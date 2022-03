Análisis Gran Turismo 7 Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración El mejor juego de conducción de la historia para Playstation 5. Un juego sobresaliente User Rating: 5 ( 1 votes)

Ya está disponible Gran Turismo 7, la llegada a la nueva generación de la franquicia de conducción de PlayStation. El realismo da un nuevo salto gracias a la potencia de PS5. Os dejamos el análisis Gran Turismo 7. El mejor videojuego de coches

Sin rodeos es el mejor juego de coches: si te apasiona conducir y todo lo relacionado con la cultura del automovilismo, Gran Turismo 7 tiene lo necesario para ser tu nuevo videojuego favorito

PlayStation ha lanzado el viernes 4 de marzo su videojuego Gran Turismo 7, una nueva entrega de su saga de títulos de conducción que desembarca por primera vez en la consola de nueva generación de la marca, PS5, y también en la anterior, PS4.

Análisis Gran Turismo 7

El simulador de conducción, desarrollado por la división Polyphony Digital, es «una celebración de la cultura automovilística» y se orienta tanto a los seguidores de la saga como a nuevos jugadores, como la ha descrito PlayStation en un comunicado. Este juego es un hermoso museo del pasado, presente y futuro de la famosa saga de conducción. Un extenso viaje por sus modalidades más singulares, por el interés en que el jugador no solo disfrute, sino que aprenda y por la competición online seria y respetuosa.

Gran Turismo 7 ofrece varios modos de juego, entre ellos algunos recurrentes en la saga como Campaña GT, Arcade o Escuela de conducción. Se reincorpora el modo Simulación GT, con el que se puede comprar, optimizar, pilotar o vender coches a lo largo de una campaña en solitario.

Gran Turismo 7 vuelve con su modo campaña en el Mapa del mundo, un lugar donde tendremos que comenzar comprándonos un coche de segunda mano e ir ampliando nuestro garaje conforme vamos ganando carreras, mejorando nuestros coches y obteniendo licencias donde ya me he dejado unas cuantas horas.



El modo historia es obligatorio para desbloquear partes del juego como el modo online y se nota el cariño y amor con el que ha sido hechos. Y la cafetería es un acierto poniéndonos retos como por ejemplo conseguir tres coches clásicos para ir desbloqueando todos los modos.

Gran Turismo 7 es una verdadera carta de amor a la cultura del automóvil creada por Kazunori Yamauchi y su grandeza no está limitada a lo que ocurre sobre el asfalto o lo que hacemos en desde el asiento del piloto: los devotos por el diseño, la historia del motor y sus grandes fabricantes o los coleccionistas más codiciosos verán sus expectativas colmadas. El realismo de los coches es simplemente espectacular.

El modo Scapes regresa con una alucinante cantidad de escenarios y herramientas para que demos rienda suelta a nuestra creatividad a la hora de hacer nuestros propios reportajes de automovilismo con todo lo que tengamos en el garaje. Un sistema muy intuitivo y completo que, una vez procesada la imagen, brinda resultados espectaculares e imágenes merecedoras de póster.

Gran Turismo 7 recompensa de manera muy justa y a muy buen ritmo nuestra dedicación y destreza a los controles. Además la cantidad de cosas que puedes configurar para mejorar el manejo del coche es abrumador. Podemos ajustar de manera manual los aspectos más concretos de cada vehículo y hasta guardar varias configuraciones del mismo automóvil para tenerlas a mano a la hora de improvisar partid

Un videojuego excepcional que, por cierto, le sienta de escándalo a PS4 y, como puedes ver justo abajo, luce así de bien en PS5 donde ya hemos jugado unas cuantas horas. Gran turismo 7 es amor a los coches y a los juegos de pura conducción, y sobre la pista no hay un título que te de una experiencia similar en Playstation 5

Otra de las novedades entre los modos de juego es el modo Sport de GT Sport, con el que los jugadores pueden competir contra otros rivales y poner a prueba sus habilidades.

La jugabilidad es perfecta. Un simulador en toda regla, pero que se puede configurar el nivel de dificultad para que no abrume al principio. Polyphony Digital logra que Gran Turismo 7 sea un verdadero evangelizador del pando PS5 DualSense. De su tecnología háptica y los gatillos adaptativos. Porque, si bien, los simuladores de conducción se pueden considerar un tipo de juego destinado a un perfil de jugador más o menos específico, la sencillez con la que el mando de PS5 abre esa horquilla y la extiende al gran público es para quitarse el sombrero. Crea una experiencia perfecta de conducción con mando sin ceder su convicción de ser una propuesta de automovilismo integral, independientemente de si tienes o no volante para jugar. Que si no tiene un volante con forceback puedes esperar un poco a disfrutar del mando de la PS5.

Los tiempos de cargar con PS5 son una maravilla gracias al la ssd de la consola.

Lo grafico son sobresalientes. La nueva entrega de la saga de conducción ya está disponible desde este viernes. Aprovecha todo el potencial de PS5 con el culto al detalle en los coches con más de medio millón de polígonos sigue siendo lo que aporta un extra de valor al conjunto y acaba marcando la diferencia, tanto a la hora de jugar como al contemplar nuestra colección en el alucinante modo fotografía del juego. amauchi y su equipo de Polyphony Digital han logrado replicar al más mínimo detalle los exteriores e interiores de los 420 coches que ofrece el juego de salida con unos acabados que en los modos de exhibición deslumbran -en el sentido literal- si establecemos como prioridad el modo de trazado de rayos y le aplicamos las mejoras de HDR. Ahora bien, sólo tendremos acceso a los siempre bienvenidos 60fps si apostamos por el modo rendimiento. Yo he optado por jugar a todo nivel gráfico. Es impresionante. Lo reflejos en los coches o en los charcos son maravillosos.

La banda sonora espectacular para animarte a correr, incluso hay un modo Rally de Música para correr a ritmo de la música y además con la tecnología de audio Tempest 3D se genera una inmersión total en el escenario que registra y permite distinguir durante la carrera desde las condiciones climáticas y ambientales del circuito a la proximidad con otros vehículos. Es una inmersión total por lo que recomendamos jugar con los casos de Sony. Una compra totalmente acertada

Gran Turismo 7 cuenta con más de 420 coches disponibles en Brand Central y el concesionario de coches de segunda mano desde el primer momento, desde modelos clásicos hasta coches vanguardistas. El juego ofrece más de 90 circuitos bajo condiciones climatológicas dinámicas, incluidas las pistas clásicas de la historia de GT.

Aparte del modo online que contiene todo lo aprendido del Gran Turismo Sport. El multijugador offline también está presente en el Gran Turismo 7, aunque deberemos sumar varios kilómetros y completar unas cuantas cartas en la cafetería para tener acceso al mismo. La premisa general, la de toda la vida: pantalla dividida y montones de opciones al gusto y para cada jugador.

En resumen La mítica saga de conducción de PlayStation llega a PS5 celebrando su 25 aniversario con un título muy clásico y conservador, pero también mejor que nunca. Yamauchi se apoya y saca todo el partido a la tecnología de PS5 para dar forma a su visión de cómo deben ser los juegos de conducción de nueva generación de consolas. El mejor juego de conducción de la historia para Playstation 5. Un juego sobresaliente que no hemos podido sacarle ni un problema que empañe su lanzamiento. Simplemente perfecto.

La nueva entrega de la saga de conducción ya está disponible desde este viernes a un precio de 69,99 euros para su versión estándar para PS4 y de 79,99 euros en su versión con soporte para la nueva PS5. También puede adquirirse una versión Deluxe por 99,99 euros y beneficios como 1.500.000 créditos del juego, un Toyota GR Yaris especial, 30 avatares de PSN y la banda sonora oficial.