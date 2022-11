God of War Ragnarök en la lucha por el GOTY de 2022. Listado del mejor juego del año

Compartir Facebook

ora que ya sabemos cuáles son los nominados a Mejor Juego del Año (Game of the Year) en los premios GOTY de The Game Awards y podemos dar nuestro favorito. Para nosotros en Frikipandi sería God of War Ragnarok que hicimos hace poco Análisis del videojuego God of War Ragnarok en PS5

Aunque Elden Ring es el otro con mucho peso. Que lo nuevo de FromSoftware se llevase el premio no sería ninguna sorpresa, pues allá en su momento acumuló decenas de 10/10 en muy diversos medios. Tuvo un impacto tremendo, generó muchísimo a nivel mediático. Y como tercero en discordia sería Horizon Forbidden West. El otro exclusivo de Sony nominado destaca por el carisma de su protagonista, su gran dirección artística y su guión.

El presentador y productor de The Game Awards, Geoff Keighley, ha revelado los videojuegos nominados a estos premios en su novena edición, en los que se muestra un claro liderazgo de God of War Ragnarok, que cuenta con diez nominaciones, seguido de Elden Ring, con siete.

El tercer puesto entre los favoritos es para Stray, que cuenta con seis nominaciones. Además, también se encuentran clasificados en esta categoría A Plague Tale: Requiem y Xenoblade Chronicles 3, como se recoge en la web de los premios.

En la categoría de mejor editor, Sony Interactive Entertainment es el más aclamado, con un total de 20 nominaciones. Detrás de Sony se encuentran Annapurna Interactive y Nintendo, ambos con once. En tercer lugar Bandai Namco, que cuenta con ocho, y por último Riot Games, que tiene seis nominaciones.

Este año hay mucha calidad entre los juegos. para el GOTY de 2022

Los candidatos son:

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Si quiere puedes votar

https://www.thegameawards.com/nominees

Os dejamos el vídeo de la presentación

En esta edición de The Game Awards se ha contemplado una nueva categoría de mejor adaptación, que consiste en valorar las películas y series basadas en videojuegos. Los nominados en este ámbito son Arcane: League of Legends, Cyberpunk: Edgerunners, The Cuphead Show!, Sonic the Hedgehog 2 y Uncharted.

Asimismo, otros muchos juegos están nominados en las múltiples categorías que incluyen estos premios dedicadas a ‘eSports’ o a creadores. Algunos de estos videojuegos son Marvel Snap, Immortality, Call of Duty: Modern Warfare II, Splatoon 3, Tunic, Cult of the Lamb, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, MultiVersus, Vampire Survivor y Overwatch 2.

¿Quién será el ganador? El año pasado ‘It Takes Two‘, el videojuego de acción y aventuras desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronci Arts, que fue galardonado con el premio de Juego del Año en The Game Awards 2021. El 9 de diciembre sabremos su sucesor en a gala.

