Marvel: Lobezno llegará el próximo 15 de septiembre en exclusiva a PS5

Ya disponible para añadir a la lista de deseos. Conviértete en un arma viviente. Mientras busca respuestas sobre su pasado, Lobezno hará lo que sea necesario: desatar un brutal combate con garras, una furia violenta y una determinación implacable para atravesar el misterio del hombre que solía ser. De Insomniac Games, los desarrolladores de la aclamada franquicia Marvel’s Spider-Man, llega Marvel: Lobezno, una nueva visión de un personaje icónico basado en los cómics de Marvel. Desarrollado en colaboración con Marvel Games y Sony Interactive Entertainment, Marvel: Lobezno llegará a consolas PlayStation®5 en otoño de 2026

Marvel: Lobezno, el esperado juego de Sony Interactive Entertainment desarrollado en colaboración con Marvel Games, llegará en exclusiva a PlayStation 5 el próximo 15 de septiembre y ya puede añadirse a la lista de deseos a través de PlayStation Store.

Esta nueva aventura protagonizada por el icónico personaje Lobezno está siendo desarrollada por el estudio Insomniac Games, los responsables de la galardonada franquicia Marvel’s Spider-Man, y ofrecerá una versión única del personaje interpretado por Liam McIntyre.

Logan se embarca en una aventura de escala global para desentrañar los secretos de su pasado, enfrentándose con brutalidad a distintos enemigos y facciones mientras lidia con su naturaleza violenta y su condición de héroe involuntario. Con la aparición de personajes como Mística y Omega Red, la trama lo llevará a escenarios como Madripoor, Canadá y Tokio, combinando combate rápido y feroz, acción intensa y una narrativa profunda centrada en el lado más crudo y humano del icónico mutante. El título estará disponible el próximo 15 de septiembre y ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation Store.

