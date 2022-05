Let’s Get Fit disponible para Nintendo Switch

¡LET’S GET FIT YA DISPONIBLE!

Ajústate las correas y ponte en movimiento: Let’s Get Fit, el juego de fitness desarrollado por Voxler y Exkee y publicado por Ravenscourt, ya está disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente enlace: https://youtu.be/Zj1bVfM1GGg

Combina el conjunto de correas deportivas con tus mandos Joy-Con™ para sacar el máximo partido a tu entrenamiento; el seguimiento del movimiento de Let’s Get Fit te ayudará a realizar los ejercicios correctamente para una sesión de entrenamiento eficaz y segura.

Tanto si te apetece un entrenamiento rápido con una de las rutinas preconfiguradas como si quieres centrarte en un grupo muscular específico con un entrenamiento personalizado, Let’s Get Fit te proporciona 100 movimientos diferentes y un sinfín de formas de combinarlos según tus necesidades específicas

Si quieres ver cómo lo hacen otros jugadores, consulta la clasificación online. Nada como un poco de competitividad para darle un empujón a tu motivación. Un calendario en el juego te permite programar tus entrenamientos y sentar las bases para un entrenamiento regular si quieres establecer una nueva rutina.

Las detalladas instrucciones ayudan a los nuevos usuarios a dar sus primeros pasos, así que incluso si ha pasado tiempo desde tu último entrenamiento, Let’s Get Fit te ayudará en cada paso del mismo.

LLEGÓ LA HORA DE PONERSE EN FORMA

Desde ejercicios de gimnasia suave hasta de alta intensidad

Let’s Get Fit ofrece rutinas preestablecidas así como la opción de crear infinitas rutinas personalizadas. Los jugadores pueden elegir entre una amplia gama de ejercicios, que van desde la gimnasia suave a los entrenamientos de alta intensidad, lo que permite entrenar todo el cuerpo, así como centrarse en grupos musculares específicos.

Los mandos de control Joy-Con™ Nintendo Switch registran el movimiento del usuario. En combinación con un conjunto de correas, que estarán disponibles con la edición física de Let’s Get Fit así como también se podrán adquirir por separado, los jugadores sacarán el máximo partido de los ejercicios de entrenamiento.

Let’s Get Fit permite a los usuarios experimentar lo mejor de las rutinas deportivas y los juegos combinando los mandos Joy-Con™, con las correas de sujeción deportivas. De esta forma, los usuarios conseguirán un seguimiento preciso del movimiento, ayudándoles a realizar los ejercicios de forma correcta y asegurando que saquen el máximo partido a sus rutinas de entrenamiento.

El amplio abanico de posibilidades de entrenamiento incluye una variedad de ejercicios predeterminados, pero también permite que el jugador cree retos personalizados combinando algunos de los 100 movimientos incluidos en Let’s Get Fit. Completa retos o configura rutinas de entrenamiento personalizadas que se adapten a tus necesidades personales con más de 100 movimientos de fitness disponibles, que garantizan programas para ejercitar todo el cuerpo.

Desarrollado en colaboración con expertos del ámbito deportivo y de la salud, los ejercicios han sido estudiados para que puedan ser realizados con seguridad por toda la familia.

El juego incluye un completo tutorial, así como instrucciones detalladas que permiten a los usuarios ver los movimientos desde todos los ángulos. Esto, además de la amplia variedad de rutinas de entrenamiento, hace de Let’s Get Fit el juego de fitness perfecto.

Múltiples desafíos, una clasificación online y un calendario de juego para registrar el progreso que servirá de ayuda para mantener la motivación de los jugadores. Cuatro entrenadores distintos, 100 movimientos de fitness diferentes, así como distintas intensidades de rutinas garantizan que cualquiera pueda empezar a mejorar su forma y su salud con Let’s Get Fit.

Características

Crea un perfil para adaptar los entrenamientos a sus necesidades específicas.

Entrena grupos musculares específicos o siga un entrenamiento de cuerpo completo.

Hay más de 100 movimientos de fitness disponibles, desde gimnasia suave hasta ejercicios de alta intensidad.

El calendario del juego lleva el control de tus actividades.

Desbloquea logros y trofeos para mantenerte motivado.

Genera un número infinito de rutinas de entrenamiento personalizadas.

Combina los mandos de control Joy-Con™ con las correas de sujeción* para seguir tus movimientos.

* Correas no incluidas en la versión digital, se venden por separado. Las correas no son obligatorias, pero se recomiendan para una mejor experiencia con Let’s Get Fit.

A tener en cuenta

Si juegas a LGF sin correas de fitness solo tienes que sujetar el Joy-Con con la mano derecha cuyo movimiento será rastreado.

LGF funciona también técnicamente en la Switch Lite – tienes que conectar un Joy-Con separada a esta Plataforma para jugar.

Título: Let’s Get Fit

Formatos: Nintendo Switch

Desarrollador/Editor: Exkee, Voxler / Ravenscourt

Género: fitness

Idioma: Textos y voces en castellano

Lanzamiento: 13 de mayo de 2022

PEGI: +3

PVPr: 39,99 €

Web oficial: https://ravenscourt.games/games/letsgetfit

Acerca de Let’s Get Fit

