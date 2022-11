AWS abre región en España

Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), ha anunciado hoy el lanzamiento de su octava Región de Infraestructura en Europa, la Región AWS Europa (España). A partir de hoy, los desarrolladores, las startups, los emprendedores y las empresas, así como las organizaciones públicas, educativas y sin ánimo de lucro, tendrán aún más opciones para ejecutar sus aplicaciones y apoyar a sus usuarios finales desde centros de datos ubicados en España, haciendo uso de tecnologías avanzadas de AWS para impulsar la innovación. AWS estima que su inversión proyectada en la construcción y operación de la nueva Región apoyará más de 1300 puestos de trabajo a tiempo completo, con una inversión planeada de 2500 millones de euros en España a lo largo de 10 años. AWS también estima que la nueva Región añadirá 1800 millones de euros al producto interior bruto (PIB) español a lo largo de 10 años. Como parte de su compromiso con la Región, AWS también ha anunciado un Fondo AWS InCommunities de 150 000 euros en Aragón, donde se encuentra la Región AWS Europa (España), para ayudar a grupos, escuelas y organizaciones locales a iniciar nuevos proyectos con impacto en la comunidad local. Para obtener más información sobre la infraestructura global de AWS, visita aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“La nube permite a organizaciones de todo tipo y tamaño acelerar la innovación, mejorar los procesos empresariales y reinventar las experiencias de sus clientes y usuarios finales”, ha dicho Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura de AWS. “Estamos cumpliendo nuestra promesa de construir una nueva infraestructura local de categoría mundial para ayudar a los clientes en España a lograr los más altos niveles de seguridad, disponibilidad y resiliencia. También estamos orgullosos de invertir en Aragón y apoyar proyectos para la comunidad liderados por escuelas y organizaciones locales. Nuestra inversión en la Región AWS Europa (España) refleja el compromiso a largo plazo de AWS de apoyar el desarrollo económico del país, la creación de empleo y el crecimiento empresarial”.

“Damos la bienvenida a la inversión en España de una de las empresas tecnológicas líderes en el mundo, ha comentado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. «La apertura de la Región AWS Europa (España) es un hito importante que ayuda a posicionar nuestro país como una economía digital líder”.

Con el lanzamiento de la Región AWS Europa (España), AWS tiene 93 Zonas de Disponibilidad en 29 regiones geográficas, con planes anunciados para lanzar 18 Zonas de Disponibilidad más en seis Regiones de AWS en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda y Tailandia. Las Regiones de AWS se componen de Zonas de Disponibilidad que localizan la infraestructura en ubicaciones geográficas distintas y separadas. La Región AWS Europa (España) consta de tres Zonas de Disponibilidad y se une a las siete Regiones europeas de AWS existentes en Dublín, Estocolmo, Fráncfort, Londres, Milán, París y Zúrich. Las Zonas de Disponibilidad están ubicadas lo suficientemente lejos unas de otras como para respaldar la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para las aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan varias Zonas de Disponibilidad. Cada Zona de Disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS centrados en alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en múltiples Zonas de Disponibilidad y lograr una tolerancia a fallos aún mayor.

El lanzamiento de la Región AWS Europa (España) proporciona a los clientes que desarrollan aplicaciones en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) acceso a otra Región segura de AWS en la Unión Europea (UE) que ayuda a alcanzar los niveles más altos de seguridad, cumplimiento y protección de datos. AWS también cuenta con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Nivel Alto, lo que significa que su infraestructura cumple con los más altos niveles de seguridad y cumplimiento para agencias estatales y organizaciones públicas en España.

Los clientes dan la bienvenida a la Región AWS Europa (España)

Las organizaciones españolas se encuentran entre los millones de clientes activos que utilizan AWS cada mes en más de 190 países de todo el mundo, incluyendo decenas de miles de clientes en la Península Ibérica y más del 75 % de las empresas que cotizan en el IBEX35, el principal índice bursátil español. Grandes empresas como Acciona, Atresmedia, Ávoris, Banco Santander, Bankinter, BBVA, CAF, Celsa, Cepsa, Dorna Sports, Endesa, Grup Mediapro, Grupo Henneo, Hijos de Rivera, Madrileña Red de Gas, Mahou San Miguel, Mapfre, Mediaset España, Meliá International Hotels (Meliá), Naturgy, NH Hoteles, Repsol, Santalucía, Securitas Direct y Volotea eligen AWS para incrementar la agilidad y la innovación. Organizaciones del sector público español e instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, Correos, el Gobierno de Aragón, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Real Academia Española, Renfe, el Servicio Cántabro de Salud, la Universitat Jaime I y la Universitat Oberta de Catalunya están utilizando AWS para impulsar el ahorro de costes y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Startups españolas como Cabify, Devo, Fever, Fintonic, Flywire, Glovo, Holaluz, Job and Talent, LactApp, LetGo, Monei, Odilo, RavenPack, Signaturit, Smile and Learn, Telecoming, Wallbox, Wanup, Webbeds y Wefox están construyendo sus negocios en AWS para escalar rápidamente y expandir su alcance geográfico. Las pequeñas y medianas empresas españolas incluidas Ayesa, Cash Converters, Fashiola, Help Flash, Imagina Energía, Materiales de Fábrica, Spherag y Wikiloc, también están adoptando AWS para aumentar la seguridad y la escalabilidad.

BBVA es un grupo global de servicios financieros centrado en el cliente que opera en más de 25 países con 738 mil millones de euros en activos totales, más de 87 millones de clientes y más de 114.000 empleados. “AWS nos ha ayudado a desarrollar nuevos proyectos en menor tiempo, expandirnos rápidamente y aumentar la seguridad mientras cumplimos con las normativas europeas e internacionales. Junto con AWS, hemos desarrollado proyectos innovadores en la nube como BBVA C-fit, una plataforma construida en AWS para simplificar la gestión de los datos de mercado utilizados para la fijación de precios o la gestión del riesgo contable. También desarrollamos e implementamos un sistema de pagos sin contacto cumpliendo con la normativa vigente que nos permitió reducir significativamente los costes gracias a escalar en base a la demanda», ha dicho José Luis Elechiguerra Joven, global head of Engineering de BBVA. “Damos la bienvenida a la región de AWS en España que nos ayudará a continuar acelerando nuestra transformación digital y ofrecer las mejores experiencias bancarias para nuestros clientes”.

Cabify, el primer “unicornio” de España -una startup tecnológica que alcanza los mil millones de dólares en valor de mercado-, opera una aplicación de multimovilidad en más de 40 ciudades en ocho países que conecta a más de 42 millones de usuarios y empresas con el medio de transporte que mejor se adapta a sus necesidades. Cabify confía en AWS para ejecutar su aplicación y rastrear las ubicaciones de los vehículos, permitiendo que los conductores y los pasajeros interactúen. “El alcance global de AWS es extremadamente importante para una empresa de tecnología como Cabify, que ofrece servicios en tiempo real a los usuarios y se centra en la innovación sostenible. AWS ofrece a Cabify la fiabilidad necesaria en este sector en el que el tiempo es clave. También nos ha permitido reducir la latencia de acceso a bases de datos críticas de dos segundos a menos de 45 milisegundos, brindando a conductores y pasajeros una experiencia de calidad”, dijo Carlos Herrera, director de tecnología de Cabify. “Esta nueva región de AWS representa un gran paso hacia la creación de una comunidad tecnológica local en España. Alrededor del 80 % de nuestro equipo técnico tiene su sede en España, por lo que trasladar nuestra inversión en la nube a nuestro país contribuye al desarrollo del talento técnico local. En Cabify trabajamos incansablemente para estar a la vanguardia de la privacidad y la seguridad para nuestros usuarios y la Región AWS Europa (España) simplifica enormemente nuestro cumplimiento con las regulaciones europeas y españolas”.

La Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es la encargada de tramitar y gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda del gobierno a los ciudadanos españoles con menos recursos. “El Ingreso Mínimo Vital se anunció en mayo de 2020, durante los peores meses de la pandemia del COVID-19, y su implementación requería urgencia. Con AWS, GISS encontró la agilidad y seguridad necesarias para el desarrollo y lanzamiento del servicio en seis semanas. La escalabilidad y elasticidad de la infraestructura de AWS nos permitió gestionar 150 000 peticiones el primer día”, dijo Javier Fernández, director de Innovación y Calidad de GISS. “AWS nos permitió construir y escalar rápidamente esta solución para ofrecer un nuevo servicio público a los ciudadanos españoles. Al invertir en una Región en España, AWS promueve la digitalización de la administración pública en España e impulsa la innovación en nombre de los ciudadanos españoles».

Con más de 100 años de historia, el Hospital Clínic de Barcelona es un referente en el sector sanitario público en España. “Colaboramos con AWS para promover la innovación digital en la sanidad y mejorar el servicio al paciente dentro del sistema de salud pública a través de la tecnología en la nube. Estamos migrando a AWS nuestros entornos principales de SAP, incluyendo hasta 9 terabytes de datos, para mejorar la disponibilidad y la seguridad de nuestros sistemas corporativos, optimizar costes y escalar nuestra infraestructura tecnológica. También estamos construyendo un lago de datos en AWS para obtener visibilidad de las operaciones internas y orientadas al paciente, que nos permitirá tomar mejores decisiones basadas en datos reales. El Hospital Clínic también tiene como objetivo convertirse en un hospital inteligente y revolucionar la atención al paciente mediante el uso de servicios de inteligencia artificial y aprendizaje automático de AWS como Amazon Rekognition, que utilizaremos para rastrear el movimiento de materiales en el hospital y optimizar la cadena logística”, afirma Josep M. Campistol, director general del Hospital Clínic de Barcelona. “Vemos el valor del uso de la nube para aumentar la eficiencia de los procesos y centrarnos en ofrecer medicina predictiva y personalizada para atender a los pacientes. La nueva región de AWS en España nos animará a nosotros y a muchas otras organizaciones del sector sanitario a continuar acelerando la innovación centrada en el paciente».

Meliá es una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo, operando más de 390 hoteles en más de 40 países y cuatro continentes. «Desde que comenzamos a trabajar con AWS hemos implementamos tecnología de alta calidad a un coste más bajo, hemos aumentado la agilidad de nuestro negocio y hemos revolucionado la experiencia de cliente. Tras migrar a AWS, hemos reducido nuestros costes de cómputo en un 60 %, un ahorro total de siete cifras. El tiempo de respuesta promedio del sistema central de reservas ha disminuido de 234 milisegundos a 160 milisegundos, lo que mejora la experiencia del cliente para las reservas en línea. Con AWS, también hemos reducido el tiempo de lanzamiento al mercado de nuevos proyectos en un 75 %, acelerando nuestro ritmo de innovación y la disponibilidad de nuevos servicios para nuestros clientes», dijo Chris Palomino, vicepresidente global de Tecnologías de la Información de Meliá. «Ya estamos ejecutando la mayor parte de nuestra infraestructura en la nube líder en el mundo. La nueva región de AWS en España nos permitirá centrarnos en fortalecer nuestras capacidades empresariales, confiar en la mejor tecnología para crear servicios innovadores para nuestros clientes y estar a la vanguardia de la innovación en la industria del turismo».

Renfe, operador ferroviario español de referencia, con más de 500 millones de pasajeros al año y 5000 trenes circulando cada día en España, trabaja con AWS como parte de su proceso de digitalización. “AWS es un aliado tecnológico estratégico para nosotros. Estamos trabajando en un proyecto digital de movilidad como servicio, llamado dōcō, un innovador modelo de plataforma integral de movilidad que ofrece diversas opciones de transporte para los clientes y que utiliza AWS Lambda y Amazon Connect. Los servicios en la nube de AWS permiten a Renfe agilizar los desarrollos, escalar rápidamente en función de la demanda de los clientes y reducir costes. AWS también está ayudando a nuestros empleados a formarse en tecnologías en la nube, ofreciendo acceso gratuito a seminarios, buenas prácticas y cientos de recursos de capacitación”, ha dicho Manel Villalante i Llauradó, director general de Desarrollo y Estrategia de Renfe. “La Región AWS Europa (España) nos ayudará a acelerar nuestra transformación digital para proporcionar servicios públicos más eficientes para todos los españoles y aquellos que visitan nuestro país. La nueva región de AWS también nos ayudará a acelerar las iniciativas digitales, como la modernización de aplicaciones de alta demanda que requieren baja latencia, y convertirnos en una empresa digital basada en datos”.

Repsol, una empresa Fortune 500 fundada en España, es una compañía multienergética global que lidera la transición energética con la ambición de alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Presente en toda la cadena de valor energética, la compañía emplea a 24 000 personas en todo el mundo y distribuye sus productos en más de 90 países a alrededor de 24 millones de clientes. “Estamos trabajando con AWS para acelerar la transformación digital de nuestras operaciones a través de la tecnología en la nube, que aumenta la agilidad y la capacidad de innovación, a la vez que apoya nuestros objetivos de sostenibilidad. Repsol y AWS están trabajando juntos para apoyar una transición energética sostenible mediante el uso de nuevos servicios en la nube. Estamos utilizando computación de alto rendimiento (HPC), gemelos digitales y procesamiento de lenguaje natural en nuestro negocio y Repsol está proporcionando energía renovable para las operaciones globales de Amazon”, dijo Juan Manuel García, chief information officer y chief digital officer de Repsol. “El lanzamiento de la Región AWS Europa (España) es una gran noticia para las empresas que, como Repsol, apuestan por el desarrollo de soluciones digitales innovadoras en la nube”.

Los partners de AWS en España también dan la bienvenida a la región de AWS Europa (España)

La AWS Partner Network (APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISVs) e integradores de sistemas (SIs) de todo el mundo. Los partners de AWS construyen innovadores servicios y soluciones en AWS y APN les ayuda ofreciendo soporte comercial, técnico, de marketing y de llegada a los clientes. Los SIs, partners de consultoría e ISVs que trabajan con AWS ayudan a las empresas del sector privado y público a migrar a AWS, implementar aplicaciones críticas y ofrecen una gama completa de servicios de monitorización, automatización y administración para los entornos de nube de los clientes. Ejemplos de partners de AWS en España incluyen Accenture, ACKStorm, Anadat, Apser, Arrow, Atos, ATSistemas, Audiense, BBVA Next, Capgemini, Claranet, Crayon, Deloitte, Devo, Devoteam, DXC, Evolutio, Fujitsu, IBM, Indra, Inetum, Ingram Micro, Itera, IThinkUPC, Keepler, Kyndryl, Logicalis, MagicBeans, NTT Data, Optiva Media, Outsystems, Paradigma Digital, RedPoints, Seidor, SoftwareOne, Syntax, TD Synnex, TechEdge, Telefónica Tech, T-Systems y Zoi. Para ver la lista completa de partners de AWS, visita aws.amazon.com/partners.

NTT DATA, la novena compañía de servicios de TI más grande del mundo y partner de AWS desde 2010, ayuda a los clientes a planificar, evaluar, desarrollar y lanzar soluciones de AWS que transforman sus negocios combinando el alcance global con foco en los clientes locales. “Trabajamos con AWS para ayudar a las organizaciones en España a innovar, escalar sus negocios y acelerar el crecimiento. El lanzamiento de hoy de la Región de AWS en España es un hito para la aceleración de la transformación digital en el país. La Región de AWS Europa (España) ofrecerá ventajas adicionales a nuestros clientes como baja latencia, eficiencia energética y cumplimiento de los requisitos de residencia de datos en el país. Con la Región de AWS y nuestro equipo altamente calificado de expertos en la nube ayudaremos a nuestros clientes a migrar aplicaciones a AWS, desarrollar nuevos servicios nativos en la nube más rápidamente y modernizar sus negocios”, dijo Sergi Biosca, chief executive officer de NTT DATA España. “Formamos continuamente a nuestro talento en tecnologías cloud y ya hemos certificado a más de 550 personas en AWS en los últimos dos años para ofrecer soluciones transformadoras a nuestros clientes e impulsar el progreso de España”.

Telefónica Tech, AWS Advanced Tier Services Partner, es una empresa líder en transformación digital que ofrece una amplia gama de servicios y soluciones tecnológicas integradas para ciberseguridad, tecnología en la nube, Internet de las Cosas (IoT), big data y blockchain. “Telefónica Tech ha posicionado Acens, una empresa de Telefónica Tech, como centro especializado en AWS para ampliar su cartera de soluciones con servicios de migración, seguridad y optimización en respuesta a la creciente demanda de servicios de AWS en España. Telefónica Tech también ha obtenido la competencia de seguridad de AWS y forma parte del programa Authority to Operate en AWS, todo ello gracias a nuestra profunda experiencia en la arquitectura, configuración, implementación y administración de cargas de trabajo de AWS que ayuda a nuestros clientes a cumplir con los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento en una variedad de sectores”, dijo María Jesús Almazor, CEO de Ciberseguridad y Cloud en Telefónica Tech. «Con la nueva Región de AWS España esperamos ayudar a nuestros clientes a mover cargas de trabajo a AWS y almacenar datos en el país. El acceso a baja latencia y la residencia de datos locales de la nueva Región permitirán a nuestros clientes beneficiarse de la agilidad, la escalabilidad, la seguridad, la flexibilidad y la fiabilidad de AWS”.

Formando a la fuerza laboral española

AWS continúa invirtiendo en la mejora de las habilidades de los desarrolladores, los estudiantes y la próxima generación de líderes tecnológicos en España a través de programas como AWS re/Start, AWS GetIT, AWS Academy y AWS Educate. Desde 2017 AWS ha ayudado a formar a más de 100 000 personas en España en habilidades relacionadas con la tecnología en la nube. Estos programas educativos de AWS ayudan a estudiantes de todo tipo de origen y experiencia a prepararse para carreras en la nube. Los programas educativos de AWS ofrecen acceso a las habilidades necesarias para comenzar una carrera en la nube, ofreciendo desde cursos universitarios hasta programas de formación a tiempo completo y contenido de aprendizaje bajo demanda. AWS y la Cámara de Comercio de Madrid se unieron para traer el programa AWS re/Start a España en 2020. El programa de formación AWS re/Start prepara a personas para roles juniors en la nube y las conecta con posibles empleadores. AWS también colabora con gobiernos regionales en España para introducir el programa AWS Academy en los planes de Formación Profesional (FP). AWS estima que, durante dos años, 6000 estudiantes en Andalucía y 2000 en Aragón accederán a la formación de AWS preparándose para carreras en la nube altamente demandadas. Estos programas son parte del compromiso de Amazon de ayudar a 29 millones de personas en todo el mundo a desarrollar sus habilidades tecnológicas con formación gratuita en la nube para 2025.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon está comprometido con convertirse en una empresa más sostenible y alcanzar las cero emisiones netas de carbono en todas sus operaciones para 2040, 10 años antes del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer firmante en 2019. Como parte de su compromiso Climate Pledge, Amazon está en camino de operar con energía 100 % renovable para 2025, cinco años antes del objetivo original de 2030. Amazon es el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo y, a finales de 2021, alcanzó el 85% de energía renovable en todo su negocio. Amazon ha anunciado 16 proyectos de energía renovable en España con más de 1,5 gigavatios de capacidad renovable. Una vez que estén en pleno funcionamiento, los proyectos de energía renovable de Amazon en España generarán la cantidad equivalente de electricidad necesaria para alimentar 850 000 hogares en España cada año. Las organizaciones que trasladan cargas de trabajo a AWS pueden beneficiarse del efecto neto de los esfuerzos de sostenibilidad de Amazon para reducir su huella de carbono.