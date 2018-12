Prueba gratuita de Shadow of the Tomb Raider para Xbox One, PS4 y PC

Square Enix tiene el placer de presentar la prueba gratis de Shadow of the Tomb Raider, que ya está disponible para la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, el sistema PlayStation 4 y PC Windows/Steam. Más detalles de la prueba gratuita en la web oficial del juego ( www.TOMBRAIDER.com ).

Ya puedes descargar gratis una demo del principio de la aventura de Shadow of the Tomb Raider.

Hece unos días os dejamos el análisis del Shadow of the Tomb Raider. La última aventura protagonizada por Lara Croft y que pone el broche de oro a la impresionate trilogíaque nos ha acompañado durante los últimos años.

Mira el nuevo tráiler de Shadow of the Tomb Raider:

Tenéis curiosidad por comprobar cómo es uno de los juego, ahora tendréis la oportunidad de probarlo, sin tener que pagar nada para ello. Esto se debe a que Square Enix ha habilitado una demo que se puede descargar gratis

Descubre el principio de la aventura que definirá a Lara Croft con la prueba gratis de Shadow of the Tomb Raider. Viaja a Cozumel, en México, en plena celebración del Día de los Muertos, donde Lara y su buen amigo Jonah deberán encontrar una tumba oculta antes que la Trinidad.

Sumérgete en la nueva aventura de Lara y descubre por qué la crítica afirma que esta es una apasionante conclusión para la historia de los orígenes de Lara Croft.

Una vez terminada la prueba, quienes compren Shadow of the Tomb Raider podrán seguir jugando donde lo dejaron, conservando todo su progreso y todo lo que hayan desbloqueado.

Adéntrate en el mundo más amplio y más vívido jamás creado para un juego de Tomb Raider, con más tumbas, puzles y misiones secundarias que nunca. Detén el apocalipsis maya y conviértete en la saqueadora de tumbas que Lara está destinada a ser.

Una vez que la completéis os aparecerá la opción de haceros con este grandisimo juego en la versión que estéis jugando y, si la acabáis adquiriendo, vuestra partida se reanudará automáticamente desde el lugar que la dejasteis pra no perder el progreso.

Nosotros recomendamos la compra para estas Navidades.