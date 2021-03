It Takes Two, la emocionante aventura cooperativa de EA y Hazelight, ya disponible

Experimenta la unión entre narrativa y mecánicas de juego como nunca antes lo habías vivido, con una variedad de sorpresas que mantendrá a los jugadores entretenidos durante todo el videojuego. Los jugadores podrán invitar a un amigo a jugar la aventura completamente gratis con el Pase de Amigo.

Hazelight Studios, ganador del premio BAFTA, y Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) han lanzado It Takes Two, una experiencia puramente cooperativa que ofrece una aventura de plataformas que rompe por completo con el género, disponible en PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Origin y Steam. Con una jugabilidad única y variada que se entrelaza a la perfección con la narrativa, It Takes Two sube la apuesta por la innovación cooperativa y pone a los jugadores en un emocionante viaje para disfrutar tanto en el sofá como online con un amigo. It Takes Two embarcará a los jugadores en el alocado viaje de Cody y May, una pareja enfrentada que debe aprender a trabajar de forma conjunta y superar sus diferencias para escapar del mundo fantástico en el que se encuentran.

«Tenemos ante nosotros una auténtica revolución y el género cooperativo no va a tener ni idea de lo que se le viene encima«, destaca Josef Fares, fundador y director del juego en Hazelight Studios. «Habrá momentos en los que el videojuego te hará reír, otros en los que te tocará la fibra sensible e incluso momentos en los que tu pulso se acelerará por su frenética jugabilidad. Todo está ahí, y estamos deseando escuchar lo que los fans tienen que decir al respecto.»

«Hazelight va más allá de la innovación como verdaderos innovadores con su enfoque de desarrollo de videojuegos, construyendo experiencias que unen a los jugadores de una forma muy original«, apunta Steve Pointon, SVP 3rd Party Content & Development de Electronic Arts. «Son en todos los sentidos artistas electrónicos y nos sentimos honrados de haberles apoyado con su inspiradora visión para It Takes Two, una aventura de acción que mezcla íntimamente el humor, el corazón y la jugabilidad en una experiencia cooperativa como ninguna otra.»

Mientras los jugadores intentan desenredar la complicada red en la que están atrapados Cody y May debido a un hechizo mágico que los ha convertido en muñecos, se encontrarán con alocados desafíos en cada esquina. La naturaleza impredecible de cada nivel llevará a los jugadores a través de una experiencia de juego excepcionalmente metafórica que cuenta una historia universal de las relaciones sentimentales, ya que Cody y May deberán trabajar juntos para salvar su fracturado matrimonio al borde del divorcio. Ya sean aspiradoras desatadas, gurús del amor horteras con un montón de opiniones o un club nocturno que necesita desesperadamente un DJ, los obstáculos aparecerán en cada esquina, dando lugar a algunos momentos hilarantes.

Con más de 60 análisis puntuándolo con una nota de más de 90 sobre 100, It Takes Two ofrece a los jugadores una importante funcionalidad ya que el videojuego lleva un Pase de Amigo*, con el que podrán invitar a un amigo a jugar con ellos la aventura de forma gratuita. Los jugadores también podrán probar el primer nivel del juego con la prueba gratuita del Pase de Amigo**, que podrá descargarse por separado del videojuego principal. Una vez finalizada la prueba, solo un jugador tendrá que adquirir el videojuego completo para seguir jugando. It Takes Two ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Origin y Steam por 39,99€. Los miembros de EA Play podrán conseguir It Takes Two por mucho menos al tener un 10% de descuento en todas las compras digitales. Los miembros de EA Play Pro tendrán acceso al videojuego completo el día del lanzamiento.

Para conocer más información y para estar al día sobre It Takes Two, visita la página web, sigue a EA Originals en Facebook e Instagram, o sigue a Electronic Arts en Twitter. Si quieres ver el tráiler de lanzamiento de It Takes Two visita: https://youtu.be/nh85BaIF0rk

* El modo cooperativo en línea requiere conexión a Internet, cuenta EA y un amigo en línea en la misma plataforma y/o en la siguiente generación, o la prueba gratuita del pase de amigo instalada.

** No tiene coste alguno para los que jueguen en modo cooperativo en el sofá, los jugadores que jueguen online necesitarán una cuenta de PlayStation Plus o Xbox Gold.