especiales avistados en el tráfico y añadirlos a su colección, mientras que en Acrobacias de Entrega deben conducir los vehículos asignados hasta su destino equilibrando velocidad y precisión: cada colisión causa daños, y completar la entrega con éxito les recompensa con el vehículo Hot Wheels. Las actividades de doble invierten el objetivo, ya que el objetivo es destrozar tantos objetos como sea posible, mientras que los desafíos Turísticos se centran en capturar objetivos fotográficos específicos, pidiendo a los jugadores que tomen fotos basadas en indicaciones y requisitos de encuadre dados, a menudo ambientados en lugares escénicos y puntos calientes de islas. En Find the Flame, el objetivo es llegar a un punto lo más rápido posible sin seguir una ruta establecida, mientras que una variedad de actividades de acrobacias centradas en dominar zonas de derrape, secciones de impulso y desafíos de velocidad amplían aún más la acción. Los coleccionables repartidos por los mapas fomentan la exploración y aseguran la rejugabilidad a largo plazo.

Cuatro clases de vehículos distintas, cada una con sistemas únicos de manejo y mejora, permiten a los jugadores encontrar el Hot Wheels perfecto para cada evento a medida que avanzan por las islas y desbloquean la lista completa de más de 150 vehículos.

HOT WHEELS™ Infinite Rush se lanzará en PlayStation®5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch™ 2, ROG XBOX Ally, ROG XBOX Ally X y PC a través de Steam, Microsoft y Epic Games Store.