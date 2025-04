Prepárate para jugar como nunca – ¡Nintendo Switch 2 debuta con Street Fighter 6 y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess!

En la presentación de ayer de Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, Capcom reveló dos inesperados títulos de lanzamiento que llegarán a la muy esperada Nintendo Switch™ 2 cuando se lance el 5 de junio de 2025, que son Street Fighter™ 6 y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess™. Street Fighter 6 trae sus características peleas llenas de acción a la nueva plataforma de Nintendo, ofreciendo nuevas formas de jugar, un nuevo y emocionante modo y más novedades. Mientras tanto, el aclamado por la crítica Kunitsu-Gami: Path of the Goddess coloca la cautivadora historia de los Kami en las palmas de las manos de los jugadores con características completamente nuevas. Los jugadores de Nintendo Switch 2 podrán experimentar y explorar ambos juegos completamente recreados.

¡Street Fighter 6 trae una competencia feroz a Nintendo Switch 2!

¡La icónica franquicia de juegos de lucha de Capcom está lista para salir a la calle una vez más con el lanzamiento de Street Fighter 6 para Nintendo Switch 2! A partir del 5 de junio de 2025, los luchadores podrán experimentar toda la acción trepidante y el emocionante combate, mientras están en movimiento. Ya sea que seas un veterano experimentado o un recién llegado, prepárate para saltar a una pelea en cualquier lugar y en cualquier momento, y sumérgete en el siguiente nivel de feroz competencia de lucha callejera.

Nuevos modos y características para todos los luchadores:

§ Combate inalámbrico local: ¡uno contra uno lleva a todos tus personajes favoritos de Street Fighter 6 al frente para peleas serias contra cualquier rival a través del modo inalámbrico local! Desafía a tus amigos que también tienen la Nintendo Switch 2 y pon a prueba tus habilidades en enfrentamientos épicos.

§ Combate de avatar en red local local: da vida a tu luchador personalizado en los combates de avatar, recién añadidos en el modo inalámbrico local. Juega como tu avatar personalizado de World Tour y usa los movimientos recién adquiridos que hayas aprendido durante tu viaje.

Formas divertidas y únicas de luchar con amigos:

§ Modo sobremesa: comparte la emoción con tus amigos usando los Joy-Con™ y disfruta de Street Fighter 6 en el modo sobremesa. Los tipos de control Clásico, Moderno y Dinámico se han configurado para el Joy-Con 2, lo que lo convierte en una oportunidad perfecta para luchar en cualquier lugar.

§ Combate Gyro: prepárate para sacudir las cosas con los combates Gyro. Con los Joy-Cons, dos jugadores pueden luchar usando controles de movimiento dinámicos, todo mientras siguen las mismas reglas que las partidas uno contra uno.

§ Campeonato calórico – ¡Mejora tu juego en el modo de concurso de calorías de Street Fighter 6! Este giro único y divertido permite a los jugadores usar sus Joy-Cons para realizar varias acciones, como aterrizar ataques y realizar Super Arts que acumularán medidores de calorías. ¡Es un concurso que desafía tanto tu fuerza como tu resistencia!

Amiibo™ coleccionables y tarjetas amiibo

§ Nuevas figuras y cartas amiibo: Street Fighter 6 lanzará figuras amiibo coleccionables de los personajes favoritos de los fans, Luke, Jamie y Kimberly, disponibles en el lanzamiento junto con el estreno de Nintendo Switch 2. También puedes hacerte con cartas amiibo coleccionables con el Starter Pack, que incluye a los 22 personajes de Street Fighter 6 del Year 1. Los Booster packs también estarán disponibles en el futuro, con nuevos personajes y diseños. Estas figuras y cartas amiibo se pueden cargar en el juego, desbloqueando contenido exclusivo del juego.

§ Figuras y tarjetas amiibo personalizables: lleva la personalización al siguiente nivel con las interacciones amiibo. Personaliza y guarda el atuendo de tu personaje, la configuración de los botones en las figuras/cartas amiibo y cárgalos inmediatamente en el juego. También puedes usar las figuras amiibo de Ryu y Ken de Super Smash Bros. ™ para divertirte aún más.

§ Recompensas: cada figura y carta que consigas, incluidas las figuras amiibo de Ryu y Ken de Super Smash Bros., desbloquea una variedad de recompensas exclusivas. Tanto para las figuras amiibo como para las tarjetas, recibirás fondos de pantalla y marcos de fotos específicos del personaje. Además, los propietarios de figuras amiibo también obtendrán música de fondo, fondo de pantalla del dispositivo y marco de fotos exclusivos.

Una nueva edición para la forma perfecta de jugar

La Fighters Edition de Street Fighter 6 Years 1-2 estará disponible el 5 de junio de 2025 en todas las plataformas, incluidas PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PC a través de Steam y la nueva Nintendo Switch 2. Esta edición incluye los personajes y etapas lanzados a través de los años 1 y 2, lo que hace un total de 26 personajes, incluyendo su atuendo 1, colores 3-10 y 20 etapas. ¡La Edición Estándar también llegará a Nintendo Switch 2!

Pronto se compartirán más detalles sobre Street Fighter 6 en Nintendo Switch 2, pero por ahora estad atentos a la información más reciente en el sitio web oficial de Street Fighter 6.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess hace su debut místico como título de lanzamiento en Nintendo Switch 2

Capcom ha revelado que el querido juego de acción Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se abrirá camino en Nintendo Switch 2, lo que lo convierte en una de las primeras entradas de Capcom a la nueva plataforma.

En este viaje místico, las astutas tácticas y el baile de la espada kagura chocan en un torbellino de intensa estrategia y acción. Ponte en la piel de Soh, el valiente protector encargado de defender a la sagrada doncella Yoshiro contra las implacables oleadas de criaturas de otro mundo conocidas como Seethe. Dirige a los aldeanos rescatados y ejerce su fuerza mientras exploras, purificas, elaboras estrategias y preparas tus defensas a través de implacables ciclos diurnos y nocturnos. Sumérgete en un mundo en el que cada elección da forma a la batalla que se avecina.

Como título de lanzamiento para Nintendo Switch 2, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ofrece nuevas características al juego:

§ Aventura sobre la marcha: Lleva el mundo de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a donde quiera que vayas. Con Nintendo Switch 2, experimenta la emocionante aventura sobre la marcha en modo portátil, modo sobremesa o modo TV.

§ Control reinventado: Mejorado para Nintendo Switch 2 con múltiples formas de jugar, incluidos controles de ratón y giroscopio.

§ Un nuevo desafío: Con este lanzamiento se introducirá un nuevo contenido adicional llamado » Incursión al otro mundo» para una experiencia nueva y fresca además del juego base. ¡Esta será una actualización gratuita que también estará disponible para las plataformas existentes!

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess para Nintendo Switch 2 y todas las demás plataformas estará disponible como descarga digital.

¡Estad atentos a más detalles sobre el lanzamiento de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en Nintendo Switch 2!. Para obtener más información, visita el sitio web oficial y la página X.

