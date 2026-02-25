Deshacer John Carpenter’s Toxic Commando invoca al mismo Maestro del Terror en un nuevo tráiler de animación

El nuevo tráiler de John Carpenter’s Toxic Commando invoca al mismo Maestro del Terror

John Carpenter pone su voz en un nuevo tráiler de animación de corte retro con un tema synthwave de la banda sonora original de Gunship

Focus Entertainment y Saber Interactive estrenan un tráiler de animación muy especial de John Carpenter’s Toxic Commando, el shooter de acción y terror inspirado en los 80 que llegará el 12 de marzo a todas las plataformas.

Puedes ver el tráiler de animación

Una obra visual que conmemora la experiencia de John Carpenter’s Toxic Commando

El tráiler de hoy da vida al espíritu de películas de acción desenfrenada entre amigos en forma de vibrantes dibujos animados. Creado por el aclamado Gizmo Animation, este tráiler de animación también presenta a John Carpenter como un aterrador zombi fiestero, poniendo voz a su personaje el propio Maestro del Terror, que prepara el escenario para un apocalipsis como ningún otro.

Dando vida a este mundo vibrante y capturando perfectamente la energía de las películas de los 80 está la canción synthwave de la banda original Gunship, «Tell Me When the World Stops Ending«, compuesta específicamente para el tráiler.

Una mezcla de animación, voz y música que fluye de forma natural y ponen de manifiesto la habilidad y dedicación de todo el equipo.

Demo por tiempo limitado: Reúne a tu escuadrón y colada en la fiesta de zombis

La primera demo jugable de John Carpenter’s Toxic Commando ya está disponible hasta el 2 de marzo en Steam. . ¡Prepárate para vivir la destrucción zombi con tus colegas y disfrutar volando por los aires interminables hordas de zombis que quieren devorarte la cara!

Reserva la edición Standard o Blood (y consigue un DLC gratis)

John Carpenter’s Toxic Commando tendrá dos ediciones: la Edición Estándar y la Edición Blood, ambas ya disponibles para su reserva anticipada en las cadenas adscritas a la promoción, así como en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Epic Games Store y Steam.

Las reservas anticipadas de cualquier edición incluyen el DLC Leon’s Secret Stash gratis.

Además del juego base, la Blood Edition incluye el Bloody Pass, que incluye:

2 DLC post-lanzamiento con skins únicos para cada personaje, armas y vehículos para asegurarte de que eres la tripulación más moderna del apocalipsis

un pack cosmético color dorado para armas + un hechizo para tu arma + 1 skin por personaje

¡Consigue tu edición antes de que los no-muertos te infecten!

John Carpenter’s Toxic Commando se estrena el 12 de marzo, de 2026. Reserva antes de que sea demasiado tarde, en PlayStation 5, Xbox Series X|S, y PC, a través de Steam y Epic Games Store.