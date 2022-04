Hoy os vamos a dar la recopilación de Los 20 mejores juegos de Playstation 5 según Metacritic. Así que si estas pensando en comprar una PS5 o sus juegos esta puede ser una buen opotinidad de elegir lo mejor

La crítica de los videojuegos tiene dos partes. La crítica del público creía y lo que las publicaciones especializadas dan . Os dejemos mejores juegos de Playtation según la crítica. Hay un caso curioso con Gran Turismo 7 muy valorado en la crítica con buen nota pero muy mala por los usuarios 2.0 por el tema de las recompesans y ganancias del juego que están intentado equilibrar.

Uno de los mejores portales para la crítica d evideojuegos es Metacritic y seleccionamos los mejores juegos de Playstation 5 de todos los tiempos y sacamos un total de 20 obras maestras del videojuego . Haya o no unanimidad en dichas votaciones, lo que es innegable es que no podríamos quitarle parte de razón a ninguna de las partes, son 20 juegos que sí o sí hay que probar en la nueva consola.

Los 20 mejores juegos de Playstation 5 según Metacritic

1 .Elden Ring

Un nuevo mundo creado por Hidetaka Miyazaki y George RR Martin. ELDEN RING, desarrollado por FromSoftware, Inc. y BANDAI NAMCO Entertainment Inc., es una aventura de rol y acción de fantasía ambientada en un mundo creado por Hidetaka Miyazaki, creador de la influyente serie de videojuegos DARK SOULS; y George RR Martin, autor de la serie de fantasía más vendida del New York Times, Canción de hielo y fuego. El peligro y el descubrimiento acechan en cada esquina en el juego más grande de FromSoftware hasta la fecha. Hidetaka Miyazaki, presidente y director de juegos de FromSoftware Inc. Conocido por dirigir juegos aclamados por la crítica en amadas franquicias como Armored Core, Dark Souls y Sekiro: Shadows Die Twice. George RR Martin es el autor número 1 en ventas del New York Times de muchas novelas, incluidas las aclamadas series Canción de hielo y fuego: Juego de tronos, Choque de reyes, Tormenta de espadas, Festín de cuervos y Danza de dragones. Como guionista y productor, ha trabajado en The Twilight Zone, Beauty and the Beast y en varios largometrajes y pilotos que nunca se realizaron.

Metapuntuación:96 Puntuación del usuario: 7.9

2. Hades

Desafía al dios de los muertos mientras cortas y acuchillas fuera del inframundo en este juego de exploración de mazmorras pícaro de los creadores de Bastion, Transistor y Pyre. Hades es un juego de exploración de mazmorras pícaro parecido a un dios que combina los mejores aspectos de los títulos aclamados por la crítica de Supergiant, incluida la acción trepidante de Bastion, la rica atmósfera y profundidad de Transistor, y la narración basada en personajes de Pyre. BATALLA DEL INFIERNO. Como el príncipe inmortal del inframundo, manejarás los poderes y las armas míticas del Olimpo para liberarte de las garras del mismo dios de los muertos, mientras te vuelves más fuerte y descubres más de la historia con cada intento de escape único. DESATA LA FURIA DEL OLIMPO ¡Los atletas olímpicos te respaldan! Conoce a Zeus, Atenea, Poseidón y muchos más, y elige entre sus docenas de poderosos Boons que mejoran tus habilidades. Hay miles de construcciones de personajes viables para descubrir sobre la marcha. HÁGASE AMIGO CON DIOSES, FANTASMAS Y MONSTRUOS ¡Un elenco de personajes coloridos y grandiosos con sus voces completas está esperando conocerte! Haga crecer sus relaciones con ellos y experimente miles de eventos únicos de la historia a medida que aprende sobre lo que realmente está en juego para esta gran familia disfuncional. CONSTRUIDO PARA LA REPETENCIA Nuevas sorpresas te esperan cada vez que te adentras en el inframundo en constante cambio, cuyos jefes guardianes te recordarán. Usa el poderoso Espejo de la noche para fortalecerte permanentemente y darte una ventaja la próxima vez que te escapes de casa. NADA ES IMPOSIBLE Las actualizaciones permanentes significan que no tienes que ser un dios para experimentar el emocionante combate y la apasionante historia. Aunque, si eres uno, aumenta el desafío y prepárate para una acción emocionante que pondrá a prueba tus habilidades bien practicadas. EL ESTILO EXCLUSIVO DE SUPERGIANT La presentación rica y atmosférica y la combinación única de jugabilidad y narrativa que han sido fundamentales para los juegos de Supergiant están aquí con toda su fuerza: espectaculares entornos pintados a mano y una banda sonora original que bombea sangre dan vida al Inframundo.

Metapuntuación:93 Puntuación del usuario: 8.6

3. Demon’s Souls

De PlayStation Studios y Bluepoint Games llega una nueva versión del clásico de PlayStation, Demon’s Souls. Completamente reconstruido desde cero y mejorado magistralmente, este remake presenta los horrores de una tierra de fantasía oscura y cargada de niebla a toda una nueva generación de jugadores. Aquellos que han enfrentado sus pruebas y tribulaciones antes, pueden desafiar una vez más a la oscuridad con una calidad visual asombrosa y un rendimiento increíble. En su búsqueda de poder, el 12º Rey de Boletaria, el Rey Allant canalizó las antiguas Artes del Alma, despertando a un demonio de los albores del tiempo, The Old One. Con la invocación de The Old One, una niebla incolora barrió la tierra, desatando criaturas de pesadilla que ansiaban almas humanas. Aquellos cuyas almas fueron despojadas de ellos, perdieron la cabeza, solo quedaron con el deseo de atacar a los cuerdos que quedaban. Ahora, Boletaria está aislada del mundo exterior, y los caballeros que se atreven a penetrar en la niebla profunda para liberar la tierra de su difícil situación, nunca se vuelven a ver. Como un guerrero solitario que se ha enfrentado a la neblina funesta, debes enfrentar los desafíos más difíciles para ganar el título de «Asesino de demonios» y enviar a The Old One a su sueño.

Metapuntuación:92 Puntuación del usuario: 8.0

4. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Vuelve a disfrutar de los juegos de skate más icónicos jamás creados. Juega Tony Hawk’s Pro Skater y Tony Hawk’s Pro Skater 2 en una colección épica, reconstruida desde cero en increíble HD. Todos los patinadores profesionales, niveles y trucos están de regreso y completamente remasterizados, y más. Patina en 120 FPS súper nítidos a 1080P o 60 FPS en 4K nativo. Mira cómo los niveles cobran vida con sombras, reflejos y destellos dinámicos más nítidos, además de texturas de skater mejoradas. Las mejoras de PS5 tampoco se detienen en las actualizaciones de audio y visuales. Las características principales incluyen: 120 FPS a 1080p 4k nativo a 60FPS SSD e inmediatez Retroalimentación háptica a través del controlador inalámbrico DualSense Audio espacializado Actividades atmosféricas de alta fidelidad y ayuda para juegos Progresión entre generaciones

Metapuntuación:90 Puntuación del usuario: 7.2

5. Final Fantasy XIV: Endwalker

Endwalker es el cuarto paquete de expansión de FINAL FANTASY XIV Online. Experimente el clímax de la historia de Hydaelyn y Zodiark, y encuentre una calamidad aún mayor que nunca mientras viaja a los confines de Hydaelyn e incluso a la luna.

Metapuntuación:90 Puntuación del usuario: 9.1

6. Final Fantasy VII Remake

FINAL FANTASY VII REMAKE amplía y reinventa el espectacular mundo del juego original de PlayStation. Cubre el escape de Midgar y es el primer juego del proyecto FINAL FANTASY VII REMAKE. INTERGRADE es un paquete que incluye tanto REMAKE como el nuevo episodio con Yuffie. En su episodio, juega como el ninja enérgico después de que llegue a Midgar. Allí, ella y otro agente de Wutaian se reunirán con el cuartel general de Avalanche, se infiltrarán en el edificio Shinra y robarán la materia más poderosa del conglomerado. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE aprovecha el hardware de última generación e incluye una gran cantidad de mejoras gráficas, de juego y de sistema para PS5: sumérgete en la ciudad de Midgar como nunca antes, con texturas, iluminación y entornos de fondo mejorados. Los jugadores pueden cambiar entre dos modos de juego: «Modo de gráficos» prioriza gráficos 4K de alta resolución «Modo de rendimiento» prioriza la acción fluida a 60 fotogramas por segundo Captura y comparte tus momentos memorables del juego con un «Modo de fotografía» totalmente personalizable Disfruta de batallas inmersivas mediante el uso del controlador inalámbrico DualSense, con su integración de retroalimentación háptica, y disfrute de carreras dinámicas de bicicletas con sus gatillos adaptativos. Los nuevos ajustes de dificultad para el «Modo clásico» ofrecen nuevas formas de jugar Salta a la acción más rápido con tiempos de carga optimizados prioriza la acción fluida a 60 cuadros por segundo Captura y comparte tus momentos memorables del juego con un «Modo Foto» totalmente personalizable Disfruta de batallas inmersivas usando el controlador inalámbrico DualSense, con su integración de retroalimentación háptica, y disfruta de carreras dinámicas de bicicletas con sus gatillos adaptativos . Los nuevos ajustes de dificultad para el «Modo clásico» ofrecen nuevas formas de jugar Salta a la acción más rápido con tiempos de carga optimizados prioriza la acción fluida a 60 cuadros por segundo Captura y comparte tus momentos memorables del juego con un «Modo Foto» totalmente personalizable Disfruta de batallas inmersivas usando el controlador inalámbrico DualSense, con su integración de retroalimentación háptica, y disfruta de carreras dinámicas de bicicletas con sus gatillos adaptativos . Los nuevos ajustes de dificultad para el «Modo clásico» ofrecen nuevas formas de jugar Salta a la acción más rápido con tiempos de carga optimizados

Metapuntuación:90 Puntuación del usuario: 9.1

7. Disco Elysium: El corte final

Disco Elysium trata sobre un detective que se despierta en un distrito costero deteriorado con un fuerte dolor de cabeza y solo le quedan algunos restos de memoria. Te dispusiste a descubrir qué le sucedió dentro del mundo único que hemos creado. Hemos combinado la música disco, los primeros coches de motor y la angustia posrevolucionaria para nuestro escenario, y le hemos dado vida a todo con pinturas al óleo reales.

Metapuntuación:89 Puntuación del usuario: 7.8

8. Devil May Cry 5: Edición especial

Devil May Cry está de vuelta. El legendario juego de acción con estilo es mejor que nunca en la última versión de este éxito ganador de múltiples premios. Nuevas características: – Nuevo personaje jugable – El hermano de Dante y archirrival, Vergil – Modo Legendary Dark Knight: un modo de horda extremadamente desafiante con una gran cantidad de enemigos – Modo Turbo: haga que el juego sea aún más intenso jugando a una velocidad de 1.2x – Ray -soporte de seguimiento: esta tecnología gráfica de próxima generación lleva el mundo casi fotorrealista de DMC5 a un nuevo nivel de esplendor visual sin igual – Modo de alta velocidad de fotogramas: experimente una acción súper fluida Estas nuevas características y modos utilizan el poder de PlayStation® 5 para traerte la experiencia Devil May Cry más loca, sexy y elegante de la historia.

Metapuntuación:89 Puntuación del usuario: 8.3

9. Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart es una aventura intergaláctica de Insomniac Games que muestra lo que es posible para los juegos diseñados en torno al controlador inalámbrico SSD y DualSense de PS5. Los jugadores viajan sin problemas a través de diferentes dimensiones a mitad del juego. El controlador inalámbrico DualSense da vida al combate, con retroalimentación háptica y disparadores adaptativos que agregan sensaciones poderosas que aumentan la inmersión en el combate.

Metapuntuación:88 Puntuación del usuario: 8.5

10. It Takes Two

De Hazelight llega It Takes Two, una innovadora aventura cooperativa en la que una jugabilidad excepcionalmente variada y una narración emocional se entrelazan en un viaje fantástico. Fundado para empujar los límites creativos de lo que es posible en los juegos, Hazelight es el galardonado estudio detrás del aclamado por la crítica A Way Out and Brothers: A Tale of Two Sons. Algo fuera de lo común Trae a tu compañero cooperativo favorito y ponte juntos en la piel de May y Cody. Mientras la pareja se divorcia, por medios desconocidos, sus mentes son transportadas a dos muñecas que su hija, Rose, hizo para representarlos. Ahora deben encontrar a regañadientes una manera de volver a sus cuerpos, una búsqueda que los lleva a través del viaje más salvaje, inesperado y fantástico que se pueda imaginar.

Metapuntuación:88 Puntuación del usuario: 9.1

11. DEATHLOOP

Si al principio no tienes éxito Muere, muere de nuevo. Del equipo de Arkane Lyon llega una versión innovadora de la acción en primera persona. «DEATHLOOP» transporta a los jugadores a la isla sin ley de Blackreef en una lucha eterna entre dos asesinos extraordinarios. Explora impresionantes entornos y niveles meticulosamente diseñados en una experiencia de juego inmersiva que te permite abordar cada situación de la forma que quieras. Caza objetivos por toda la isla en un esfuerzo por poner fin al ciclo de una vez por todas, y recuerda, si al principio no tienes éxito muere, muere de nuevo.

Metapuntuación:88 Puntuación del usuario: 6.5

12. Horizon Forbidden West

Únete a Aloy mientras se enfrenta al Oeste Prohibido, una frontera majestuosa pero peligrosa que oculta nuevas y misteriosas amenazas. Explore tierras lejanas, luche contra máquinas más grandes e imponentes, y encuentre tribus nuevas asombrosas mientras regresa al mundo post-apocalíptico de Horizon, en un futuro lejano. La tierra se está muriendo. Tormentas feroces y una plaga imparable asolan los restos dispersos de la humanidad, mientras nuevas y temibles máquinas merodean por sus fronteras. La vida en la Tierra se precipita hacia otra extinción, y nadie sabe por qué. Depende de Aloy descubrir los secretos detrás de estas amenazas y restaurar el orden y el equilibrio en el mundo. En el camino, debe reencontrarse con viejos amigos,

Metapuntuación:88 Puntuación del usuario: 8.0

13. Crusader Kings III: Edición de consola

Paradox Development Studio te trae la secuela de uno de los juegos de estrategia más populares jamás creados. Crusader Kings III es el heredero de un largo legado de experiencias históricas de gran estrategia y llega con una serie de nuevas formas de garantizar el éxito de su casa real.

Metapuntuación:88 Puntuación del usuario: 7.1

14. Mortal Kombat 11 Ultimate

Experimente 2 campañas de historias sólidas y aclamadas por la crítica de Mk11 y Mk11: secuelas. Juega como la lista completa de 37 personajes, incluidos los luchadores recién agregados mileena, RaiN y rambo. Miles de máscaras, armas y equipo para un nivel sin precedentes de personalización de luchadores. Incluye todos los luchadores invitados anteriores, como Terminator Joker spawn y robocop. Todos los modos incluidos.

Metapuntuación:88 Puntuación del usuario: 7.4

15. Ghost of Tsushima: versión del director

Ghost of Tsushima Director’s Cut incluye: juego completo de Ghost of Tsushima; Expansión Iki Island: nueva historia, minijuegos, tipos de enemigos y más*; Modo cooperativo en línea Legends; Contenido descargable: minilibro de arte digital, comentario del director, un punto de técnica, amuleto del favor de Hachiman, conjunto de aspectos de héroe de Tsushima. Características de PS5: resolución 4K dinámica dirigida a 60 fps (requiere TV o pantalla 4K compatible). Retroalimentación háptica del controlador inalámbrico DualSense™ y resistencia de activación adaptativa. Audio 3D (con auriculares estéreo analógicos o USB). Sincronización de labios para doblaje japonés. Posibilidad de transferir el progreso guardado de PS4 al juego de PS5.

Metapuntuación:87 Puntuación del usuario: 7.1

16. La colección Nioh

Celebre el cuarto aniversario de la franquicia con ediciones remasterizadas de ambos juegos con 4K y hasta 120 FPS. Para todos los que compraron recientemente la consola PlayStation 5, podrán experimentar la aventura completa de Nioh 2 en Nioh 2 Remastered The Complete Edition, junto con una versión remasterizada de la primera entrada de la serie: Nioh Remastered The Complete Edition. Si desea todo este contenido en un lugar conveniente, tenemos el título perfecto para todas sus necesidades de Nioh. Prepárese para revivir la serie completa con todos los DLC incluidos para ambos títulos en The Nioh Collection para PlayStation 5. Todos los títulos disponibles en PlayStation 5 admitirán resolución 4K para imágenes nítidas, hasta 120 FPS de juego para un combate suave como la seda,

Metapuntuación:87 Puntuación del usuario: 7.9

17. Guilty Gear -Strive-

“Guilty Gear -Strive-“ es la última entrega de la franquicia de juegos de lucha Guilty Gear. Creado por Daisuke Ishiwatari y desarrollado por Arc System Works, «Guilty Gear -Strive-» mantiene la reputación de la serie por sus innovadores gráficos híbridos 2D/3D con sombreado de celdas y una jugabilidad intensa y gratificante. Hay un modo de historia con voz completa que se sumerge profundamente en el universo de Guilty Gear, nuevos personajes que se unen a los favoritos de los fanáticos y un sólido código de red de reversión. Los gráficos híbridos 2D/3D de última generación de la serie Guilty Gear se han elevado al siguiente nivel en «Guilty Gear -Strive-«. ¡La nueva dirección artística y las animaciones mejoradas de los personajes irán más allá de todo lo que hayas visto antes en un juego de lucha!

Metapuntuación:87 Puntuación del usuario: 8.2

18. Colección Uncharted: El legado de los ladrones

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection incluye UNCHARTED 4: A Thief’s End y UNCHARTED: The Lost Legacy remasterizados para PS5™. Juega como Nathan Drake y Chloe Frazer en sus propias aventuras independientes mientras se ven obligados a enfrentarse a su pasado y forjar su propio legado.

Metapuntuación:87 Puntuación del usuario: 8.8

19. Gran Turismo 7

Desde vehículos y pistas clásicos hasta la reintroducción del legendario modo de simulación GT, GT 7 reúne las mejores características de entregas anteriores de la serie junto con el futuro. Te espera una experiencia de conducción aún más realista gracias a la retroalimentación háptica, que da vida a cómo es cuando los neumáticos tocan la carretera. El audio 3D inmersivo de PS5 permite a los jugadores sentir la posición de otros autos y conductores a su alrededor.

Metapuntuación:87 Puntuación del usuario: 2.0

20. Destiny 2: La Reina Bruja

La Campaña Destino Definitivo. Adéntrate en el Mundo del Trono de Savathûn para descubrir el misterio de cómo ella y su Lucent Hive robaron la Luz. Aprende los secretos para fabricar nuevas armas, el nuevo Glaive, y sobrevive a la verdad dentro de su red de mentiras. Nuevo destino. Un retorcido país de las maravillas de corrupción y esplendor, el Mundo del Trono de Savathûn alberga un frágil equilibrio de poder. Desde su palacio hasta el pantano, todo lo que esconde se puede encontrar aquí. Fabricación de armas. Crea armamento personalizado con combinaciones únicas de mods, sombreadores y estadísticas. Domina el nuevo tipo de arma Glaive y libera poderosos combos cuerpo a cuerpo, ataques con proyectiles y un escudo de energía desplegable.

Metapuntuación:87 Puntuación del usuario: 8.0

Espero que te guste el listado en www.frikipandi.com ya hemso jugado a muchos