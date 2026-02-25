Marvel: Lobezno llegará el próximo 15 de septiembre en exclusiva a PS5



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


Marvel: Lobezno llegará el próximo 15 de septiembre en exclusiva a PS5

Marvel: Lobezno llegará el próximo 15 de septiembre en exclusiva a PS5

Ya disponible para añadir a la lista de deseos. Conviértete en un arma viviente. Mientras busca respuestas sobre su pasado, Lobezno hará lo que sea necesario: desatar un brutal combate con garras, una furia violenta y una determinación implacable para atravesar el misterio del hombre que solía ser. De Insomniac Games, los desarrolladores de la aclamada franquicia Marvel’s Spider-Man, llega Marvel: Lobezno, una nueva visión de un personaje icónico basado en los cómics de Marvel. Desarrollado en colaboración con Marvel Games y Sony Interactive Entertainment, Marvel: Lobezno llegará a consolas PlayStation®5 en otoño de 2026

Marvel: Lobezno, el esperado juego de Sony Interactive Entertainment desarrollado en colaboración con Marvel Games, llegará en exclusiva a PlayStation 5 el próximo 15 de septiembre y ya puede añadirse a la lista de deseos a través de PlayStation Store.

Esta nueva aventura protagonizada por el icónico personaje Lobezno está siendo desarrollada por el estudio Insomniac Games, los responsables de la galardonada franquicia Marvel’s Spider-Man, y ofrecerá una versión única del personaje interpretado por Liam McIntyre.

Logan se embarca en una aventura de escala global para desentrañar los secretos de su pasado, enfrentándose con brutalidad a distintos enemigos y facciones mientras lidia con su naturaleza violenta y su condición de héroe involuntario. Con la aparición de personajes como Mística y Omega Red, la trama lo llevará a escenarios como Madripoor, Canadá y Tokio, combinando combate rápido y feroz, acción intensa y una narrativa profunda centrada en el lado más crudo y humano del icónico mutante. El título estará disponible el próximo 15 de septiembre y ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation Store.

Más información disponible visitando la página oficial del juego

. Leer artículo completo en Frikipandi Marvel: Lobezno llegará el próximo 15 de septiembre en exclusiva a PS5.

Te interesa

honor magic 8 pro

¿Por qué el HONOR Magic8 Pro sigue superando al Samsung Galaxy S26 Ultra?

Aunque el HONOR Magic8 Pro se lanzó hace unos meses, sigue destacando, sobre todo frente al recién …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.