El primer diario de desarrollo de Deliver Us Mars revela el proceso detrás de una secuela más grande y ambiciosa

Con motivo del Día Nacional del Espacio en EE.UU., KeokeN Interactive y Frontier Foundry llevan a los fans a conocer los entresijos de este nuevo juego de aventura narrativa, emocionante y misterioso

Madrid, 6 de mayo de 2022.- Frontier Foundry, el sello de juegos de Frontier Developments plc (AIM: FDEV), ha publicado hoy el primer diario del desarrollador de Deliver Us Mars, el juego de aventura cinemática de KeokeN Interactive que llegará a Xbox, PlayStation y PC. El «Episodio 1 – Journey to the Red Planet» ofrece a los jugadores una visión general de la historia del juego mientras el equipo de KeokeN nos adentra en su proceso creativo para construir una ambiciosa secuela de Deliver Us The Moon de 2019.

En este enlace encontrarás el enlace de YouTube al diario de desarrollo.

“Journey to the Red Planet” nos lleva entre bastidores al diseño narrativo de Deliver Us Mars, profundizando en los temas ambientales que definen el escenario del juego, las apuestas personales de la historia y el minucioso esfuerzo realizado por el equipo para crear una experiencia de astronauta auténtica. Los jugadores también podrán echar un primer vistazo al nuevo sistema de desplazamiento y a la mecánica de los puzles que se incorporan al juego, que se vuelven cada vez más complejos a medida que avanza la historia.

Deliver Us Mars está ambientado en un futuro en el que la Tierra ha sido devastada por el cambio climático y las inundaciones que alteran el mundo forman parte de nuestra vida cotidiana. En el juego, ambientado 10 años después de Deliver Us The Moon, los jugadores se unen a un grupo de astronautas en una misión de alto riesgo para asegurar el futuro de la humanidad. Su objetivo es recuperar las enormes naves de colonización denominadas ARKs de la oscura organización conocida como Outward, con el fin de revitalizar el planeta Tierra antes de que sea demasiado tarde. Por el camino, descubrirán la verdad sobre lo ocurrido con la colonia desaparecida de Outward.

Este diario desarrollado revela que el juego mostrará la complicada relación entre un padre y su hija. Aunque la historia completa de Deliver Us Mars se revelará en los próximos meses, los fans observadores de Deliver Us The Moon podrán adivinar la identidad del protagonista de esta secuela basándose en las pistas visuales de este diario de desarrollo.

A diferencia del personaje principal de Deliver Us The Moon, este héroe tiene voz. Su personalidad, sus motivaciones y su historia se desarrollarán con sus propias palabras mientras explora el paisaje marciano y las múltiples localizaciones del juego. Gracias a las interpretaciones con captura de movimiento de un talentoso reparto, esta secuela representa un enorme salto en la presentación narrativa, lo que permite a los desarrolladores de KeokeN Interactive captar los matices emocionales de los personajes y aumentar el nivel de dramatismo que los jugadores sentirán a lo largo de la historia.

Deliver Us Mars llegará pronto a Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, así como a PC para Steam y Epic Games Store. El juego también se puede incluir en la lista de deseos de Steam, Epic Games Store y PlayStation desde ya.

Mantente al día sobre el juego visita: http://www.deliverusmars.com