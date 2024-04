Ya disponible SaGa Emerald Beyond -Tráiler lanzamiento

Compartir Facebook

FORJA TU PROPIA HISTORIA EN SAGA EMERALD BEYOND, YA DISPONIBLE

La serie celebra su 35º aniversario publicando un nuevo título independiente para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, iOS y Android.

SQUARE ENIX® ha lanzado hoy la nueva entrega de la legendaria serie SaGa, titulada SaGa Emerald Beyond, para Nintendo Switch™, las consolas PlayStation®5 (PS5®) y PlayStation®4 (PS4®), PC (STEAM®)* y los dispositivos iOS y Android**. SaGa Emerald Beyond cuenta con las mejores señas de identidad de la serie, como es el sistema de escenarios libres y los combates estratégicos, para ofrecer una experiencia de juego única a cada jugador.

El tráiler de lanzamiento puede verse aquí.

SaGa Emerald Beyond combina los elementos de los combates y los escenarios libres típicos de esta franquicia de juegos de rol para proporcionar la experiencia de SaGa definitiva a los fans de la serie y a quienes la descubren por primera vez. En el juego encontraremos, entre otras muchas cosas, combates tremendamente estratégicos, personajes muy distintos con historias fascinantes y una trama que evoluciona en función de nuestras decisiones. El último título de la serie SaGa supone el regreso de algunas leyendas de la serie, como el creador Akitoshi Kawazu, el compositor Kenji Ito y el ilustrador Satoshi Kuramochi, que han cogido lo que los fans de SaGa adoran para crear un juego del que disfrutarán todo tipo de jugadores.

«En 2024 la serie SaGa cumple 35 años. Además, esta es la primera vez que publicamos un nuevo título de SaGa simultáneamente en todo el mundo. Sin nuestros fans, esto no habría sido posible. SaGa Emerald Beyond es el resultado de 35 años de innovación, de experimentación y de explorar personalmente qué hace que un RPG sea un RPG. Espero que nuestros fans de siempre disfruten de las innovaciones y de los guiños a anteriores títulos de SaGa. También animo a los jugadores nuevos a aceptar la propuesta que ofrece Emerald y embarcarse en esta nueva aventura. Espero que todo aquel que lo juegue viva una experiencia inolvidable». – Akitoshi Kawazu, director general de la serie SaGa

«Como fan de SaGa desde hace mucho tiempo que ahora tiene el honor de trabajar en la serie, no puedo estar más orgulloso de presentar SaGa Emerald Beyond al mundo. Este título tiene todas las cosas que en su día hicieron que me enamorara de la serie SaGa, desde el sistema de escenarios libres hasta los desafiantes combates estratégicos y los personajes muy diversos e intrigantes. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la increíble contribución que ha hecho el compositor Kenji Ito. Me enorgullece decir que hemos incorporado medidas para acoger a los jugadores nuevos con ls emerald waves, un elemento clave en la historia que guiará a los jugadores en su aventura. Espero que jugando a SaGa Emerald Beyond se aprecie la pasión y el cariño hacia la serie demostrados por el equipo, cuya dedicación la ha mantenido viva durante 35 años». – Masanori Ichikawa, productor de la serie SaGa

Quienes quieran probar SaGa Emerald Beyond todavía pueden descargar las tres demos específicas de las plataformas Nintendo Switch, PS5/PS4 y PC. Las demos ofrecen varias horas de contenido centrado en la trama de tres personajes (uno por plataforma) y deja entrever lo que pueden esperar en el juego completo con todo el elenco. Es posible transferir los datos guardados de la demo al juego completo en la plataforma correspondiente.

SaGa Emerald Beyond ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC y dispositivos iOS y Android. El juego ha recibido la clasificación PEGI 12. Más información: https://saga-franchise.square-enix-games.com/en-gb/games/sgeb

