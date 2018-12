Análisis de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch Gráficos Sonido Jugabilidad Duración Es una compra ideal para estas navidades. Es un juego prácticamente insuperable Votación del usuario: 4.7 ( 1 votos)

¿Puede Link derrotar a Mario? ¿Puede Yoshi tumbar a Donkey Kong? ¿Puede Kirby darle una paliza a Pikachu? Descúbrelo en Super Smash Bros para Nintendo Switch.

Análisis de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Ya hemos jugado al que es el juego más esperado del año para Switch y ya podemos decir sin miedo a equivocarnos que estamos ante la entrega definitiva de la serie de juegos de lucha de Masahiro Sakurai.

Antes de Super Smash Bros Melee para Nintendo Gamecube, estas y otras viejas preguntas encontraron respuesta inmediata con Super Smash Bros para Nintendo 64, el juego original de lucha por torneos con todas las estrellas de Nintendo. Así, podrás enfrentar entre sí a los personajes más populares de Nintendo.

Un juego que todo amante de Nintendo o de los videojuegos en general no debería perderse por nada del mundo. Si comienzas con este juego te recomendamos usar Kirby y si eres un amante o jugador experto de anteriores entregas, estas de enhorabuena. horas de diversión aseguradas.

Super Smash Bros cumple 20 años. Nintendo ha creado una obra maestra de la jugabilidad para conmemorar el aniversario. Una celebración por todo lo alto.

Una gran evolución tecnológica y cinco entregas ha sido el camino que ha tenido que atravesar la serie de juegos hasta la que es su entrega definitiva.

Los gráficos son en la línea clásica de Nintendo. Los escenarios están más detallados, las animaciones de los personajes han sido parcialmente modificadas, se han añadido efectos a los diferentes movimientos y ataques mucho más vistosos, y una mayor cantidad de iluminación. En general, todo está mucho más definido y detallado

La música es una delicia, hay 900 melodías para no aburrirte en los combates y con muchos guiños retro. La gran cantidad de música que ha sido añadida esta vez abruma. Lo mejor de todo es que podemos utilizarla como queramos, es decir, si combatimos en un escenario de Super Mario, podemos poner de fondo cualquier tema

Se puede poner en hasta 11 idiomas, lo que nos permite apreciar los diferentes nombres y voces de cada personaje. La traducción es impecable.

Esta entrega supera en cifras a cualquier otra de la saga: 74 luchadores de base, más de 100 escenarios, unas 900 melodías… Una auténtica locura a la que hay que añadir la gran cantidad de modos de juego y contenido que ofrece.

El modo aventura: un auténtico homenaje a los videojuegos. La cantidad y variedad de modos de juego. Los combates son todo un espectáculo. Masahiro Sakurai y Sora Ltd, el estudio de desarrollo, nos ponen en la piel de Kirby, el único superviviente del ataque que ha sufrido el universo por parte de Lúmina, un ser que quiere crear un mundo nuevo con su ejército de Master Hands. El resto de personajes son consumidos por la luz. Muchos de ellos pierden su cuerpo y se convierten en espíritus, mientras que nuestros héroes (los del plantel de luchadores), son recreados en copias controladas por los anteriores. Así comienza esta gran aventura: nuestra lucha contra Lúmina.

La recoleción de esperitus y oro para ir mejoran el personaje, hace de el un juego adictivo para jugar muchas horas. el modo historía puedes tardar más de 30 horas en pasarlo.

El el modo de combates. Los combates se miden por el poder y el atributo del espíritu primario. Para conseguir la mayor cantidad de poder, disponemos de un espacio para asignar un espíritu primario y de una a tres ranuras para añadir espíritus de apoyo. La principal característica que determina el poder de un espíritu primario es su clase: aprendiz, promesa, as o leyenda.

Cuanto mayor sea la clase, más fuerte es el espíritu, debes elegir uno de clase leyenda, sobre todo si nos enfrentamos a otros luchadores que tengan mucho poder. Sin embargo, cabe destacar que si tenemos menos poder que el rival, conseguimos una mayor cantidad de recompensas, por lo que es un aliciente que nos pica para que nos pongamos a prueba continuamente.

Los espíritus de apoyo ofrecen habilidades especiales que pueden determinar el resultado de un combate. Por ejemplo, algunos ofrecen armas o nos otorgan algún tipo de ventaja inicial como más velocidad, pero hay otros que nos pueden proteger de adversidades en el escenario como zonas que queman o veneno que resta vida.

A medida que avanzamos por el mapa, podemos desbloquear lo que se conocen como espíritus maestros. Este tipo de espíritus no nos ayudan en combate, sino que se encargan de los dojos, tiendas donde podemos modificar las características de los espíritus, lo que nos permite profundizar todavía más en la estrategia a utilizar en cada combate.

El dinero se consigue jugando, no hay micro-compras por lo que la única forma de avanzar y mejora es jugar. Bien por Nintendo.

La única pega es que no se haya incluido una descripción de los espíritus como si tenían los trofeos de entregas anteriores. Por lo que Nintendo invita a los gamers en crizar impresiones, tácticas y trucos en Internet.

Las 12 superestrellas son Mario, Luigi, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox McCloud, Jigglypuff, Ness, el Capitán Falcon y Pikachu. Cada uno tiene un escenario de lucha en 3-D específico, con poderes y obstáculos ocultos repartidos por todas las áreas.

En la lucha pueden participar de dos a cuatro jugadores de forma simultánea y en la misma pantalla, o bien un jugador puede abrirse paso el torneo para alcanzar la clave secreta en la cima. El objetivo es dejar K.O. a tu oponente tantas veces como te sea posible durante un límite de tiempo determinado. Si dominas el enfrentamiento puedes hacer que tu oponente salga volando, llegue al cielo y se convierta en una constelación. Link fulmina con su Súper Espadazo, Yoshi engulle a sus enemigos y los convierte en huevos y Fox McCloud no se separa de su potente Pistola Láser.

Cualquier personaje puede utilizar gran variedad de objetos de ataque como Fire Flowers y Bob-ombs. Es extremadamente sencillo aprender a jugar en Super Smash Bros., sin embargo, alcanzar el nivel de maestro puede llevar muchas horas de práctica. Una sutil técnica puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, y cada personaje dispone de sus puntos fuertes y débiles especiales que hay que aprender y poner en práctica.

Super Smash Bros. está también lleno de sorpresas; en el escenario de Pikachu, por ejemplo, aparecen multitud de Pokémon para ayudar y poner en dificultades a los combatientes. Resulta extraño ver a dos buenos chicos como Mario y Fox McCloud golpeando cabezas, pero no te preocupes, cuando acabe la lucha, descubrirás que todos los personajes son en realidad buenos amigos.

Luchadores y mundos de juego míticos colisionan en el enfrentamiento definitivo: ¡una nueva entrada de la serie Super Smash Bros. para Nintendo Switch!Nuevos luchadores, como los inklings de la serie Splatoon y Ridley de la serie Metroid, hacen su debut en Super Smash Bros. junto a todos los personajes de las entregas anteriores. ¡Todos!

Un combate más ágil, nuevos objetos, nuevos ataques, nuevas opciones defensivas y otras muchas sorpresas mantendrán la batalla al rojo vivo cuando y donde quieras.

Super Smash Bros Ultimate es uno de los juegos de lucha más completos que hay actualmente gracias a una gran cantidad de modos de juego y contenido. Además, homenajea a los videojuegos sin igual, lo que le hace trascender y brillar. Un juego imprescindible para los poseedores de una Nintendo Switch o amantes de los videojuegos en general.

Es una compra ideal para estas navidades. Es un juego prácticamente insuperable. si lo compra ahora y registrar el juego desde el menú de la Switch y te darán los puntos de oro y llegará el código para canjear a Planta Piraña a tu correo en unos día.

Super Smash Bros . Ultimate, o cómo meter 40 años de historia del videojuego en un cartucho

Desde antes de Game & Watch y Pac-Man hasta Splatoon 2 y Super Mario Odyssey,Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch rinde tributo a la historia y cultura del videojuego en cada detalle de sus personajes, escenarios, objetos, música y espíritus.

Madrid– La filosofía del desarrollo de videojuegos de Nintendo va mucho más allá de crear un simple producto de entretenimiento interactivo. Buscando siempre desmarcarse de las creaciones más habituales y teniendo en cuenta siempre a todo tipo de jugadores y todos los niveles de experiencia, se llegan a crear obras que perviven. Del mismo modo que algo como Splatoon es la ‘visión Nintendo’ de los shooter y se crea una dinámica en la que lo importante no es matar, sino pintar, ¿cómo sería un juego de lucha à la Nintendo?

Los combates de entre dos y ocho contendientes de Super Smash Bros. Ultimate se libran en escenarios con todo tipo de plataformas y mecanismos, y aquí la misión no es acabar con la barra de vitalidad de los rivales, sino echarlos fuera de la pista. Para ello se utilizan todo tipo de movimientos y objetos que suben el porcentaje de daño de los enemigos, y una vez bien alto el porcentaje, ¡un buen ataque Smash los sacará volando de la pantalla!

Super Smash Bros. no es una saga de lucha convencional. La creación de Masahiro Sakurai –el ‘padre’ de Kirby– nace en Nintendo 64 en 1999, y llega representando la imaginación de un niño, que saca de su baúl de juguetes a sus muñecos favoritos de Mario, Link, Pikachu, Donkey Kong y otros personajes de Nintendo, y colocando unos libros, unas cajas y cosas de su escritorio, tiene ante sí batallas de ensueño que su imaginación transforma en el espectáculo que se ve en pantalla. Ocho personajes representativos de Nintendo y cuatro secretos para los mayores fans, nueve escenarios y unas mecánicas de juego que tienen más que ver con el sumo –echar al rival de la pista– que con los videojuegos de lucha al uso, daban comienzo a algo que crecería hasta abarcar toda la historia del videojuego.

Tras cuatro entregas con la pasión por la historia del videojuego como elemento conductor llegamos a Super Smash Bros. Ultimate. Las cifras del juego original se han multiplicado hasta llegar a los 74 personajes y más de 100 escenarios, y ahora ya no están solo los iconos de las sagas de Nintendo, sino que Bandai Namco, SEGA, Capcom, Square Enix, Konami y muchos más también se unen a la refriega.

Cuando Gunpei Yokoi ideó las consolas portátiles Game & Watch en 1980, cuando Toru Iwatani dio vida a Pac-Man en el mismo año o cuando Shigeru Miyamoto diseñó a Donkey Kong para la máquina recreativa de 1981 en la que el bigotudo de peto rojo ni siquiera se llamaba Mario –era Jumpman, no tendría su conocido nombre hasta que en 1983 llegaron Mario y Luigi en Mario Bros.–, seguro que no pensaban en que sus personajes se enfrentarían en divertidos combates casi cuarenta años más tarde. Tampoco podíamos imaginar que esos clásicos duelos verbales de patio de colegio sobre si Mario era mejor que Sonic o no se iban a poder resolver en una Nintendo Switch.

La historia del videojuego contada por Super Smash Bros. Ultimate no solo está en su plantel de personajes y en que cada uno de sus movimientos tenga que ver con los juegos de los que proceden. Gracias a los Ayudantes, personajes que aparecen en combate para sembrar un poquito el caos en favor de quien los invoca, podemos retroceder incluso un poquito más en la historia cuando aparece un pistolero pixelado salido de Sheriff (arcade, 1979), o un par de palas planas que hacen rebotar una pelota blanca por la pantalla como recién salida de una consola Color TV-Game de 1977.

La historia de los videojuegos se expande en muchas direcciones, y aunque no cabe todo en forma de personajes jugables, Super Smash Bros. Ultimate es capaz de rendir tributo a decenas de sagas y cientos de personajes más a través de los Espíritus. Los personajes de la industria del videojuego se han convertido en espíritus que poseen a los contendientes de Super SmashBros. Ultimate, y para liberarlos, habrá que librar combates con condiciones especiales que representan lo que hacía único al espíritu a conseguir.

Esta es la base de El Mundo de Estrellas Perdidas, el nuevo modo aventura de Super SmashBros. Ultimate, que comienza con Kirby como único superviviente a un apocalipsis que convierte al universo entero en espíritus. No es casualidad que sea la bola rosada el primer personaje a controlar, y aunque se pueda pensar que es un guiño al primer personaje creado por Masahiro Sakurai, Kirby es un personaje versátil y amable con los nuevos jugadores gracias a su capacidad de flotar para volver a la pista y sus contundentes ataques para lanzar fuera a los rivales, y forma parte de un diseño que convierte al juego en “fácil de aprender, difícil de dominar”.

Dentro del plantel de 74 personajes de decenas de sagas diferentes, es fácil que todo jugador encuentre a su personaje favorito representado. Desde los más jóvenes que disfruten manejando a personajes de sagas como Splatoon, Pokémon, Super Mario o Animal Crossing a los más jugones que quieran manejar a personajes de The Legend of Zelda, Fire Emblem, Xenoblade Chronicles, Metroid o Earthbound, sin olvidar a quienes dejarán caer lágrimas de nostalgia al jugar con personajes de Kid Icarus, Ice Climber o Duck Hunt, y los grandes invitados como Sonic,Pac-Man, Mega Man, Solid Snake, de Metal Gear Solid, Ryu y Ken de Street Fighter, Cloud de Final Fantasy VII, Simon y Richter Belmont de Castlevania y Bayonetta, de su saga homónima. ¡Incluso se puede crear a un personaje Mii y luchar con él!

Todos los personajes que han pasado por la saga están en Super Smash Bros. Ultimate junto a muchas nuevas incorporaciones, y está ideado para ser el juego de lucha definitivo de Nintendo Switch, siendo tan sencillo empezar a jugar y divertirse en solitario o en multijugador* (local u online**), como conseguir recompensas y nuevos personajes y espíritus constantemente probando los diferentes modos de juego, o modificar todas las reglas de cada combate a tu antojo para crear los combates más especiales y alocados.

Super Smash Bros. Ultimate es el juego de lucha definitivo de Nintendo Switch, pero también es todo un museo viviente de la industria del videojuego, una gigantesca carta de amor y pasión por más de 40 años de la cultura de este medio de ocio interactivo, que aun a día de hoy quiere ponernos en la piel de ese niño que abre su baúl de juguetes para crear las batallas más épicas con sus personajes favoritos sin tener que imaginarlas. Super Smash Bros. Ultimate estará disponible a partir del 7 de diciembre, en exclusiva para Nintendo Switch.

Notas:

*Es posible que el modo multijugador requiera accesorios adicionales (a la venta por separado).

**El juego en línea requiere una suscripción a Nintendo Switch Online (a la venta por separado) y una cuenta Nintendo. No disponible en todos los países. Se requiere acceso a internet para disfrutar de las funciones en línea. Se aplican los términos correspondientes.

Más información:

http://www.nintendo.es