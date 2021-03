¿Cuáles son los juegos del 2021 para PS4 o Playstation 5 para el 2021?

Os dejamos un listado con los juegos del 2021 para PS4 o Playstation 5.

Llega el momento de hacer planes y marcar días en el calendario con los mejores juegos de PS4 en 2021 y los más esperados. Una recopilación que iremos actualizando con todas las fechas de lanzamiento y joyas que llegarán o han llegado a la consola de Sony.

¿Cuáles son los juegos del 2021 para PS4 o Playstation 5?

Os ponemos algunos juegos disponibles y los que van a llegar en este 2021.

Disponibles – Los juegos del 2021 para PS4 o Playstation 5

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Precio: 14,99 euros

Convertido en juego de culto tras desaparecer de la faz de la Tierra sin dejar rastro, Scott Pilgrim contra el mundo vuelve a la vida en forma de remake para que los fans del beat’em up nos liemos a tortazos con Scott, Ramona y compañía.

Fecha: 20 de enero

Lo poco probado hasta ahora de Hitman 3 da buena cuenta del juegazo que apunta a ser el retorno del Agente 47. Escenarios aún más grandes y de bastísimas posibilidades para una aventura de sigilo y acción en la que dos partidas difícilmente serán similares.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Fecha: 4 de febrero

Con Werewolf: The Apocalypse – Earthblood estamos ante uno de esos doble A que bien puede apañarte un par de tardes cuando salga a principios de febrero o cuando, probablemente, acabe llegando a un servicio de suscripción. Por lo loco de la propuesta puede ser un buen pasatiempo.

Little Nightmares 2

Fecha: 11 de febrero

He aquí otro de los pequeños grandes juegos que disfrutaremos a principios de año. Little Nightmares 2 trae energías renovadas para continuar la historia y estrategia del primero, la de ofrecernos una aventura de terror y tensión mientras superamos puzles y plataformas.

Fecha: 23 de febrero

La buena gente de Omega Force le tiene más que cogido el truco a los musou, así que a la hora de crear uno de Persona 5 había pocas dudas sobre a quién le caería el encargo. Dicho y hecho, a la vuelta de la esquina tenemos Persona 5 Strikers junto a una buena ración de tollinas y hack’n slash.

Fecha: 26 de marzo

No vamos sobrados de plataformas de estética inocente y colorida, así que la llegada de Balan Wonderworld debería ser no sólo una buena noticia para los fans de Yuji Naka, sino también para todos aquellos fans del género que recibimos novedades de higos a brevas.

Fecha: 26 de marzo

Tras las buenísimas sensaciones que nos dejó A Way Out había muchas ganas de ver qué traería Josef Fares bajo el brazo con su próximo juego. El resultado no podía ser más prometedor. Una aventura descafeinada que vuelve a estar centrada en el cooperativo y lleva por nombre It Takes Two.

Kena: Bridge of Spirits

Fecha: marzo de 2021

Hay muchas ganas de comprobar hasta qué punto Kena: Bridge of Spirits es un juego tan potente como pintaba en su primer vídeo. Lamentablemente nos ha tocado esperar más de la cuenta para ponerle la mano encima -debía llegar con el lanzamiento de PS5-, pero por suerte su llegada no se alargará mucho más.

Outriders

Fecha: 1 de abril

No es Bulletstorm ni se le parece, pero aunque no sea el nuevo juego soñado de People Can Fly aún queda por ver de qué es capaz. Tras un generoso retraso, Outriders finalmente llegará a principios de abril para demostrar si lo de poner la vista sobre Destiny les ha funcionado o no.

Nier Replicant

Fecha: 23 de abril

Nier Replicant ver.1.2447 tiene el difícil objetivo de hacernos reconectar con la entrega de 2010 y superar la excelencia de Nier Automata. No hay mucha preocupación por ver cómo Yoko Taro vuelve a superarse, así que lo único que nos queda es esperarlo con ganas.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Fecha: abril de 2021

Los fans del espíritu metroidvania tienen en F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch uno de esos juegos que merece la pena tener en el radar. A nivel visual huele a delicia y en lo jugable tampoco parece estar nada mal. Ojalá sea uno de esos juegos de los que seguimos hablando meses después de su lanzamiento.

Back 4 Blood

Fecha: 22 de junio

Con un nombre que deja aún más claro que esto viene de los creadores de Left 4 Dead y tiene saborcillo a secuela espiritual, Back 4 Blood nos devolverá a la locura cooperativa de aniquilar zombis y monstruos mientras cuidamos nuestras espaldas y las de nuestros compañeros. .

Horizon Forbidden West

Fecha: 2a mitad 2021

Queda por ver hasta qué punto el Horizon Forbidden West mostrado se parece o no a lo que finalmente llegará a PS4. Eso y, por supuesto, si Guerrilla mantiene su palabra de lanzarlo este año en ambas plataformas. Nosotros cruzaremos los dedos para que así sea.

Riders Republic

Fecha: 2021

Con Steep estuvimos ante una situación similar -poca promoción y no saber a qué atenerse- y parece que Ubisoft planea repetir la jugada con Riders Republic. El objetivo es más o menos el mismo, el de ofrecer un título de mundo abierto centrado en los deportes extremos y con un gran peso en el multijugador y la socialización a través del juego.

Babylon’s Fall

Fecha: 2021

La ronda de títulos sin fecha o ventana de lanzamiento cerrada la iniciamos con Babylon’s Fall, el juego de Platinum Games y Square Enix que vuelve a invitarnos a caer en batallas a espadazo limpio con gigantes de nombre Combo y apellido Parry.

Biomutant

Fecha: 2021

Biomutant es uno de los futuros juegos estrella de THQ, pero en realidad lleva una buena temporada siéndolo y seguimos esperando que aterrice en las tiendas. Lo último que se ha dado a conocer de esta aventura RPG es que no lo veremos rondando por las plataformas habituales hasta después de abril de 2021.

Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo

Fecha: 18 de marzo

Parece justo tener ciertas dudas con el remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo de Ubisoft, pero el toque de atención de su presentación y la necesidad de revitalizar la saga probablemente hayan encendido las alarmas adecuadas. De llegar en buenas condiciones puede ser un auténtico regalazo para los fans de la saga y el juego.

Far Cry 6

Fecha: 2021

Ubisoft tenía un montón de juegos en camino y, entre todos ellos, Far Cry 6 era uno de los más prometedores. Debía llegar en febrero de este año, pero finalmente se retrasó a una ventana de lanzamiento que va de abril a septiembre de 2021. Queda por ver si finalmente se hace un hueco en ese periodo o toca esperar un pelín más.

Gotham Knights

Fecha: 2021

Otro al que le tenemos muchas ganas pero aún no ha dado a conocer todos sus planes es Gotham Knights, la secuela espiritual de la saga Arkham de manos de los creadores de Arkham Origins. Con que sea la mitad de bueno que esa lamentablemente ignorada joya, nos quedamos contentos.

Hogwarts Legacy

Fecha: 2021

Los rumores sobre Hogwarts Legacy han sido una constante durante los últimos años, así que la idea de tenerlo a la vuelta de la esquina no podría ser más ilusionante. Sin Harry Potter y sus amigos, pero sí con todo lo demás, volveremos a Hogwarts para sobrevivir a nuestro propio curso en la escuela de magia.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Fecha: 2021

Ojo a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga porque es el típico juego al que no le prestas atención y la pintaza que tiene no es ni medio normal. Apunta a ser la iteración definitiva de la franquicia de juegos de Lego.

Mass Effect Legendary Edition

Fecha: junio de 2021

Otro de los proyectos con el que han corrido ríos de tinta ha sido el remake/remasterización de la trilogía original de Mass Effect. Lamentablemente tocará conformarse con lo segundo, pero cualquier excusa es buena para volver a la saga de EA y BioWare.

Oddworld: Soulstorm

Fecha: 2021

Oddworld: Soulstorm será a Abe’s Exoddus lo que New ‘n’ Tasty fue para Abe’s Oddysee. Un remake con cierta reinterpretación del clásico de PSX en el que seguir con nuestra particular huida de Rupture Farms. Un chute de nostalgia para los que acompañamos a Abe hace una eternidad.

Rainbow Six Quarantine

Fecha: 2021

Rainbow Six Quarantine tiene por delante un reto complejo. Estamos ante una mezcla del popular juego de tiros competitivo con el cooperativo de un juego a lo Left 4 Dead. Una mezcla que, bien tirada, puede convertirse en una de las experiencias más recomendables del año para disfrutar con amigos.

The Lord of the Rings – Gollum

Fecha: 2021

Visto que nunca podremos gozar de un remake del mejor juego de El Señor de los Anillos, el de Las Dos Torres de EA para PS2, tocará volver a la Tierra Media acompañado de lo segundo mejor que nos ha dejado la saga, el personaje de Gollum. Una aventura de la que aún no sabemos demasiado bien qué esperar, pero que sólo por el tirón que tiene detrás invita a estar atentos.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Fecha: 2021

El Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 de Hardsuit Labs y Paradox promete ser uno de esos RPG que acaben convirtiéndose en uno de los juegos del año. El potencial que hay detrás es tremendo y las ganas de perdernos en su mundo vampírico aún mayores.

Espero que os guste el listado de los juegos del 2021 para PS4 o Playstation 5