DEATHLOOP y PSYCHONAUTS 2 acaparan candidaturas en los premios Titanium 2021

Fun & Serious Game Festival ha hecho público el listado de nominados a la undécima edición de sus Premios Titanium, que distinguen los mejores videojuegos internacionales y que se entregarán el sábado 11 de diciembre, a las 18.30, en el espacio Luxua, de BEC Bilbao. La gala de entrega de premios será presentada por los comunicadores Lara Smirnova y Antonio Santo.

Psychonauts 2, Metroid Dread, Forza Horizon 5, It Takes Two y Deathloop son los cinco títulos nominados en la categoría de Videojuego del año. El festival Fun & Serious estrena este 2021 nueva categoría de premios al incluir “La mejor adaptación”, un galardón en que están nominadas las series “Arcane” -una propuesta de Riot Games y el estudio francés Fortiche sobre el universo de Runeterra-, la japonesa “Resident Evil: Oscuridad Infinita” (producida por Hiroyuki Kobayashi) así como la película de animación “The Witcher; La Pesadilla del Lobo”, todas ellas emitidas en la plataforma Netflix.

El juego de plataformas de Double Fine que guía al pequeño Raz en una epopeya a través de las mentes, Psychonauts 2, acapara 4 nominaciones ya que también es candidato al Mejor Diseño de Juego, el Mejor diseño Narrativo y la Mejor Dirección Artística.

El mismo número de candidaturas va al shooter de Arkane Studios y Bethesda, Deathloop, que opta a premio en idéntico elenco de categorías: GOTY; Mejor Diseño de Juego, Mejor Diseño Narrativo y Mejor dirección de arte.

Opta a tres Titanium la producción española protagonizada por la cazarrecompensas Samus Aran, Metroid Dread (Goty, Mejor Diseño de Juego y Mejor Dirección de Sonido) mientras que es candidata a dos Titanium, It Takes Two (desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts) en las categorías de GOTY y Mejor Diseño de Juego.

Otros dos títulos optan a dos Titanium, el juego de plataformas de Insomniac Games Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte opta a dos Titanium en esta edición, en este caso, Mejor Diseño de Juego y Mejor Dirección de Arte. Así como el cinematográfico 12 Minutos, candidato al Mejor Diseño Narrativo y Mejor Dirección de Sonido.

Junto a los premios Titanium, F&S otorga los FS Play al videojuego indie más innovador, unos galardones dotados con 4.000 euros, que patrocina la Asociación Española de Videojuegos, AEVI y que falla un jurado compuesto por destacados periodistas y académicos como Inés Alcolea Llopis (Geek & Videogames), Marta Trivi (AnaitGames), Daniel Muriel y José María Martínez Burgos (Hafo)

155 videojuegos desarrollados por estudios independientes procedentes de 41 países se han presentado en esta edición. España (con 68 propuestas) ha sido la nación más representada. Junto a EEUU (10 títulos), Reino Unido (8), Francia (también 8) y Alemania (6)

10 propuestas se han presentado al Mejor Videojuego vasco, que también esponsoriza AEVI.

LISTADO COMPLETO DE NOMINADOS 2021

A LOS PREMIOS TITANIUM DE F&S GAME FESTIVAL

GOTY

Psychonauts 2

Metroid Dread

Forza Horizon 5

Deathloop

It Takes Two

BEST GAME DESIGN

Psychonauts 2

Metroid Dread

It Takes Two

Deathloop

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

BEST NARRATIVE DESIGN

Psychonauts 2

12 Minutes

Call of the Sea

Deathloop

Marvel's Guardians Of The Galaxy

BEST ART DIRECTION

Psychonauts 2

Deathloop

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Call of the Sea

Resident Evil Village

BEST SOUND DIRECTION

Metroid Dread

Returnal

Resident Evil Village

Marvel's Guardians Of The Galaxy

12 Minutes

BEST ADAPTATION

ARCANE

THE WITCHER: LA PESADILLA DEL LOBO

RESIDENT EVIL: OSCURIDAD INFINITA