Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Let’s Go, Eevee! serán las grandes estrellas de Juvenalia. Disfruta de las novedades más destacadas de Nintendo de cara a las Navidades en Juvenalia con Pokémon, Smash Bros.,Super Mario y muchos más, entre el 5 y el 12 de diciembre en IFEMA.

Madrid- Las icónicas criaturas de Game Freak serán las grandes protagonistas de Juvenalia, el evento dedicado a los más pequeños de la casa que se celebra en Madrid desde el 5 al 9 de diciembre. En la feria que tendrá lugar en IFEMA se podrá jugar aPokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee! en compañía del adorable Pikachu, con el que los asistentes podrán sacarse fotos para el recuerdo. Además, podrán vivir la experiencia de capturar Pokémon con la Poké Ball Plus para sentirse como auténticos entrenadores. Pero no solo estarán los juegos de Pokémon en el stand, ya que en sus 750 m2 se podrán probar muchas de las grandes novedades de la consola híbrida de Nintendo, con la que poder jugar donde quieras, como quieras y cuando quieras.

Aunque Mario cede este año el protagonismo a Pikachu, los juegos del famoso fontanero seguirán siendo una parte importante del stand de Nintendo, y allí se podrán probar algunos títulos como Super Smash Bros. Ultimate -disponible a partir del 7 de diciembre-, Super Mario Party, Super Mario Odissey, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Tennis Aces, Kirby Star Allies o Donkey Kong Tropical Freeze. Habrá incluso un espacio para que los jóvenes jugadores se disfracen de los personajes más famosos del Reino Champiñón.

En el resto de espacios, también habrá lugar para la diversión en todas las formas y colores posibles. Fornite hará las delicias de los que quieran adentrarse en una Battle Royale de infarto en el que no solo es importante tener habilidades de tirador, sino que también hay que ser el mejor constructor para defenderse de los ataques rivales. Y hablando de construcciones,Nintendo Labo potenciará la creatividad de los pequeños genios que monten los juguetes de cartón del Kit de Robot y del Kit de Vehículos. La diversión puede continuar con Just Dance 2019, el juego que sacará el ritmo de los más marchosos con algunos de los temas más famosos del panorama musical, mientras Starlink: Battle for Atlas dará la oportunidad de disfrutar de épicas batallas interestelares a los pilotos más valientes de la feria.

Y aún hay más, porque habrá muchos más juegos para Nintendo Switch que disfrutar en Juvenalia como la Octo Expansion de Splatoon 2, Go Vacation, Captain Toad: Treasure Tracker, ARMS, Minecraft, Asterix & Obelix XXL2, LEGO Harry Potter Collection o LEGO DC Súper-villanos. ¡Ven y descubre más sorpresas en Juvenalia!

