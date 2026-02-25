HONOR Magic V6 el plegable más resistente y más fino llega al MWC



HONOR presentas HONOR Magic V6 el plegable más resistente y más fino llega al MWC 2026.

HONOR Magic V6 está a punto de subir el listón en el segmento plegable. Y sí, hablamos de un dispositivo ultrafino que además presume de una resistencia nunca vista hasta ahora. Al combinar materiales de alto rendimiento con una ingeniería pionera, el Magic V6 demuestra que un grosor excepcional no significa sacrificarla resistencia.

Para demostrarlo, sometimos el teléfono a una prueba extrema: El Magic V6 fue el mecanismo de soporte principal de una tirolina, sosteniendo incluso el peso de una persona mientras cruzaba un lago. Una manera poco convencional (pero muy clara) de demostrar que delgado no significa frágil 😉 ¡No te pierdas el vídeo!

Algunos highlights que lo convierten en un nuevo referente del sector:

El HONOR Magic V6 no es solo cuestión de diseño. Es una declaración de intenciones en durabilidad dentro del mundo foldable.

