HONOR redefine la experiencia tablet con el lanzamiento de HONOR MagicPad

HONOR redefine la experiencia tablet con el lanzamiento de HONOR MagicPad4, diseño ultradelgado y productividad sin precedentes

La tablet más delgada del mundo con Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm, pantalla OLED de 165 Hz, herramientas de IA avanzadas y conectividad total entre ecosistemas

HONOR , la marca de tecnología global, ha presentado hoy HONOR MagicPad4, un dispositivo insignia que redefine la informática portátil como la tablet más delgada del mundo, con tan solo 4,8 mm. Como primera tablet del sector equipada con el Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm, combina un rendimiento de élite con una impresionante pantalla OLED de 165 Hz y un conjunto de herramientas de productividad basadas en la inteligencia artificial para alcanzar una productividad similar a la de un ordenador. Diseñada para romper las barreras del ecosistema, la MagicPad4 ofrece una conectividad perfecta entre marcas, incluso con iPhone, iPad y Mac.

Diseño ultradelgado y portabilidad premium que bate récords

HONOR MagicPad4 establece un nuevo récord mundial como la tablet más delgada jamás creada, con un grosor de solo 4,8 mm, superando los 5,1 mm del iPad Pro. Con un peso aproximado de 450 g, es la tableta más ligera de su tamaño, gracias a una revolucionaria «estructura en forma de media luna» y a una fibra especial de grado aeroespacial que aumenta la rigidez en un 30 % y reduce el peso en un 32 %. Además, la tablet, el teclado y el lápiz óptico pesan en conjunto aproximadamente 852 g, lo que hace que todo el conjunto sea más ligero que un MacBook Air de 13 pulgadas.

Pantalla OLED inmersiva de 165 Hz con protección ocular avanzada

Con una pantalla OLED de 12,3 pulgadas, MagicPad4 cuenta con una relación pantalla-cuerpo del 93 % y un bisel ultrafino de 4 mm para una experiencia verdaderamente sin bordes. La pantalla admite una frecuencia de actualización líder en el sector de 165 Hz, una resolución de 3000 × 1920 píxeles y un brillo máximo HDR de 2400 nits, lo que garantiza una suavidad de movimiento y una visibilidad en exteriores excepcionales. La pantalla admite 1070 millones de colores y cuenta con las certificaciones TÜV Rheinland por su bajo nivel de luz azul y su rendimiento sin parpadeos, lo que prioriza su comodidad durante un uso prolongado. Para proteger a los usuarios, incorpora siete tecnologías de confort ocular, entre las que se incluyen la atenuación PWM de 5280 Hz, la pantalla con desenfoque por IA a nivel de chip, exclusiva en el sector, y la tecnología DOT Eye Comfort, pionera en el sector.

Rendimiento insignia con arquitectura de 3 nm

A su vez, MagicPad4 es la primera tablet del mundo que cuenta con el Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm, lo que le confiere una velocidad sin igual y un rendimiento de última generación. Equipada con ocho altavoces HONOR Spatial Audio, ofrece un sonido envolvente para mejorar las experiencias multimedia y garantizar una comunicación clara. Esta potencia se complementa con una batería de 10 100 mAh con HONOR SuperCharge de 66 W, lo que garantiza la productividad durante todo el día y una recarga rápida. Además, mantiene un rendimiento óptimo gracias al sistema de refrigeración HONOR Ice Cooling System, que utiliza una arquitectura térmica 3D de 13 capas con una enorme superficie de disipación del calor de 81 717 mm2.

Productividad de clase PC y conectividad perfecta

MagicPad4 se transforma en una auténtica potencia de productividad al iniciar el modo PC. Esta interfaz inteligente proporciona una experiencia informática de nivel de escritorio, con un sistema de gestión de archivos de clase PC, barras de navegación y compatibilidad total con el ratón. Los usuarios pueden aprovechar los atajos de escritorio habituales, como Ctrl+C, Alt+Tab y gestos complejos de selección múltiple, para gestionar el avanzado sistema multiventana. Esta transición perfecta de la interfaz de tableta a la de escritorio permite una multitarea de alta eficiencia que rivaliza con los portátiles tradicionales.

Oficina eficiente con IA y conectividad perfecta con iPhone/iPad/Mac – cambiar lo de oficina suena raro

Más allá de la potencia bruta, MagicPad4 integra herramientas avanzadas de IA y una conectividad revolucionaria para optimizar los flujos de trabajo modernos. HONOR AI Memo actúa como un asistente inteligente que genera automáticamente las actas de las reuniones e identifica a los participantes, con toda la ayuda adicional de AI Meeting Agent, Smart Reminder, AI Summary, AI Voiceprint Noise Cancellation, etc. Además, a través de HONOR Connect, el dispositivo logra una conectividad perfecta entre marcas, lo que permite que la tableta funcione como una pantalla extendida para ordenadores Mac y habilita la conexión y el intercambio instantáneos entre todas las marcas, incluyendo ahora incluso iPhone, iPad y Mac.

Disponibilidad

HONOR MagicPad4 (12GB+256GB) está disponible en gris y blanco. La disponibilidad en tiendas será a partir del 2 de marzo.