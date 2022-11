Compartir Facebook

NVIDIA lanza sus controladores para la GeForce RTX 4080. NVIDIA ha anunciado el lanzamiento de nuevos controladores, tanto Studio como Game Ready, preparados para la nueva tarjeta gráfica GeForce RTX 4080.

La actualización del Game Ready Driver está optimizada para ofrecer el mejor rendimiento en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Los usuarios con una tarjeta gráfica GeForce RTX 40 Series podrán aprovechar DLSS 3 a partir del la salida del juego, el 18 de noviembre. El título protagonizado por El Hombre Araña llegará a PC cargado de nuevas tecnologías: DLSS 3, DLAA, Reflex y reflejos y sombras con trazado de rayos. Los usuarios con tarjetas gráficas RTX de anteriores generaciones podrán utilizar DLSS 2.

El nuevo controlador Game Ready también asegura la mejor experiencia en nuevos lanzamientos como Warhammer 40,000: Darktide, que incluye varios efectos con trazado de rayos, y World of Warcraft: Dragonflight. Además, los últimos drivers dan soporte a las actualizaciones de Monster Hunter Rise: Sunbreak, ahora compatible con NVIDIA DLAA, y WRC Generations – The FIA WRC Official Game.

Este Game Ready Driver también incluye soporte para el estándar HDR10+ GAMING, y añade mejoras a DLSS 3 en G-SYNC y VSYNC, CUDA 12, doce nuevos monitores G-SYNC Compatible, y 7 juegos más para la optimización en un clic de GeForce Experience.

Para obtener información más detallada acerca de estos controladores, los usuarios interesados pueden visitar la página oficial de la compañía.

NVIDIA lanza un nuevo Studio Driver con la GeForce RTX 4080

NVIDIA también ha anunciado el lanzamiento de su último Studio Driver, que llega optimizado para las tarjetas gráficas GeForce RTX 4080. Los profesionales creativos ya pueden hacerse con la nueva GPU, que con los nuevos controladores proporciona una mejora del rendimiento del 160% respecto a la GeForce RTX 3080 Ti, de la anterior generación.

Con esta actualización de controladores, se han presentado varias mejoras que pueden ayudar a acelerar los flujos de trabajo, así como a mejorar la experiencia con varias aplicaciones:

DLSS 3 ahora está disponible en NVIDIA Omniverse Beta. La tecnología impulsada por inteligencia artificial de NVIDIA aumenta los cuadros por segundo considerablemente y mejora la previsualización en el viewport, algo de gran ayuda para artistas 3D.

AV1 ya está integrado en OBS Studio, DaVinci Resolve y Adobe Premiere Pro (a través del plugin Voukoder). Os dejamos un video de como instalarlo.

Los nuevos codificadores duales mejoran la captura y la exportación de video. Programas de edición de primera línea, como Adobe Premiere Pro (a través del plugin Voukoder), JianYing Pro, DaVinci Resolve y MAGIX Vegas Pro han añadido recientemente la compatibilidad con los codificadores duales, llegando a doblar la velocidad de exportación.

Para demostrar el rendimiento de las nuevas tarjetas de NVIDIA y el impacto de los controladores Studio Ready, el cineasta Casey Faris y su estudio, Release the Hounds!, han querido mostrar el trabajo realizado en el corto Tuesday on Earth. Gracias a su GPU RTX, Faris ha podido editar más rápido, acelerar el retoque de color e implementar efectos especiales dignos de Hollywood. Para saber más acerca de su trabajo y del nuevo Studio Driver, los usuarios pueden visitar el blog de Studio. Aquellos que estén interesados en conseguir una GeForce RTX 4080, pueden consultar el buscador de productos. Para finalizar, NVIDIA ha anunciado una nueva acción para dar voz a los artistas y diseñadores que emplean NVIDIA Studio. Quien quiera participar, podrá enviar un arte con temática invernal en Instagram, Twitter o Facebook y formar parte del #WinterArtChallenge.

