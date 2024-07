Honor of Kings recibe novedades en su jugabilidad, y un nuevo héroe

Compartir Facebook

¡50 millones de descargas! Llega a lo más alto con las novedades en su jugabilidad, nuevas características en la tabla de clasificación y un nuevo héroe: Augran

¡Ya disponible en Honor of Kings!



Líder de la Orden de Videntes está listo para debutar y llega con la habilidad de poder llegar rápidamente hasta la ubicación de sus compañeros

Consigue más victorias dominando el juego y compartiendo los Privilegios del Jugador de Élite con tus compañeros de equipo

Lidera tu equipo en la nueva función Campeonato

No te pierdas el Honor of Kings Invitational Midseason x Esports World Cup que arranca el 1 de agosto

Más de 50 millones de descargas de Honor of Kings*

Adéntrate en la arena de Honor of Kings con el nuevo héroe Luchador: Augran. Conocido como Líder de la Orden de Videntes, Augran puede invocar los espíritus de sus enemigos para atacar a sus oponentes, y también puede llegar antes a la ubicación de sus compañeros de equipo sin importar los obstáculos. Sube de rango con la nueva característica Campeonato, comparte tus Privilegios de Jugador de Élite con tus amigos y ayúdalos a conseguir la victoria.

Tráiler de Augran:

Tráiler de la nueva versión de Honor of Kings:

Logra la victoria con rapidez con las misteriosas habilidades de Augran

Ayuda a tu equipo o desata un ataque mortal sobre tus enemigos con Augran. Este nuevo héroe se presenta como una figura misteriosa, y oculta muchos secretos sobre su pasado. Augran es capaz de invocar a los espíritus de sus enemigos para derrotar a sus rivales y conducir sus almas a su reencarnación. Se esfuerza por mantener sanos y salvos a los habitantes de City of Misty Marshes, mientras guía a las almas perdidas hacia su próximo viaje. Augran estará disponible desde 25 de julio, y los jugadores podrán adquirirlo, gratis, entre el 27 y el 28 de julio con tan solo logarse en el juego. Descubre sus habilidades a continuación:

Resonanacia del alma

Los ataques básicos de Augran resuenan y se enlazan con las almas de sus enemigos, infligiéndoles daño físico periódicamente. Si los enemigos no pueden librarse de la cadena de almas, la frecuencia del daño mágico aumenta hasta que finaliza el ataque. Los daños infligidos por la cadena de almas tienen un efecto de impacto del 100% cuando comienza y termina el ataque. El resto del daño solo tendrá un efecto de impacto.

Habilidad 1: Vía de paso

Augran puede crear un camino y recorrerlo, e infligir daño mágico a los objetivos golpeados por el mismo. Su velocidad de creación se acelerará si se encuentra con una pared o con la Barrera de Vida y Muerte. Además, provocará daño mágico adicional cuantos más enemigos alcance. Mientras Augran permanece sobre este camino, no importará el tipo de terreno o los posibles obstáculos sobre el que se encuentre, y obtendrá una bonificación de velocidad de movimiento. Cuando este camino choque contra un muro por primera vez, se creará una Vía de Paso y obtendrá una gran bonificación de velocidad de movimiento, ralentizando a los enemigos cercanos al mismo tiempo. Al volver a utilizar la habilidad, o cuando se acabe el tiempo, recuperará su arma y entrará en estado de Vidente, eliminando instantáneamente a los objetivos con poca salud.

Habilidad 2: Precipicio de la muerte

Augran blande su arma infligiendo daño físico y ralentizando durante un tiempo a los enemigos que estén al frente. Puede crear una Barrera de Vida y Muerte que marca a los enemigos que la tocan, e inflige daño adicional a quienes alcanzan sus ramificaciones. Tras lanzar la habilidad, el siguiente ataque básico se potencia e inflige daño adicional además de restaurar su propia salud. Si hay objetivos marcados dentro del rango de ataque, la cadena de almas inflige daño adicional y restaura su salud por cada objetivo marcado cercano.

Habilidad 3: Conductor de almas

Augran desata todo su poder y desciende del cielo, infligiendo daño físico y derribando a los enemigos cercanos. Si un héroe enemigo es golpeado, Augran restaura algo de salud y crea un espíritu que le asistirá en la batalla. Al llegar, entrará en estado Vidente y matará a los enemigos con poca salud con sus ataques básicos. Por cada héroe enemigo golpeado, aumentará su curación (hasta el 100%). El espíritu que le asiste en la batalla hereda parte de su daño físico y sólo realiza ataques básicos, pero tiene mayor velocidad de movimiento y un bonus de velocidad de ataque.

Los jugadores también pueden ver ahora las recomendaciones del héroe y su correspondiente nivel de dificultad durante su configuración, con varias categorías marcadas: desde Fácil, Medio, Difícil hasta Muy Difícil.

Los nuevos privilegios de Jugador de Élite permitirán compartir sus beneficios con los compañeros de equipo

¡Domina a tus héroes para obtener beneficios que podrás compartir con tus compañeros de equipo y obtener ventaja en los combates! Los jugadores que hayan obtenido su rango de Grandmaster y estén entre los 100 mejores jugadores de su país, o alcancen el Top 10 de los mastered Heroes, podrán ganar experiencia adicional para todos los héroes y puntos de experiencia gratis, incluido el privilegio de acceso a los aspectos disponibles durante la Temporada 6.

Podrás compartir estos beneficios con hasta cinco amigos, ¡así que elige bien!

¡Lidera a tu equipo en la nueva función Campeonato!

Inscribe a tu equipo en el nuevo Campeonato y ¡lucha por llegar a lo más alto! Forma tu equipo e inscríbete entre el miércoles y el viernes, y juega los sábados. ¡¡¡Asciende en la clasificación nacional para convertirte en un héroe regional y alcanzar el máximo reconocimiento siendo el mejor!!!

Presencia cómo los participantes locales compiten por un bote de 3 millones de dólares en la Honor of Kings Invitational Midseason x Esports World Cup

A partir del 1 de agosto, y como parte del EWC, la Honor of Kings Invitational Midseason 2024 se celebrará en Riyadh y contará con los 12 mejores equipos del mundo. Allí, los equipos competirán por hacerse con parte de los 3 millones de dólares del bote de premios. El evento Midseason contará con los equipos: All Gamers Global, Impunity Esports, KAGENDRA, KPL Dream Team, LGD Gaming (Malasia), Loops, Team Falcons, Team Secret, Team Vitality, Vivo Keyd Stars, Weibo Gaming (Malasia), y el equipo del sudeste asiático ganador del EWC SEA Showdown (BOOM Esports Philippines vs Rex Regum Qeon Indonesia). Uno de ellos levantará el prestigioso título y se coronará como el mejor equipo de Honor of Kings.

Recuerda recoger las recompensas del evento especial de la campaña por los 50 millones de jugadores antes del 18 de agosto.

Recuerda recoger las recompensas del evento especial de la campaña por los 50 millones de jugadores antes del 18 de agosto.