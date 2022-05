Anunciado Age of Empires III: Definitive Edition – Knights of the Mediterranean

El equipo de Age of Empires ha presentado el próximo DLC para Age of Empires III: Definitive Edition, llamado Knights of the Mediterranean, que estará disponible para todos los jugadores en Microsoft Store y Steam a partir del 26 de mayo.

Puedes ver el tráiler aquí.

Age of Empires III: Definitive Edition encumbra la celebración de una de las franquicias de estrategia en tiempo real más queridas en una edición definitiva con características mejoradas y un sistema de juego modernizado. Dirige civilizaciones poderosas de toda Europa y América o lánzate a los campos de batalla de Asia con unos increíbles gráficos 4K Ultra HD y una banda sonora totalmente remasterizada. Incluye dos nuevos modos de juego: Batallas históricas y las misiones de desafío de El arte de la guerra, además de todas las expansiones ya publicadas y las 14 civilizaciones, más dos totalmente nuevas: los suecos y los incas. Conéctate a la red para desafiar a otros jugadores con el modo multijugador en línea actualizado con juego cruzado en red y descubre las más modernas funciones de juego, como los modos espectador y la compatibilidad con mods. Completa tu colección con el último capítulo del viaje de Age of Empires Definitive Edition.

En Knights of the Mediterranean, los jugadores explorarán el Mediterráneo con dos apasionantes civilizaciones: los italianos y los malteses, además de disfrutar de nuevos mapas y atractivos modos de juego. Como parte de este DLC, los jugadores podrán esperar:

2 nuevas civilizaciones (italianos y malteses)

30 nuevos mapas aleatorios

9 nuevas civilizaciones menores

8 mapas históricos

Modo de juego Diplomacy

Modo de juego Tycoon

