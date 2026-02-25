RAINBOW SIX MOBILE disponible en todo el mundo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Los jugadores de dispositivos iOS y Android de todo el planeta ya tenemos nuevo juego el Tom Clancy’s Rainbow Six® Mobile, un shooter táctico free-to-play en primera persona para móviles.

Desarrollado por Ubisoft Montreal con la ayuda de varios estudios de codesarrollo, Rainbow Six® Mobile ofrece una auténtica experiencia Rainbow Six® Siege, en la que el juego táctico se une a la acción frenética, de la que ahora podemos disfrutar en modo portátil!

Tom Clancy’s Rainbow Six® Mobile, un shooter táctico en primera persona de la afamada franquicia Rainbow Six gratuito para móviles, ya está disponible en todo el mundo para jugadores de dispositivos iOS y Android.

Rainbow Six Mobile, desarrollado por Ubisoft Montreal con la ayuda de varios estudios de codesarrollo, ofrece una auténtica experiencia Rainbow Six® Siege, en la que el juego táctico se une a la acción frenética. Los jugadores se enfrentarán en partidas de 5 contra 5 en el modo principal de juego: Ataque contra Defensa. El bando atacante tendrá que usar drones de observación para obtener información y abrir puntos de entrada de manera estratégica en paredes, suelos y techos destructibles; para evitarlo, el bando defensor colocará barricadas en los puntos de entrada y asegurará su posición con cámaras espía y trampas. Al centrarse en la estrategia, la tensión, el trabajo en equipo y las decisiones vitales, Rainbow Six Mobile mantiene intacto el ADN de la franquicia, ofreciendo una experiencia que le resultará conocida a los fans de toda la vida, pero perfectamente adaptada y optimizada para dispositivos móviles.

“En el equipo de Rainbow Six Mobile nos enorgullecemos de lo que hemos creado, y nos morimos de ganas de que los jugadores de todo el mundo puedan probarlo por fin”, ha dicho Olivier Albarracin, Game Director de Rainbow Six Mobile. “Trasladar la intensidad, la estrategia y el trabajo en equipo de Rainbow Six a una experiencia pensada para móviles desde el primer momento ha sido todo un reto, pero también un placer. Tenemos ganas de que los jugadores descubran lo depurado de la jugabilidad, el cariño que el equipo ha puesto en todos los detalles, y las formas nuevas en que esta versión de Siege puede jugarse y disfrutarse de manera portátil”. Rainbow Six Mobile se ha desarrollado en exclusiva para móviles, mezclando nuevas características creadas específicamente para esta versión con aspectos clave heredados de Rainbow Six Siege, como:

Los modos de juego Bombas, Subidón de bombas y Combate a muerte por equipos.

Acceso a más de 20 agentes, incluyendo a Ash, Mute, Dokkaebi y muchos otros.

Mapas icónicos, como Banco, Frontera, Club, Oregón, Villa y los nuevos mapas exclusivos para móviles, Restaurante y Cumbre.

Un tutorial de bienvenida centrado en los aspectos básicos de Rainbow Six.

Partidas Igualadas, Partidas rápidas y Partidas privadas.

Contenido nuevo en cada temporada.

rainbowsixmobile.com.